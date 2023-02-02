«Украинский паспорт сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин о смене гражданства
Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал об отношении к нему на Украине.
27-летний футболист, выступающий за «Факел» на правах аренды из «Ростова», получил российский паспорт в 2014 году.
– Вы четыре года выступали за «Ильичевец» из Мариуполя (с 2017 года переименован в ФК «Мариуполь» – прим. Sports.ru). Следили по недавним новостям за изменением облика города?
– С трудом узнавал знакомые места, клубную базу. Жаль, что все так. Вообще, тот жизненный этап вспоминать не люблю, тем более в привязке к нынешним событиям.
– Смена вами спортивного гражданства, несмотря на то, что были заиграны за украинскую «молодежку», прошла гладко?
– Я сам из Керчи. Сначала поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал.
«Волгарь», за который выступал, отправил необходимые документы в РФС, ФИФА дала добро, другие детали прошли мимо меня, но проблем, насколько знаю, не возникло.
– Общаетесь с бывшими украинскими одноклубниками?
– С некоторыми да, с некоторыми нет. Не я перестал общаться – со мной, хотя гражданство поменял давно.
– Кто вам угрожал после этого?
– Впрямую никто, писали всякое в соцсетях. Боялся ли я? Вообще ничего не боюсь, потому что плохого никому не сделал. Вышло так, а не иначе, неприятное постарался забыть, пошел по жизни дальше.
– В Крыму бываете?
– Там мама с бабушкой живут, навещаю, понятное дело, – сказал Калинин.
ну тогда я тоже отказываюсь от претензий на Марго Робби и Эмили Ратаковски
Скоро Киев ляжет, а ты тут чушь несешь, хохлоботина.
А большевики за пятьдесят лет до этого даже и предположить не могли, что к концу века страна потеряет такое количество территорий, что несколько столетий были частью империи.