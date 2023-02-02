Калинин о тусовках: «Не мог тренироваться на максимуме. Женился и остепенился, не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием»
Игорь Калинин рассказал, как образ жизни повлиял на его карьеру.
– У вас не только в «Динамо» футбол не был на первом месте, но и в «Краснодаре», верно?
– Не стану отрицать, до «Урала» все шло полосами. В «Рубине» вроде взялся за ум, заслужил приглашение в «Динамо», но перебрался в Москву и наступил на те же грабли.
Лишь в Екатеринбурге все вошло в футбольную колею. Женился и остепенился. Повезло с женой – самый требовательный по отношению ко мне человек. Ради нее и дочки хочется расти в футболе, добиваться результатов.
Сейчас все знают: начиная с «Урала» не гуляю, соблюдаю режим, слежу за питанием.
– Многие тусуются, но как это мешает футболу?
– Не мог тренироваться на максимуме. Если закончишь в пять утра, а тренировка в девять, хорошего не жди, неважно, пил ты или орал в караоке.
Человеку требуется восемь часов сна, а сон – главное восстановление. Сейчас много читаю про организм и понимаю, насколько лучше мог себя чувствовать. А ведь многое еще и сглаживалось молодостью. Тогда считал: подумаешь, недоспал, сил вагон. С годами стало доходить, сколько потенциала было угроблено.
Ни одна гулянка не сравнится с эмоциями от классного матча, участия в голе, спасения ворот, победы. Осознал это, только оказавшись в «Урале». В первую очередь стало стыдно.
Всем был видны мои возможности, сам знал, на что способен, но лишь тогда додумался предъявить самому себе: «Какого хрена ты сидишь в запасе, пока другие играют?» Легкомысленное отношение к футболу очень сильно мешало, 100%.
– В «Краснодаре», за который вы провели лишь два матча, не пошло по той же причине?
– Примерно, – сказал защитник «Ростова», выступающий за «Факел» на правах аренды.
Кокорин - Калинин правильный пацан и настоящий мужик !
Русским языком же написано