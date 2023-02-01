Депутат Валуев: «На Кокорина тюрьма не сильно подействовала. Он ошибается, если считает, что все мужчины должны последовать его примеру»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Государственная дума Александр Кокорин Политика Кокорин и Мамаев Футбол

Николай Валуев отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.

Нападающий «Ариса» заявил, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы прочувствовать школу жизни».

«Он не обозначил, все мужчины в мире или только в России? Но все это значит только одно: исправительное учреждение не сильно подействовало на Кокорина. Раз у него осталось столь высокое мнение о себе, что все мужчины должны последовать его примеру. Наверное, еще время должно пройти, чтоб он повзрослел.

Если Кокорин считает, что все мужчины должны последовать его примеру, то он, как минимум, ошибается», – сказал депутат Госдумы.

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18 комментариев

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Kit244098
Всем мужикам в тюрьме сидеть не стоит. Вот депутатам там самое место. Всем. Без разбора на фракции. Я бы их даже и посторожить пошел))
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Pb-SE
Депутатам, возможно, отсидка бы пошла на пользу.
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Marienburg
Зато на Валуева и подобных ему бывших спортсменов служба в Госдуме безотказно действует самомнением учить жизни всех подряд. Жизнь расставляет людей по местам, и сразу видно, кто настоящий Профессор (Ларионов), а кто просто Журова или Валуев
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Добрый Ретроград
Из Коли Валуева депутатское кресло вытянуло остатки мозга. Он и до этого интеллектом не обезображен был. Да и ему годик-другой посидеть не помешает.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Kkkkkkkkkkkkk Assssssss
Невозможно оставить комментарий уахахааах
Возможно, ты же оставил.
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Blaumerc
горбатого гроб не исправит.
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Sheldon Cooper
Валуев то как раз своё должен был отсидеть, так что не ему Кокору жизни учить
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Иван Никитенко
„Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен

прямо про кокошку
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Жлобиньо
Кто не сидел тот не русский(ц) Школа жизни, это вскрыть ларёк или начистить рыло депутату и сесть за подобное? А без этого никак?)))
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benjamin92
Ответ Николай Овечкин
Господи. Ну что же у Кокорина в голове. Ну как можно было столько глупостей наговорить. Его насильно заставляют что ли. Только все подзабыли о его «заслугах», Сашка опять пошел…….
"Молчи - за умного сойдёшь "
Если раньше Сашку ещё хоть как-то оправдывали, то после того, как он открыл рот, всем стало понятно, что его уже ничто не исправит
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remontada
Кокорин настолько примат, что на его фоне даже Валуев апологетом разума выглядит.
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Kkkkkkkkkkkkk Assssssss
Невозможно оставить комментарий уахахааах
+4
-4
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Sekor
Если мозгов нет в этом возрасте, то уже не повзрослеет.
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Kkkkkkkkkkkkk Assssssss
Валуев, Свищев увхахахахаххаааа)))))
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Тиджани Бабангида
Как-бы через десяток лет не появился депутат Кокорин…
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Poko Master
Интернет не анонимен
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Николай Овечкин
Господи. Ну что же у Кокорина в голове. Ну как можно было столько глупостей наговорить. Его насильно заставляют что ли. Только все подзабыли о его «заслугах», Сашка опять пошел…….
+2
-2
0
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Darkhan Darkhan
Колян поставь его на счетчик чтоб не раслаблялся
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