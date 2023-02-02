Карпин об Эмери: «Классный тренер. Но почему он ничего не выиграл, работая за пределами Испании?»

Теги Спартак Артем Дзюба Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Унаи Эмери Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин высказался об Унаи Эмери.

Испанский специалист тренировал «Спартак» в 2012 году. В своей автобиографии Эмери утверждает, что его не поддерживало руководство, в частности, Валерий Карпин, занимавший в то время пост генерального директора клуба.

«Право все это говорить Унаи, наверное, имел, но никакой почвы под этим нет и быть не могло. Все, что было – один разговор после какого-то проигранного матча. Кто-то из тренерского штаба сказал, что на базу в Тарасовке не завезли свежий хлеб.

– Вы совсем обалдели? – говорю. – Проиграли из-за несвежего хлеба?!

Вот и весь разговор, на основании которого он делает выводы о моей враждебности. Больше не было ни-че-го.

У меня другой вопрос. Почему Эмери, работая за пределами Испании, ничего не выиграл? Не беру «ПСЖ», внутри страны они и без тренера побеждают. А в «Арсенале» что ему мешало?

Эмери – классный тренер, который может работать только в Испании. Другого, по крайней мере, он не доказал. Его менталитет понятен. На родине, с местными футболистами, у него все хорошо. А за пределами родной страны – плохо. Мог ли он сработать лучше? Мог, если бы понял, что в России не так, как в Испании.

Когда меня обвиняют в «сливе» Эмери, спрашиваю – как? Где конкретика? Я был в клубе еще до него. Мы не знали, кто будет тренером, но я оставался генеральным директором по-любому. Более того, с Унаи и вел переговоры. И уговорил его приехать в «Спартак».

Сезон начался хорошо – с прохода «Фенербахче» в основную сетку Лиги чемпионов. Что и когда надломилось – не знаю. Меня там не было.

Будучи гендиректором, занимался клубом, делал ту работу, которая была ему нужна. Трансферы, организация матчей и так далее. Что происходило внутри команды – узнайте у Эмери.

Вначале у него, получается, была поддержка? А потом ее вдруг не стало? То есть поначалу футболисты воспринимали его как тренера, а потом нет? Как бы мне удалось на это влиять, если бы игроки относились к нему с уважением?

Пусть хоть один человек объяснит мне, какой у него не было помощи, приведет хоть один четкий пример. Это ровно то же самое, что с Дзюбой. Когда начинаешь говорить – а что конкретно? Ты не играл, у тебя минут не было? Что тебе мешало? Нет ответа. За «тренеришку» в адрес Унаи тогда Артема на ползарплаты оштрафовали. Что еще сделаешь?

А пять дней между словами Федуна, что Эмери отработает контракт до конца после 0:3 от «Барселоны», и его отставкой после 1:5 от «Динамо» – это как раз о том, что в десять утра он говорит «да», а в полдень – «нет», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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29 комментариев

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selso99
У Валеры самого полки от трофеев ломятся, от внутренних и международных.
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crazy_elky
Ответ rigobersong
Типичный гопник Карпенс:)) Видать с Мостовым вместе в душе в свое время лупились:))
Тебя видать в детстве папка много лупил :)
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nugoboss
Я верю, Карпин как всегда только правду рассказывает, хоть я и не согласен с ним по поводу Уно Эмери.
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crazy_elky
Ответ Born is the King
ЛЕ разыгрывается в Испании. Будем знать
Там вроде написано «с местными футболистами на родине».
Утверждение Карпина о том, что Эмери недостаточно гибок для работы в других культурах и менталитетах.
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Kanan Jarrus
Ответ Xersoldat
Что выиграл Карпин хоть где нибудь?
Пудель и говорит, что он как и Эмери ничего не выигрывал за пределами Испании. Чем он хуже?
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Nuraly Amirov
На воре шапка горит
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Kanan Jarrus
кудрявый клоун ;)
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Sevuska
Так и есть .

https://www.rusfootball.info/uploads/posts/2018-05/1527158420_3.png
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вкус крабовых чипсов
Самому не стремно такое выдавать?
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Яков Фридман
Еврокубки он выиграл за пределами Испании.
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coimbra
Карпин классный тренер, но почему-то не выиграл нигде, в том числе, ни в России, ни в Испании... Зато Карпин лучший по ответам в интервью - постоянно ёрничает
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KataDiaz
а как Лига Европы? разве это турнир внутренний, с ПСЖ он разве ничего не выйграл, непомню просто
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DroDmit11
Ответ rigobersong
Типичный гопник Карпенс:)) Видать с Мостовым вместе в душе в свое время лупились:))
Тебе лечиться нужно
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Adeen
Испанский специалист тренировал «Спартак» в 2012 году.
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Пипец. А как будто недавно, совсем :/
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buFFon
Между тобой и им пропасть по трофеям и восстребованности..
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Wiley Fox
Бесстыжая кудрявая морда вместе с дзюпой выжила из Спартака лучшего тренера, которого приводил федун
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Sergey Kuznetsov
ты на кого, тренеришка, батон крошишь?
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Amroyan
Эмери: почему Карпин ничего не выиграл даже в пределах России?
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Carver
Карпин, ты не выиграл ничего за всю карьеру, даже Кубка России, что удавалось даже Парфенову с Черевченко и Ваноли. Не тебе про Эмери говорить, которого ты из зависти слил из Спартака вместе с игрочишками.
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Пользователь Имени
Справедливости ради у Карпина и на уровне РПЛ не так чтобы хорошо с титулами, а про назначение в такой "ПСЖ" все российские тренеры могли бы только мечтать, не говоря уже о такой феноменальной способности выигрывать Лигу Европы
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Барсик Юрана
Эмери безтрофейник за пределами Испании
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Фан Рубина
Просто одно дело работать в Испании, где ты чуть приподнялся над массой - и у тебя осталось 2,5 трудных соперника и можно баловаться во всяких лигах европки. И другое - в сильнейшей лиге мира - РПЛ, да ещё и в клубе, у которого всегда цель - первое место. В первом случае уровня тренеришки хватило, а во втором - нет.
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Экспертное мнение
В отличие от Зидана, Эмери хотя бы не боится браться за команды из других чемпионатов
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Xersoldat
Что выиграл Карпин хоть где нибудь?
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Roman
А Валера вообще хоть что-нибудь где-нибудь выиграл?
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