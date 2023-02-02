«Я вижу «Динамо» первой-второй командой РПЛ. Что «Зенит» чемпион, нельзя сразу говорить». Нгамале о борьбе за золото

высказался о борьбе за чемпионство в Мир .

– Ты уже успел разобраться, кто есть кто в российском футболе?

– Здесь много хороших команд. Есть «Зенит», который несколько последних лет является лидером. Я следил за российским футболом и знаю это.

Но есть и другие клубы: «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Разумеется, нельзя сразу говорить, что «Зенит» – чемпион, а остальные будут бороться за второе место.

У каждой команды есть шансы, сыграно чуть больше половины чемпионата. Лично я вижу «Динамо» первой-второй командой лиги. Мое кредо – всегда мечтать о максимальном результате и делать свою мечту реальностью.

– Ты знаешь, как долго «Динамо» не становилось чемпионом? Как считаешь, когда эта черная полоса прервется?

– Я думаю, что если все будет хорошо – если мы не будем допускать ошибок и станем много забивать, – то у нас есть все шансы стать чемпионом или хотя бы занять второе место.

Верю в нашу команду и надеюсь, что мы будем на самом верху в этом году, – сказал хавбек «Динамо».

«Динамо» занимает 4-е строчку в таблице РПЛ, набрав 29 очков после 17 туров. У лидирующего « » – 42 очка.

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