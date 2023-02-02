Калинин о тусовках: «Не мог тренироваться на максимуме. Женился и остепенился, не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Факел Краснодар Игорь Калинин Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Игорь Калинин рассказал, как образ жизни повлиял на его карьеру.

– У вас не только в «Динамо» футбол не был на первом месте, но и в «Краснодаре», верно?

– Не стану отрицать, до «Урала» все шло полосами. В «Рубине» вроде взялся за ум, заслужил приглашение в «Динамо», но перебрался в Москву и наступил на те же грабли.

Лишь в Екатеринбурге все вошло в футбольную колею. Женился и остепенился. Повезло с женой – самый требовательный по отношению ко мне человек. Ради нее и дочки хочется расти в футболе, добиваться результатов.

Сейчас все знают: начиная с «Урала» не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием.

– Многие тусуются, но как это мешает футболу?

– Не мог тренироваться на максимуме. Если закончишь в пять утра, а тренировка в девять, хорошего не жди, неважно, пил ты или орал в караоке.

Человеку требуется восемь часов сна, а сон – главное восстановление. Сейчас много читаю про организм и понимаю, насколько лучше мог себя чувствовать. А ведь многое еще и сглаживалось молодостью. Тогда считал: подумаешь, недоспал, сил вагон. С годами стало доходить, сколько потенциала было угроблено.

Ни одна гулянка не сравнится с эмоциями от классного матча, участия в голе, спасения ворот, победы. Осознал это, только оказавшись в «Урале». В первую очередь стало стыдно.

Всем был видны мои возможности, сам знал, на что способен, но лишь тогда додумался предъявить самому себе: «Какого хрена ты сидишь в запасе, пока другие играют?» Легкомысленное отношение к футболу очень сильно мешало, 100%.

– В «Краснодаре», за который вы провели лишь два матча, не пошло по той же причине?

– Примерно, – сказал защитник «Ростова», выступающий за «Факел» на правах аренды.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрактоПоктер
Соблюдаю режим
Кокорин - Калинин правильный пацан и настоящий мужик !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T622222
Читает про организм!? Это типа роман?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M_i_t_y_a
Ответ gjc7ygdzkc
Это кто ???
Игорь Калинин
Русским языком же написано
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gjc7ygdzkc
Это кто ???
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий