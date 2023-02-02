Бакаев про слова, что Промес для него не потолок: «Я должен был четче формулировать мысль. Безмерно его уважаю»

считает одним из своих любимых футболистов.

– Давай закроем еще одну историю. Когда ты получил десятый номер в « », сказал, что Промес, который владел им до тебя, не потолок.

– Промес – один из моих любимых футболистов, безмерно его уважаю. Скорее всего, я должен был четче формулировать мысль, но надеюсь, что кто-то и так меня понял правильно.

Хотел ли я быть лучше Промеса? Да. Что-то не получилось? Значит, надо лучше работать.

Мне кажется, развиваться – нормальное желание футболиста. Почему нужно задумываться о потолке? – сказал хавбек « » в интервью Sports.ru.

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