Галактионов ввел в «Локо» штрафы за мат вне поля: «При рабочем подсказе ничего не запрещаем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ брань Футбол

Михаил Галактионов ввел в «Локомотиве» штрафы за мат.

– Какие у вас есть особые требования к футболистам? Слышал, штрафуете за мат.

– Мы ввели определенный дисциплинарный регламент, в нем много пунктов. Мы указали, как надо вести себя перед подготовкой к занятию, какие требования предъявляются в тренировочном процессе, что необходимо делать в плане восстановительных мероприятий, правила поведения на общекомандных мероприятиях, в раздевалке, вне раздевалки, взаимодействие со СМИ.

Да, тот компонент, который вы затронули, он тоже присутствует.

– Но не на поле, верно?

– Что касается рабочего подсказа, то ничего не запрещаем, если ситуация этого требует. Но команда должна друг друга поддерживать. В случае ошибки ты должен доработать за партнера, помочь ему, только тогда это может назваться командой.

Если ты видишь, что тот или иной игрок не дорабатывает, не вступает в единоборство, уклоняется от борьбы, тогда может быть определенный вид, скажем так, индивидуального разговора, – сказал главный тренер железнодорожников.

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14 комментариев

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dimkaa1
Ответ Wiley Fox
Физрук от бандитов штрафы вводит за разговор матом Гнет скрепы. Русофобо, не иначе Впрочем, каждый из оштрафованных может выйти на поле, подойти к бровке, и высказать свое несогласие клоуну прямо в лицо
Тебе бы провериться
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Кино Музыка
Отстань, ты неправ, нехороший человек, иди отсюда... нужен подобный список синонимов.
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Сергей Орлов
В общем вне поля они общаются ребусами.
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Valentin Kompaneytsev
А на поле значит мат допускается.
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vfrc14
Ну, сейчас попрет.
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Dmitry Orlov
Ответ korobokchekhova
В тексте ничего от заголовка. Где про штраф вне поля?
– Слышал, штрафуете за мат.
– ... Да, тот компонент, который вы затронули, он тоже присутствует.
– Но не на поле, верно?
– Что касается рабочего подсказа, то ничего не запрещаем, если ситуация этого требует.

Что ещё непонятно?
+4
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+4
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tankist231
У меня бы вся зп на штрафы уходила))
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0
0
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korobokchekhova
Ответ Michael Boldyrev
Это логично. В принципе, такое должно быть еще в спортшколе. Если вы готовите успешного футболиста, то сюрприз-сюрприз, получается что вы готовите публичную персону. Поэтому минимум - в носу прилюдно не ковырять, яйца не чесать и не матерится - вполне можно требовать.
Причём тут публичность? Всё что вы перечислили в принципе людям прилюдно делать нельзя))
+2
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korobokchekhova
В тексте ничего от заголовка. Где про штраф вне поля?
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-4
-4
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Michael Boldyrev
Это логично. В принципе, такое должно быть еще в спортшколе. Если вы готовите успешного футболиста, то сюрприз-сюрприз, получается что вы готовите публичную персону. Поэтому минимум - в носу прилюдно не ковырять, яйца не чесать и не матерится - вполне можно требовать.
+7
-2
+5
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Dmitry Orlov
По-моему, заход про "команда должная друг друга поддерживать" и остальное - прозрачный намёк на Бару.
+1
0
+1
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Алексей Ненахов
Пора Баранову быстрее в Турции переходить
0
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0
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Wiley Fox
Физрук от бандитов штрафы вводит за разговор матом

Гнет скрепы. Русофобо, не иначе

Впрочем, каждый из оштрафованных может выйти на поле, подойти к бровке, и высказать свое несогласие клоуну прямо в лицо
0
-6
-6
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Гамарджоба Генацвале
Бара так все деньги про####(проговорит).
+6
-1
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