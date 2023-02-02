Хавбек «Динамо» Нгамале: «Метро в Москве очень понравилось – большое, красивое. Одно из лучших, что я видел»

Хавбек «Динамо» впечатлен московским метро.

– В метро хоть раз спускался?

– Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна – нужно было очень быстро добраться до офиса клуба, чтобы заключить контракт.

По-моему, это был вечер пятницы: в городе были ужасные пробки, и на такси мы бы просто опоздали. Поэтому приняли решение поехать на метро.

Мне очень понравилось – метро большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если вообще не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт, – сказал Нгамале.

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