Артета о Жоржиньо: «Он обладает интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры в АПЛ. Он все еще голоден до побед и хочет внести свой вклад»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании Жоржиньо.
«Канониры» купили 31-летнего полузащитника у «Челси» за 12 миллионов фунтов.
«Жоржиньо – игрок полузащиты, обладающий интеллектом, глубокими лидерскими качествами и огромным опытом игры в Премьер-лиге и на международном уровне. Жоржиньо много побеждал на протяжении своей карьеры, но он все еще голоден [до побед] и имеет и огромное желание внести свой вклад здесь.
Мы рады подписать Жоржиньо и приветствовать его и его семью в клубе», – сказал Артета.
С этой точки зрения Жоржиньо может привнести спокойствие, он невозмутим, он спокойно исполняет свою роль, если она правильно определена, и может помочь.
Считаю это усилением.
Журналисты уточнили, чтобы никто не подумал, что Боули не кормит игроков, т.к. все деньги потратил на их покупку?