Калинин о «Факеле»: «На прием пищи – в одинаковых поло, зазвонил не вовремя телефон – будут последствия. Асхабадзе – один из лучших менеджеров страны»

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Игорь Калинин поделился мнением о генеральном директоре «Факела».

– С Романом Асхабадзе команда часто общается или он где-то высоко наверху?

– Еще одно удивление, когда пришел в «Факел», – насколько все в клубе организовано, начиная с детского футбола и заканчивая главной командой. Гурамыч [Асхабадзе] на все обращает внимание.

Тренировочным процессом не занимается, ясно, но обеспечивает все остальное. Говорю без лести: Асхабадзе, на мой взгляд, один из лучших футбольных менеджеров страны.

– Штрафует за упущения?

– Дисциплина у него на первом месте. Как и у Валерия Карпина, кстати. На прием пищи – в одинаковых поло, чтобы команда выглядела солидно. Жизнь строго по распорядку, зазвонил не вовремя телефон – будут последствия.

При этом Асхабадзе поможет в любом вопросе, у него все отлажено. Когда перебрался в Воронеж, помню, клуб предоставил оплаченную гостиницу на 10 дней.

Вроде ничего особенного, но в бытовом плане все сразу упростилось. Чувствуется, что гендир переживает за дело и хочет поддерживать высокий уровень клуба.

Что касается штрафов, они точно существуют, но я, например, ни разу ничего не нарушал и не платил. Да и про других такого не слышал, у нас все дисциплинированные.

Сладкого не едим, за жировой прослойкой следим, на тренировки приезжаем вовремя. Бывает, за какое-то мелкое нарушение ребята покупают пиццу для остальных, но это скорее шутка, чем повинность, – сказал защитник «Факела», арендованный у «Ростова».

Калинин о тусовках: «Не мог тренироваться на максимуме. Женился и остепенился, не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием»

«Украинский паспорт сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин о смене гражданства

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5 комментариев

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кuraakula belov
Шутки шутками но ведь Асхабадзе без особого бюджета в короткие сроки превратил клуб, который должен был по спортивному принципу не раз вылететь из ФНЛ во вполне себе боевитого участника вышки
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Mohnatiy
Ответ Olly_Da
А поло - полосатые?
И ходят строем.
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Olly_Da
А поло - полосатые?
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Марсель Хабибуллин
А начинал с водителя...
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alessandroma
То чувство, когда банальная дисциплина - это нечто выходящее за рамки
+5
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