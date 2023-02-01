Депутат Валуев: «На Кокорина тюрьма не сильно подействовала. Он ошибается, если считает, что все мужчины должны последовать его примеру»

Николай Валуев отреагировал на слова о тюрьме.

Нападающий « » заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы прочувствовать школу жизни».

«Он не обозначил, все мужчины в мире или только в России? Но все это значит только одно: исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина. Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру. Наверное, еще время должно пройти, чтоб он повзрослел.

Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то он, как минимум, ошибается», – сказал депутат Госдумы.