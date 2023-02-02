Митрески о зарплате в «Спартаке»: «Выросла в 20-30 раз. Я почти сразу купил «Опель Корсу», но иностранцам нельзя было пользоваться машиной»

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Игор Митрески рассказал о зарплате в «Спартаке».

Митрески играл в составе красно-белых с 2001 по 2004 год.

– Зарплата сильно выросла в «Спартаке»?

– Очень, очень сильно, в 20-30 раз больше – точно. Тогда у нас в Македонии не было ничего. У нас и сейчас зарплаты не так сильно выросли, как у вас.

А мы тогда были молодыми, и денег нам не давали каких-то серьезных. Чтобы вы понимали, опытный игрок мог тогда зарабатывать в десять раз больше, чем молодой.

– На первую зарплату в «Спартаке» могли купить машину?

– Машину – да. Не такую серьезную, но нормальную. Я тогда почти сразу купил себе «Опель Корсу».

– В Москве?

– Нет, нам же запрещено было иметь машину, не как сейчас.

После перехода я 3-4 месяца жил на базе, потом мне сняли небольшую квартиру в Сокольниках, но ездить на машине тогда запрещали. Мол, город большой, а мы – молодые иностранцы, мало ли что. К метро подъезжал автобус и возил нас в Тарасовку каждый день.

– Кто запрещал?

– Руководство. Это же 2001 год, в Сокольниках же был рынок тогда, а за ним – парк. Было опасно, и нам говорили, что молодым не стоит ездить на машине.

Когда появился Рома Павлюченко, он меня возил на тренировки, а иностранцам никогда нельзя было пользоваться машиной. Для местных было по-другому, – рассказал бывший защитник «Спартака».

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5 комментариев

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Mohnatiy
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Он имеет в виду, что дома машину купил, а в Москве ездил на клубном автобусе
Да, вполне возможно.
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Ответ Mohnatiy
Надо узнать, кому он свою Корсу продал, сразу узнаем, кому это было выгодно))
Он имеет в виду, что дома машину купил, а в Москве ездил на клубном автобусе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Ответ BlackJet
нам же запрещено было иметь машину - это кто же его так развел?
Надо узнать, кому он свою Корсу продал, сразу узнаем, кому это было выгодно))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BlackJet
нам же запрещено было иметь машину - это кто же его так развел?
+2
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Ебздрогыч
Правильно, а то еще медведи угонят и водкой напоют
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