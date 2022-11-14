Хавбек «Динамо» Нгамале: «Это′О – великий футболист, но по составу Камеруна решает тренер – Ригобер Сонг»
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале поделился ожиданиями от ЧМ-2022.
– Ты сыграешь на чемпионате мира в Катаре. Как узнал, что поедешь?
– Мы общались с Ригобером Сонгом. Сначала получаешь предварительный вызов, а потом – финальный. Вот я и получил вызов и сказал тренеру, что очень доволен.
– Как ты думаешь, выйдешь на поле в Катаре?
– Ну, это от тренера зависит. Он решил, выходить мне в старте или сидеть на скамейке. Для меня тут все просто.
– Считается, что Самюэль Это′О очень многое решает в сборной Камеруна. И возможно, влияет на состав.
– Он президент федерации. Но по составу решает тренер.
Я очень хорошо знаком с Это′О. Он великий футболист. В личном общении он постоянно подсказывает, много поддерживает футболистов и помогает.
– Кто лидер сборной Камеруна?
– У нас его нет. Все работают друг за друга. Наш лидер – команда.
Шупо-Мотинг? Да, он сейчас в лучшей форме среди игроков сборной. В сборной его очень ценят. Надеюсь, его форма поможет нам на чемпионате мира, – сказал камерунский хавбек корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.
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