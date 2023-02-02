Митрески о бромантане в «Спартаке»: «Никого не заставляли, просто были таблетки в стаканчиках. Все сами решали – брать «витамины» или нет. Я не принимал»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Игор Митрески допинг Матч ТВ Футбол

Экс-игрок «Спартака» Игор Митрески вспомнил о бромантановом скандале в команде.

В 2003 году экс-полузащитник красно-белых Егор Титов сдал положительную допинг-пробу в расположении сборной России. В январе 2004 года Титов был дисквалифицирован на один год, а «Спартак» оштрафован на 12 800 евро.

– При новом тренере Андрее Чернышове как вы себя чувствовали? Тогда же этот скандал с бромантаном всплыл.

– Я не принимал таблеток, ничего такого, поэтому у меня не было допинга. Но после истории с Титовым было сложно, все‑таки он был лидером, капитаном команды. С Титовым «Спартак» играл в один футбол, без него – в другой, эта новость стала трагедией для команды.

– Ты таблетки не принимал – это была принципиальная позиция?

– Да, я же никогда их не принимал вообще. Давали не только в «Спартаке» – практически во всех клубах, в том числе в немецких. Но я всегда был противником химии и считал, что на поле она ничего не значит. Даже когда молодой был, даже после «Спартака» – нигде. Ни в Германии, ни в Израиле, ни в Азербайджане, нигде. Самое главное для меня были питание и тренировки.

– Кто виноват был в той истории?

– Не знаю, честно. Там же никого не заставляли. Просто были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках. И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать. Но ни доктора, ни тренеры, ни помощники не заставляли принимать насильно.

– Когда был скандал, приезжала полиция? Разбирались?

– Я не знаю. Повторю, в любом клубе в любой стране тебе предлагают какие‑то препараты. Пластиковый стаканчик, а в нем – таблетки. А что в этих таблетках ты не знаешь, доктор говорит – полезно, но как это проверить? Точно такая же практика была в клубах Бундеслиги, например. Не знаю, допинг там или витамины, но я не рисковал это пробовать, – рассказал Митрески.

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14 комментариев

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Wiley Fox
Титов и тихонов - бандитские пустышки

В России журнашлюшки за бабло от бандосов ими восторгались, но на запад они не уехали

А теперь сказки про титова только секта борзыкина за чистую монету принимает
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OldRedWhite
Ответ Злодей Спб
Обратите внимание как снизились результаты КБ во внутреннем чемпионате после бромантанового дела. Надо аннулировать все спортивные результаты спартака за 90е и 2000е годы. Хотя ладно, за 2000е и аннулировать нечего. Тогда только за 90е.
Эко Вас после Дзюбы …
Никак не отвыкните !
Всех бы Вам аналировать и аналировать )))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ T622222
Комментарий удален модератором
Учитывая высказывания ветеранов Спартака, выражение "забыл выпить таблетки" уже не кажется чем-то в переносном смысле🤓
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Злодей Спб
Обратите внимание как снизились результаты КБ во внутреннем чемпионате после бромантанового дела.

Надо аннулировать все спортивные результаты спартака за 90е и 2000е годы.

Хотя ладно, за 2000е и аннулировать нечего.

Тогда только за 90е.
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ТрактоПоктер
Знаменитый Тарасовский Бромантановый Борщ
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OldRedWhite
Ответ Batitotti
- Расскажите о самом запоминающемся матче в вашей карьере? - Не знаю. Мне предлагали таблетки, но я их не примал.
Вы же поняли - единственный человек в Мировом Футболе , который не принимал таблетки -
это Игор Митрески !
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Алексий Бяконт
Благодаря допингу Титов стал нашим первым бразильцем Бромантиньо
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OldRedWhite
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
Из Бундеслиги ? )))
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Саша Пушкин
Комментарий удален
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shishovv
Народненько добровольненько 😂
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Spartakus1984
Митрески в своем интревью много про футбол рассказывал,но спорсту это не интересно публиковать,главное закулисные интриги на этом желтушном, яко бы спортивном сайте.
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Batitotti
- Расскажите о самом запоминающемся матче в вашей карьере?
- Не знаю. Мне предлагали таблетки, но я их не примал.
+9
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.ru
Все сами решали – брать «витамины» или нет. Я не принимал, отдавал свой стаканчик Деменко...
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qiqe
хорошо, что он не застал вкусняшки доктора Лю
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deadjoker
Ламповые времена :)
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T622222
Комментарий удален
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