Митрески о зарплате в «Спартаке»: «Выросла в 20-30 раз. Я почти сразу купил «Опель Корсу», но иностранцам нельзя было пользоваться машиной»

рассказал о зарплате в «Спартаке».

Митрески играл в составе красно-белых с 2001 по 2004 год.

– Зарплата сильно выросла в «Спартаке»?

– Очень, очень сильно, в 20-30 раз больше – точно. Тогда у нас в Македонии не было ничего. У нас и сейчас зарплаты не так сильно выросли, как у вас.

А мы тогда были молодыми, и денег нам не давали каких-то серьезных. Чтобы вы понимали, опытный игрок мог тогда зарабатывать в десять раз больше, чем молодой.

– На первую зарплату в «Спартаке» могли купить машину?

– Машину – да. Не такую серьезную, но нормальную. Я тогда почти сразу купил себе «Опель Корсу».

– В Москве?

– Нет, нам же запрещено было иметь машину, не как сейчас.

После перехода я 3-4 месяца жил на базе, потом мне сняли небольшую квартиру в Сокольниках, но ездить на машине тогда запрещали. Мол, город большой, а мы – молодые иностранцы, мало ли что. К метро подъезжал автобус и возил нас в Тарасовку каждый день.

– Кто запрещал?

– Руководство. Это же 2001 год, в Сокольниках же был рынок тогда, а за ним – парк. Было опасно, и нам говорили, что молодым не стоит ездить на машине.

Когда появился , он меня возил на тренировки, а иностранцам никогда нельзя было пользоваться машиной. Для местных было по-другому, – рассказал бывший защитник « ».