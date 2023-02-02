Калинин о тусовках: «Не мог тренироваться на максимуме. Женился и остепенился, не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием»

рассказал, как образ жизни повлиял на его карьеру.

– У вас не только в « » футбол не был на первом месте, но и в «Краснодаре», верно?

– Не стану отрицать, до «Урала» все шло полосами. В « » вроде взялся за ум, заслужил приглашение в «Динамо», но перебрался в Москву и наступил на те же грабли.

Лишь в Екатеринбурге все вошло в футбольную колею. Женился и остепенился. Повезло с женой – самый требовательный по отношению ко мне человек. Ради нее и дочки хочется расти в футболе, добиваться результатов.

Сейчас все знают: начиная с « » не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием.

– Многие тусуются, но как это мешает футболу?

– Не мог тренироваться на максимуме. Если закончишь в пять утра, а тренировка в девять, хорошего не жди, неважно, пил ты или орал в караоке.

Человеку требуется восемь часов сна, а сон – главное восстановление. Сейчас много читаю про организм и понимаю, насколько лучше мог себя чувствовать. А ведь многое еще и сглаживалось молодостью. Тогда считал: подумаешь, недоспал, сил вагон. С годами стало доходить, сколько потенциала было угроблено.

Ни одна гулянка не сравнится с эмоциями от классного матча, участия в голе, спасения ворот, победы. Осознал это, только оказавшись в «Урале». В первую очередь стало стыдно.

Всем был видны мои возможности, сам знал, на что способен, но лишь тогда додумался предъявить самому себе: «Какого хрена ты сидишь в запасе, пока другие играют?» Легкомысленное отношение к футболу очень сильно мешало, 100%.

– В « », за который вы провели лишь два матча, не пошло по той же причине?

– Примерно, – сказал защитник «Ростова», выступающий за «Факел» на правах аренды.