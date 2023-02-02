«Украинский паспорт сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин о смене гражданства

Теги Ростов Мариуполь премьер-лига Россия ФИФА РФС Первая лига Факел первая лига Украина Волгарь Игорь Калинин Матч ТВ Футбол

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал об отношении к нему на Украине.

27-летний футболист, выступающий за «Факел» на правах аренды из «Ростова», получил российский паспорт в 2014 году.

– Вы четыре года выступали за «Ильичевец» из Мариуполя (с 2017 года переименован в ФК «Мариуполь» – прим. Sports.ru). Следили по недавним новостям за изменением облика города?

– С трудом узнавал знакомые места, клубную базу. Жаль, что все так. Вообще, тот жизненный этап вспоминать не люблю, тем более в привязке к нынешним событиям.

– Смена вами спортивного гражданства, несмотря на то, что были заиграны за украинскую «молодежку», прошла гладко?

– Я сам из Керчи. Сначала поменял паспорт: украинский сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал.

«Волгарь», за который выступал, отправил необходимые документы в РФС, ФИФА дала добро, другие детали прошли мимо меня, но проблем, насколько знаю, не возникло.

– Общаетесь с бывшими украинскими одноклубниками?

– С некоторыми да, с некоторыми нет. Не я перестал общаться – со мной, хотя гражданство поменял давно.

– Кто вам угрожал после этого?

– Впрямую никто, писали всякое в соцсетях. Боялся ли я? Вообще ничего не боюсь, потому что плохого никому не сделал. Вышло так, а не иначе, неприятное постарался забыть, пошел по жизни дальше.

– В Крыму бываете?

– Там мама с бабушкой живут, навещаю, понятное дело, – сказал Калинин.

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Sekor
Сам-то был? Онанюга диванный?
Я то была 81 в Афганистане солдатом . А потом в 88 офицером . А Вы служили в армии ? Или энурез и плоскостопие ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
Ответ Добрый Ретроград
- А ты был в Керчи? - Нет. - Ну вот и молчи.
мало кто оценит и выкупит )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ HoratioH
Ура, наконец-то футбольная новость на нашем политическом сайте!
Какой банальный комментарий...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
Ответ Sekor
Оставьте свои нелепые фантазии, евГений. Крым - это Россия, как и Херсон. Факт.
почему не в окопе и не в оркестре?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
Ответ Goatmesssi
Когда большевики пришли бывшая Российская империя была сама по себе очень раздробленной. И они смогли народы снова воссоединить под новой идеологий, по идее Союз должен был продолжить экспансию к слову страны восточной Европы, Китай были готовы стать новыми советскими республиками, но КПСС по сути отказалась от мировой экспансии что в результате и привело к развалу.
отказались?
ну тогда я тоже отказываюсь от претензий на Марго Робби и Эмили Ратаковски
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ Кеша
Начал за здравие , закончил за упокой . На диване можно хорошо рассуждать про СВО. Вы хоть раз были под артобстрелом или вражеским пулеметным огнём , что голову поднять невозможно ? Видимо , не были . Тогда лучше не рассуждать про СВО успешно или не очень . «Успешно» вы чужими судьбами пытаетесь распоряжаться , но слава Богу есть кому поднимать в атаку . Они уж точно знают как уберечь людей максимально возможно .
Сам-то был? Онанюга диванный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ евГений
Ну уж нет, «вы» (в лице антирусского государства РФ) в сентябре 22г приравняли Крым к Херсону – самому антилояльному к России городу Юго-Востока, а затем успешно просрали его, тем самым подставив Крым под удар. Если раньше все уже свыклись с мыслью что Крым – Россия (как с Северным Кипром, например), то сейчас его статус может быть вполне пересмотрен. Тем более, с таким «успешным» ведением «СВО».
Какое антирусское государство? Какой Крым под удар? Какой пересмотр статуса? Ты там обдолбался что ли вконец?
Скоро Киев ляжет, а ты тут чушь несешь, хохлоботина.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Sekor
Игорь, даже не переживай, Крым наш. В обиду не дадим.
Потому, что "Россия здесь навсегда?" Херсон не отдадим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ евГений
Ну уж нет, «вы» (в лице антирусского государства РФ) в сентябре 22г приравняли Крым к Херсону – самому антилояльному к России городу Юго-Востока, а затем успешно просрали его, тем самым подставив Крым под удар. Если раньше все уже свыклись с мыслью что Крым – Россия (как с Северным Кипром, например), то сейчас его статус может быть вполне пересмотрен. Тем более, с таким «успешным» ведением «СВО».
Начал за здравие , закончил за упокой . На диване можно хорошо рассуждать про СВО. Вы хоть раз были под артобстрелом или вражеским пулеметным огнём , что голову поднять невозможно ? Видимо , не были . Тогда лучше не рассуждать про СВО успешно или не очень . «Успешно» вы чужими судьбами пытаетесь распоряжаться , но слава Богу есть кому поднимать в атаку . Они уж точно знают как уберечь людей максимально возможно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Просто напомню, что этот персонаж не просто участвовал, но и организовывал договорняки, будучи игроком "Зари", за что был пожизненно дисвалифицирован .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Абызов
Ответ Sekor
Оставьте свои нелепые фантазии, евГений. Крым - это Россия, как и Херсон. Факт.
Я жил в Крыму и до и после. Именно в Керчи. Так почему беженцы с ДНР и ЛНР приезжали туда, чтобы строить мост, который всякие гадости потом взорвали?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tuzkozyr
Ответ евГений
Можно придерживаться разных точек зрения, но тот факт, что в 91 году русский народ оказался самым раздробленным народом Европы, неоспорим. Спасибо большевичкам за красивые границы, на славу постарались, досталось не только нам: Абхазия, Осетия, Карабах/Арцах, Крым, Приднестровье, Киргизско-таджикская граница и пр.
Ну справедливости ради большинство русских, оставшиеся за пределами России были переселенцами из России, не являются коренными народами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Барыга блинами
Это тот Калинин,которому Промес позвонки выкрутил?)
Который Неценко язык выкрутил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ EvilPro
по чем порошок берешь?
В отличие от тебя таким не увлекаюсь, чучело.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
Ответ Sekor
Игорь, даже не переживай, Крым наш. В обиду не дадим.
диванный воин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ Sekor
Оставьте свои нелепые фантазии, евГений. Крым - это Россия, как и Херсон. Факт.
Ух какая заруба в плюсах и минусах. А хохлоботов все-таки чуть больше тут, чем россиян. Ну ничего, Россия все равно сильнее. Скоро поймете. А с этим укросайтом уже все понятно. Вам на домен UA давно пора. Чего на русском-то пишете, пишите уж на мове, болезные.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dayti
Ответ Sekor
Игорь, даже не переживай, Крым наш. В обиду не дадим.
слишком тонкий сарказм, наминусовали тут 🤷‍♂️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Матвеев
Ответ Sekor
Игорь, даже не переживай, Крым наш. В обиду не дадим.
Сейчас либерахи возбудятся)
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EvilPro
Ответ Sekor
Оставьте свои нелепые фантазии, евГений. Крым - это Россия, как и Херсон. Факт.
по чем порошок берешь?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ евГений
Можно придерживаться разных точек зрения, но тот факт, что в 91 году русский народ оказался самым раздробленным народом Европы, неоспорим. Спасибо большевичкам за красивые границы, на славу постарались, досталось не только нам: Абхазия, Осетия, Карабах/Арцах, Крым, Приднестровье, Киргизско-таджикская граница и пр.
Нужно не большевикам говорить спасибо. А выжившим из ума жирным котам из партийной верхушки семидесятых. Именно после их полного бездействия были заложены бомбы, что рванули в перестройку, разрушив Союз.
А большевики за пятьдесят лет до этого даже и предположить не могли, что к концу века страна потеряет такое количество территорий, что несколько столетий были частью империи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Казанский парень
Почему же его Рубин не продлил в свое время.. толковый крайний был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
- А ты был в Керчи? - Нет. - Ну вот и молчи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goatmesssi
Ответ евГений
Можно придерживаться разных точек зрения, но тот факт, что в 91 году русский народ оказался самым раздробленным народом Европы, неоспорим. Спасибо большевичкам за красивые границы, на славу постарались, досталось не только нам: Абхазия, Осетия, Карабах/Арцах, Крым, Приднестровье, Киргизско-таджикская граница и пр.
Когда большевики пришли бывшая Российская империя была сама по себе очень раздробленной. И они смогли народы снова воссоединить под новой идеологий, по идее Союз должен был продолжить экспансию к слову страны восточной Европы, Китай были готовы стать новыми советскими республиками, но КПСС по сути отказалась от мировой экспансии что в результате и привело к развалу.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ евГений
Можно придерживаться разных точек зрения, но тот факт, что в 91 году русский народ оказался самым раздробленным народом Европы, неоспорим. Спасибо большевичкам за красивые границы, на славу постарались, досталось не только нам: Абхазия, Осетия, Карабах/Арцах, Крым, Приднестровье, Киргизско-таджикская граница и пр.
Оставьте свои нелепые фантазии, евГений. Крым - это Россия, как и Херсон. Факт.
+13
-16
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыга блинами
Это тот Калинин,которому Промес позвонки выкрутил?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий