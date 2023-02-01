Артета о Жоржиньо: «Он обладает интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры в АПЛ. Он все еще голоден до побед и хочет внести свой вклад»

Главный тренер « » высказался о подписании Жоржиньо.

«Канониры» купили 31-летнего полузащитника у «Челси» за 12 миллионов фунтов.

«Жоржиньо – игрок полузащиты, обладающий интеллектом, глубокими лидерскими качествами и огромным опытом игры в Премьер-лиге и на международном уровне. Жоржиньо много побеждал на протяжении своей карьеры, но он все еще голоден [до побед] и имеет и огромное желание внести свой вклад здесь.

Мы рады подписать и приветствовать его и его семью в клубе», – сказал Артета.