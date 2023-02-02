Митрески о бромантане в «Спартаке»: «Никого не заставляли, просто были таблетки в стаканчиках. Все сами решали – брать «витамины» или нет. Я не принимал»

Экс-игрок «Спартака» вспомнил о бромантановом скандале в команде.

В 2003 году экс-полузащитник красно-белых сдал положительную допинг-пробу в расположении сборной России. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а « » оштрафован на 12 800 евро.

– При новом тренере Андрее Чернышове как вы себя чувствовали? Тогда же этот скандал с бромантаном всплыл.

– Я не принимал таблеток, ничего такого, поэтому у меня не было допинга. Но после истории с Титовым было сложно, все‑таки он был лидером, капитаном команды. С Титовым «Спартак» играл в один футбол, без него – в другой, эта новость стала трагедией для команды.

– Ты таблетки не принимал – это была принципиальная позиция?

– Да, я же никогда их не принимал вообще. Давали не только в «Спартаке» – практически во всех клубах, в том числе в немецких. Но я всегда был противником химии и считал, что на поле она ничего не значит. Даже когда молодой был, даже после «Спартака» – нигде. Ни в Германии, ни в Израиле, ни в Азербайджане, нигде. Самое главное для меня были питание и тренировки.

– Кто виноват был в той истории?

– Не знаю, честно. Там же никого не заставляли. Просто были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках. И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать. Но ни доктора, ни тренеры, ни помощники не заставляли принимать насильно.

– Когда был скандал, приезжала полиция? Разбирались?

– Я не знаю. Повторю, в любом клубе в любой стране тебе предлагают какие‑то препараты. Пластиковый стаканчик, а в нем – таблетки. А что в этих таблетках ты не знаешь, доктор говорит – полезно, но как это проверить? Точно такая же практика была в клубах Бундеслиги, например. Не знаю, допинг там или витамины, но я не рисковал это пробовать, – рассказал Митрески.