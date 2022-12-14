Бакаев не уйдет в аренду из «Зенита». Он решил бороться за место в старте (Sport24)
Полузащитник Зелимхан Бакаев не собирается покидать «Зенит» зимой.
Как утверждает Sport24, Бакаев принял решение остаться в команде и бороться за место в стартовом составе. В аренду он уходить не намерен.
После подписания контракта с петербуржцами в качестве свободного агента экс-игрок «Спартака» провел 13 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол (с пенальти).
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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