Бакаев про слова, что Промес для него не потолок: «Я должен был четче формулировать мысль. Безмерно его уважаю»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Квинси Промес Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев считает Квинси Промеса одним из своих любимых футболистов.

– Давай закроем еще одну историю. Когда ты получил десятый номер в «Спартаке», сказал, что Промес, который владел им до тебя, не потолок. 

– Промес – один из моих любимых футболистов, безмерно его уважаю. Скорее всего, я должен был четче формулировать мысль, но надеюсь, что кто-то и так меня понял правильно.

Хотел ли я быть лучше Промеса? Да. Что-то не получилось? Значит, надо лучше работать.

Мне кажется, развиваться – нормальное желание футболиста. Почему нужно задумываться о потолке? – сказал хавбек «Зенита» в интервью Sports.ru.

«Ненавижу играть назад. Даже когда партнер играет назад – мне не нравится». Интервью Зелимхана Бакаева

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10 комментариев

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Николай Правосудов
Похоже соломку стелить начал.
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Caniball
А в конце должен был добавить: что так и не понял, почему Промеса не удалили в последнем матче.
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Сергей Лепехин
Для начала бы скамейку бы не полировать питерскую
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LifeSpartak
Да ты никто как показало время! Только языком чешешь и оправдываешься как мальчик!
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Валерий Салтыков
Когда не можешь на поле, можно попробовать языком помолоть.
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Ебздрогыч
Хотел ли я быть лучше Промеса? Да. Что-то не получилось?
Да ничего не получилось!
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zbumer
Ответ Mohnatiy
Что-то он сам по себе нечёткий какой-то. То с "не Марадона" то с "не потолок" - одни сплошные "Вы меня не так поняли".
Журналисты и прочие блохеры часто вырывают слова из контекста, а потом приходится вот так оправдываться
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zbumer
Ща Медведев ему по башке даст, у них же там методичка, если говорить про Промеса, то только про то что он провокатор
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Niko [Ars]
Да по-любому Бакаев уже тогда зазнался и считал, что он супер-пупер, поэтому так громко и выразился
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Mohnatiy
Что-то он сам по себе нечёткий какой-то. То с "не Марадона" то с "не потолок" - одни сплошные "Вы меня не так поняли".
+5
-1
+4
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