«В России не чувствую никаких рисков. Все отлично». Нгамале о переходе в «Динамо»

Хавбек « » рассказал о решении приехать в Россию.

28-летний игрок сборной перешел в московский клуб из «Янг Бойз» в сентябре 2022 года.

– Расскажи, почему ты решил перебраться в Россию? В прошлом году это был далеко не самый очевидный выбор для иностранцев.

– У меня не было никаких проблем с этим выбором. Хотелось попробовать новое, изменить что-то в жизни. До этого провел семь лет в Швейцарии, у меня были предложения из Германии и Франции, но я решил переехать в Россию.

– Не пугала политическая ситуация?

– Не было ни страха, ни беспокойства, потому что ситуация не имеет ничего общего с футболом. Мое дело – играть в футбол, делать то, что я люблю.

– Не было людей, которые отговаривали бы тебя от переезда в Россию?

– В сборной никто мне ничего подобного не говорил. Некоторые члены моей семьи сомневались, но я все-таки уже большой мальчик и сам принимаю решение, где играть, когда играть, в какой стране и команде.

Когда люди интересуются, как у меня дела, я говорю, что все абсолютно нормально, что не чувствую никаких рисков. Я спокойно каждый день езжу на тренировки, хожу в места, которые хочу посетить. Все отлично, – сказал Нгамале.

В текущем сезоне Мир камерунец провел 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.