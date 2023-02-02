«Тюрьма – опыт, помогающий личности расти, там многому учишься. Я три месяца провел в заточении в США – не жалею». Монсон о словах Кокорина
Джефф Монсон высказался о словах Александра Кокорина про тюрьму.
Нападающий «Ариса» заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».
«Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом.
Лично я провел три месяца в заточении в США. Я не жалею об этом. Уверен, что я не сделал ничего плохого. Но, очевидно, если ты попадаешь в тюрьму за то, что ударил кого-то, это хороший опыт.
Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу.
Я по-настоящему начал ценить походы в зал, прогулки, ложился спать тогда, когда хотел», – отметил бывший боец ММА и российский политик.
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
— А в этой камере сидит наша гордость, — сообщает начальник тюрьмы посетителям. — Когда он впервые попал к нам, он был неграмотным. Мы научили его писать и читать. Теперь он сидит за подделку документов…
Но уж точно в тюрьме стоит посидеть тем, кто постоянно грязью Россию поливает. Может быть и одумаются, наконец. А если не одумаются, то пусть и дальше сидят, им там самое место.
Там же список составить - страшновато становится.
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так
Хотя нет, уже не скажет...
Правильно я понял вас?