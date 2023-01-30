Галактионов ввел в «Локо» штрафы за мат вне поля: «При рабочем подсказе ничего не запрещаем»

ввел в « » штрафы за мат.

– Какие у вас есть особые требования к футболистам? Слышал, штрафуете за мат.

– Мы ввели определенный дисциплинарный регламент, в нем много пунктов. Мы указали, как надо вести себя перед подготовкой к занятию, какие требования предъявляются в тренировочном процессе, что необходимо делать в плане восстановительных мероприятий, правила поведения на общекомандных мероприятиях, в раздевалке, вне раздевалки, взаимодействие со СМИ.

Да, тот компонент, который вы затронули, он тоже присутствует.

– Но не на поле, верно?

– Что касается рабочего подсказа, то ничего не запрещаем, если ситуация этого требует. Но команда должна друг друга поддерживать. В случае ошибки ты должен доработать за партнера, помочь ему, только тогда это может назваться командой.

Если ты видишь, что тот или иной игрок не дорабатывает, не вступает в единоборство, уклоняется от борьбы, тогда может быть определенный вид, скажем так, индивидуального разговора, – сказал главный тренер железнодорожников.