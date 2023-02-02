«Тюрьма – опыт, помогающий личности расти, там многому учишься. Я три месяца провел в заточении в США – не жалею». Монсон о словах Кокорина

Джефф Монсон высказался о словах про тюрьму.

Нападающий « » заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом.

Лично я провел три месяца в заточении в США. Я не жалею об этом. Уверен, что я не сделал ничего плохого. Но, очевидно, если ты попадаешь в тюрьму за то, что ударил кого-то, это хороший опыт.

Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу.

Я по-настоящему начал ценить походы в зал, прогулки, ложился спать тогда, когда хотел», – отметил бывший боец ММА и российский политик.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял