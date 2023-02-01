Депутат Валуев: «На Кокорина тюрьма не сильно подействовала. Он ошибается, если считает, что все мужчины должны последовать его примеру»
Николай Валуев отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.
Нападающий «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы прочувствовать школу жизни».
«Он не обозначил, все мужчины в мире или только в России? Но все это значит только одно: исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина. Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру. Наверное, еще время должно пройти, чтоб он повзрослел.
Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то он, как минимум, ошибается», – сказал депутат Госдумы.
прямо про кокошку
Если раньше Сашку ещё хоть как-то оправдывали, то после того, как он открыл рот, всем стало понятно, что его уже ничто не исправит