«Тюрьма – опыт, помогающий личности расти, там многому учишься. Я три месяца провел в заточении в США – не жалею». Монсон о словах Кокорина

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Джефф Монсон Спорт-Экспресс Футбол

Джефф Монсон высказался о словах Александра Кокорина про тюрьму.

Нападающий «Ариса» заявил: «Каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Ты определенно учишься многому, когда проводишь время в тюрьме. Это опыт, который помогает личности расти. Согласен с тем, что тюрьма может стать хорошим опытом.

Лично я провел три месяца в заточении в США. Я не жалею об этом. Уверен, что я не сделал ничего плохого. Но, очевидно, если ты попадаешь в тюрьму за то, что ударил кого-то, это хороший опыт.

Тюрьма меняет людей так, что они начинают ценить жизнь. Помню, когда я только вышел, начал по-другому смотреть на еду, семью, свободу.

Я по-настоящему начал ценить походы в зал, прогулки, ложился спать тогда, когда хотел», – отметил бывший боец ММА и российский политик.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алар
Кто в обычной жизни ничему не научился, тому и тюрьма школа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dj_dale
То есть два этих гения личностного роста на двоих провели в колонии семь месяцев, и теперь рассказывают о своём опыте? Я лучше Алвеса подожду, вот он через 12 лет и расскажет, как он там "школку прочувствовал".
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew Chepaylo
Ответ Alex1104
Думаете, что в американской тюрьме хорошо? Это Вам не Дания какая-нибудь
В заключении везде плохо..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Ответ Alex1104
А то они боевого оружия ни в одной стране в далекой, не столь далекой, никогда не применяли... Там же список составить - страшновато становится.
При чем тут "никогда", если мы говорим о современном мире.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уся Ваткин
В этой связи вспомнился анекдот про экскурсию по тюрьме:
— А в этой камере сидит наша гордость, — сообщает начальник тюрьмы посетителям. — Когда он впервые попал к нам, он был неграмотным. Мы научили его писать и читать. Теперь он сидит за подделку документов…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Lordk
Не самый плохой вариант, но я лишь хотел сказать, что сейчас я одним предложением могу объяснить почему Монсон и Кокорин — идиоты ) Если еще и другие идиоты решат сообщить о своих умственных способностях, то это же хорошо.
Только не Кокорин , а Кокорины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Крупенников
Ответ Вечно в бане
Какой-то парад дегенератов. Сначала было «Лично я провёл два года в армии. Не жалею об этом. Каждому полезно», теперь «Я провёл несколько месяцев в тюрьме. Не жалею об этом. Каждому полезно». Что дальше-то будет?
На работу не будут принимать, если не прошел эту школу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Знатный стахановец
Был не интересен, а сейчас ещё и смёшон стал. 😏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За депутата ТерюшкоВа
Все правильно говорит Монсон.
Но уж точно в тюрьме стоит посидеть тем, кто постоянно грязью Россию поливает. Может быть и одумаются, наконец. А если не одумаются, то пусть и дальше сидят, им там самое место.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Lordk
Понимаю, что шутка, но... Уж лучше водометы, чем боевое оружие, как в одной не столь и далекой стране.
А то они боевого оружия ни в одной стране в далекой, не столь далекой, никогда не применяли...
Там же список составить - страшновато становится.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Случались подобные позывы, но всё же не настолько избалован действительностью, чтобы идти на столь экстремальные меры. )) Но рад за парней, которым это помогло!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
teddy10
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xlegend
Ответ Сэб Феттель
Так уже говорят,что жизнь вещь довольно переоценённая. Эта страна просто слетела с катушек. Реально недолго ей осталось.
Когда читаешь такие комментарии, сразу думаешь, а что вместо будет? Если недолго осталось. Или у вас на шаг вперед думать никак не получается?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Ответ Alex1104
"менее бесчеловечное" - прям слеза умиления. Что-то из разряда "водометы на дождевом режиме".
Понимаю, что шутка, но... Уж лучше водометы, чем боевое оружие, как в одной не столь и далекой стране.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
naPmu3aH
Ответ Вечно в бане
Какой-то парад дегенератов. Сначала было «Лично я провёл два года в армии. Не жалею об этом. Каждому полезно», теперь «Я провёл несколько месяцев в тюрьме. Не жалею об этом. Каждому полезно». Что дальше-то будет?
"Я лично повоевал... Не жалею об этом. Каждому полезно" (с) Глава федерации карате киокушин Сергей Увицкий.

Хотя нет, уже не скажет...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lordk
Ответ Я Гражданин Мира
А потом их всех обратно туда и на долга . Правильно я понял вас?
Не самый плохой вариант, но я лишь хотел сказать, что сейчас я одним предложением могу объяснить почему Монсон и Кокорин — идиоты ) Если еще и другие идиоты решат сообщить о своих умственных способностях, то это же хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yarni
А вот сложно чтоли сказать что-то типа "лучше туда не попадать, конечно, но уж если накосячил, то переосмысли свою жизнь..." и т.д. по тексту?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cyberbob
Ждем когда тоже самое скажет верховный говнокомандующий
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KozlikX
Так и хотят , чтобы мужики вместо участия в спецоперации тюрьму выбирали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Ответ Саламбек Алаев
Ну он как кокорин не говорил что надо обязательно отсидеть , он сказал что тюрьма это опыт
Да и Кокорин рассуждал лишь о "нормальных мужчинах" ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Lordk
Конечно это и близко не Дания/Норвегия, но тем не менее из всего что видел про тюрьмы, в США не то чтобы человечное отношение, но менее бесчеловечное чем в России.
"менее бесчеловечное" - прям слеза умиления. Что-то из разряда "водометы на дождевом режиме".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Prokofyev
Все верно. Из тюрьмы к Пригожину на повышение. Причём не к Иосифу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Lordk
Не, не. Протестую! Я хотел бы список тех, кто считает тюрьму чем-то неплохим, где стоит побывать каждому )
А потом их всех обратно туда и на долга .
Правильно я понял вас?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
naPmu3aH
Ответ Yndestad
Это что, медиаподготовка к тому, что все россияне скоро сядут?
Сядут усе!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ fall_of_troy
Монсон это просто эталон сказочного идиота. Просто из палаты мер и весов.
С чего бы? Монсон отлично устроился тут, особо не напрягается, получает отличные деньги.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий