Хавбек «Динамо» Нгамале: «Это′О – великий футболист, но по составу Камеруна решает тренер – Ригобер Сонг»

Полузащитник поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

– Ты сыграешь на чемпионате мира в Катаре. Как узнал, что поедешь?

– Мы общались с . Сначала получаешь предварительный вызов, а потом – финальный. Вот я и получил вызов и сказал тренеру, что очень доволен.

– Как ты думаешь, выйдешь на поле в Катаре?

– Ну, это от тренера зависит. Он решил, выходить мне в старте или сидеть на скамейке. Для меня тут все просто.

– Считается, что очень многое решает в сборной . И возможно, влияет на состав.

– Он президент федерации. Но по составу решает тренер.

Я очень хорошо знаком с Это′О. Он великий футболист. В личном общении он постоянно подсказывает, много поддерживает футболистов и помогает.

– Кто лидер сборной Камеруна?

– У нас его нет. Все работают друг за друга. Наш лидер – команда.

Шупо-Мотинг? Да, он сейчас в лучшей форме среди игроков сборной. В сборной его очень ценят. Надеюсь, его форма поможет нам на чемпионате мира, – сказал камерунский хавбек корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову.