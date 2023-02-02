У Бакаева были предложения от «Ростова», «Краснодара» и клубов с Ближнего Востока зимой. Зелимхан хочет бороться за место в «Зените»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Панатинаикос высшая лига Греция Краснодар Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев мог покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, у полузащитника были предложения от «Ростова», «Краснодара», греческого «Панатинаикоса» и нескольких клубов с Ближнего Востока.

Бакаев принял решение остаться в «Зените» как минимум до лета и попытаться улучшить свое положение.

Зелимхан перешел в «Зенит» из «Спартака» летом прошлого года. В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 13 матчах Мир РПЛ, проведя на поле в общей сложности 314 минут и забив 1 гол с пенальти. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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7 комментариев

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Милчик
Не побороться за состав он решил, а медальку золотую накинуть в конце сезона
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Ковид 07.10.52
Конечно будет бороться на скамейке с таким контрактом, кроме пиявки газовой никто таких денег не даст....тьфу...
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Александр Жердин
Так пусть доказывает на тренировках, играх, где его Семак выпускает, что он достоин места на поле, а не греет скамейку.
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Winterburn
Восток, видимо, был очень ближний))
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Александр Кузнецов
Выбор в пользу зарплаты и лавки, а потом завершение карьеры или Фнл..
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Ебздрогыч
Бакаев принял решение остаться в «Зените» как минимум до лета и попытаться улучшить свое положение.

Принести подушку на скамейку, взять плед потеплее и чай погорячее? Так улучшить?
+7
-2
+5
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igls54
Пока бразилы есть в составе
У Зелимхана шансов ноль
+6
-1
+5
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