Бакаев не уйдет в аренду из «Зенита». Он решил бороться за место в старте (Sport24)

Полузащитник Зелимхан Бакаев не собирается покидать зимой.

Как утверждает Sport24, Бакаев принял решение остаться в команде и бороться за место в стартовом составе. В аренду он уходить не намерен.

После подписания контракта с петербуржцами в качестве свободного агента экс-игрок «Спартака» провел 13 матчей в Мир и забил 1 гол (с пенальти).

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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