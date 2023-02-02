«В России не чувствую никаких рисков. Все отлично». Нгамале о переходе в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Камеруна по футболу Политика Муми Нгамале Спорт-Экспресс Футбол

Хавбек «Динамо» Муми Нгамале рассказал о решении приехать в Россию.

28-летний игрок сборной Камеруна перешел в московский клуб из «Янг Бойз» в сентябре 2022 года.

– Расскажи, почему ты решил перебраться в Россию? В прошлом году это был далеко не самый очевидный выбор для иностранцев.

– У меня не было никаких проблем с этим выбором. Хотелось попробовать новое, изменить что-то в жизни. До этого провел семь лет в Швейцарии, у меня были предложения из Германии и Франции, но я решил переехать в Россию.

– Не пугала политическая ситуация?

– Не было ни страха, ни беспокойства, потому что ситуация не имеет ничего общего с футболом. Мое дело – играть в футбол, делать то, что я люблю.

– Не было людей, которые отговаривали бы тебя от переезда в Россию?

– В сборной никто мне ничего подобного не говорил. Некоторые члены моей семьи сомневались, но я все-таки уже большой мальчик и сам принимаю решение, где играть, когда играть, в какой стране и команде.

Когда люди интересуются, как у меня дела, я говорю, что все абсолютно нормально, что не чувствую никаких рисков. Я спокойно каждый день езжу на тренировки, хожу в места, которые хочу посетить. Все отлично, – сказал Нгамале.

В текущем сезоне Мир РПЛ камерунец провел 8 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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ДМ-1чемпион
В России безопасней чем в Германии или Франции. Москва чище и безопасней и Парижа и Берлина. И кто будет утверждать обратное, никогда не был за границей.
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Пользователь Имени
Было бы честней, если бы он назвал предложения по зарплате в Германии, Франции и той суммой на которую он приехал в Россию
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Kanan Jarrus
ну если бы еще и муми нгамале из камерун начали бы чувствовать риски в россии, страну можно было бы закрыть, а так надежда еще есть
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ВЕЧНЫЙ
С не российским гражданством и нормальной зарплатой не удивлен )
+1
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