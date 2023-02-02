В Крыму национализируют имущество «Динамо» Киев, включая земельные участки

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Россия Политика Р-Спорт Футбол

В Крыму национализируют имущество киевского «Динамо».

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее местный парламент принял решение о национализации имущества олигархов, связанных с властью Украины.

«В список имущества, подлежащего национализации, также включено движимое и недвижимое имущество футбольного клуба «Динамо» Киев», – сказал Константинов.

По словам Константинова, речь идет, в том числе, о двух земельных участках площадью 28 и 30 тысяч квадратных метров в поселке Орджоникидзе.

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mihel
Для этого всё и затевалось - пограбить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Белые пришли -- грабють! Красные пришли -- грабють! Куда крестьянину податься!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Ответ Eden Hazard
А ЕС в принципе имеет право наказывать страну не из ЕС и её отношения со страной не из ЕС хоть за что то? Какое им дело? Пусть свои проблемы разгребают.
А какое дело было России до внутренних разборок в Украине? Пусть свои проблемы разгребают. Так нет же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Шеметов
Ответ Spartakus1984
Ну а до этого было у Украинского царька какого нибудь.А так хотя бы В России теперь.Пригодиться.
Словарь разве что
Тебе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петроград
А потом такие: УЕФА, пачиму ты ни пускаешь крымские клубы в РФС???
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor.igorev
Ответ Maxim Vasnechov
Одно дело - арест. Другое дело - конфискация. В Крыму происходит кстати уже довольно давно, не перегистрируют объект, объявляют самостроем, а потом земля особо приближенным расходится. )
Пусть расходится приближённым земля. Они свои, россияне.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eden Hazard
Ответ Stivi M.D.
На основании наказания за войну
А ЕС в принципе имеет право наказывать страну не из ЕС и её отношения со страной не из ЕС хоть за что то? Какое им дело? Пусть свои проблемы разгребают.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor.igorev
Почему это не было сделано в 2014 году?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Feanor-elf
Ненадолго
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ Valeriy Komarow
Почему сейчас? только А Ротенберг уже владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму, среди которых «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеля «Дача Рахманинов». это забирают до чего еще руки не дотянулись.
Ай-петри тоже Ротенберг отжал? Жаль, был классный санаторий. Дешевый и сервис относительно неплох.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Valeriy Komarow
Там все просто, весь крымский движ и недвиж от их олигархов к нашим переходит, все согласно плану.
странно, что только сейчас, Крыму почти 9 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ape1sin
что там с этими полями за 9 лет, их небось восстанавливать сложнее, чем с нуля строить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valeriy Komarow
Ответ Phantom1289
Странно, что только сейчас захапали. А не после 14 года.
Почему сейчас? только А Ротенберг уже владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму, среди которых «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеля «Дача Рахманинов». это забирают до чего еще руки не дотянулись.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Catalonia is the independent republic
Ненадолго)))))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кракадил
Давно пора
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidane 55
Ответ Stivi M.D.
На основании наказания за войну
Шикарные у тебя основания! Если их применять к США,то что от нее останется от Пиндосии?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рамис Гилязетдинов
Ответ Eden Hazard
А на каких основаниях российские деньги в Европе заморозили и думают как бы их вна Украину передать?
Кажется есть некоторые догадки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Осоавиахим
Ответ Яков Фридман
И всё же , от сумы и химии не зарекайся.
И вам того же. С уваженьем, дата, подпись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phantom1289
Странно, что только сейчас захапали. А не после 14 года.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Константинович
Ответ Spartakus1984
Ответная реакция.Пусть хоть даже показухой назвать.
Ну понятно что ответная. Просто они чудили и раньше, а мы как всегда. Нет сразу показать себя, а мы только что и делаем что отвечаем на нападки
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яков Фридман
Ответ Осоавиахим
Икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого
И всё же , от сумы и химии не зарекайся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Осоавиахим
Ответ Яков Фридман
Твои знания пригодятся тебе, на химии.
Икота, икота перейди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Ответ Влад Путман
Всё перейдёт какому-нибудь дружку царя. А адепты будут хлопать в ладоши и радоваться.
Ну а до этого было у Украинского царька какого нибудь.А так хотя бы В России теперь.Пригодиться.
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яков Фридман
Ответ Stivi M.D.
Через 3 дня братан, через 3 дня
Вспомни формулу, чему равна работа?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Alex
Ответ Яков Фридман
С остальной частью, в Киеве, не затягивайте.
на танке с табуреткой?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий