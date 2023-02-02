Хавбек «Динамо» Нгамале: «Метро в Москве очень понравилось – большое, красивое. Одно из лучших, что я видел»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Динамо» Муми Нгамале впечатлен московским метро.

– В метро хоть раз спускался?

– Когда я прилетел летом, побывал в метро, да. Я прибыл в Москву в последний день трансферного окна – нужно было очень быстро добраться до офиса клуба, чтобы заключить контракт.

По-моему, это был вечер пятницы: в городе были ужасные пробки, и на такси мы бы просто опоздали. Поэтому приняли решение поехать на метро.

Мне очень понравилось – метро большое, красивое. Одно из лучших, что я видел, если вообще не лучшее. Для меня это хороший и интересный опыт, – сказал Нгамале.

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3 комментария

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Viktor Martunov
Ответ Георгий Михеев
Ну да, в центре Москвы метро у нас красивое, тогда не экономили.
Это точно, всё остальное мрак, сам в метро работаю.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Михеев
Ну да, в центре Москвы метро у нас красивое, тогда не экономили.
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Соломатин
- Вы метров продаете?
- Только показываем.
- Красивое.
+2
-1
+1
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