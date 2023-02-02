Бакаев про слова, что Промес для него не потолок: «Я должен был четче формулировать мысль. Безмерно его уважаю»
Зелимхан Бакаев считает Квинси Промеса одним из своих любимых футболистов.
– Давай закроем еще одну историю. Когда ты получил десятый номер в «Спартаке», сказал, что Промес, который владел им до тебя, не потолок.
– Промес – один из моих любимых футболистов, безмерно его уважаю. Скорее всего, я должен был четче формулировать мысль, но надеюсь, что кто-то и так меня понял правильно.
Хотел ли я быть лучше Промеса? Да. Что-то не получилось? Значит, надо лучше работать.
Мне кажется, развиваться – нормальное желание футболиста. Почему нужно задумываться о потолке? – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.
«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева
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