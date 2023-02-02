У Бакаева были предложения от «Ростова», «Краснодара» и клубов с Ближнего Востока зимой. Зелимхан хочет бороться за место в «Зените»

мог покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, у полузащитника были предложения от « », « », греческого « » и нескольких клубов с Ближнего Востока.

Бакаев принял решение остаться в «Зените» как минимум до лета и попытаться улучшить свое положение.

Зелимхан перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 13 матчах Мир , проведя на поле в общей сложности 314 минут и забив 1 гол с пенальти. Его подробную статистику можно изучить здесь.