Артета о Жоржиньо: «Он обладает интеллектом, лидерскими качествами и огромным опытом игры в АПЛ. Он все еще голоден до побед и хочет внести свой вклад»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о подписании Жоржиньо.

«Канониры» купили 31-летнего полузащитника у «Челси» за 12 миллионов фунтов. 

«Жоржиньо – игрок полузащиты, обладающий интеллектом, глубокими лидерскими качествами и огромным опытом игры в Премьер-лиге и на международном уровне. Жоржиньо много побеждал на протяжении своей карьеры, но он все еще голоден [до побед] и имеет и огромное желание внести свой вклад здесь.

Мы рады подписать Жоржиньо и приветствовать его и его семью в клубе», – сказал Артета.

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6 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Думаю, в данный момент Арсенал должен контролировать эмоции, героическое сверление не за горами, молодежь может дрогнуть в какие то моменты.
С этой точки зрения Жоржиньо может привнести спокойствие, он невозмутим, он спокойно исполняет свою роль, если она правильно определена, и может помочь.

Считаю это усилением.
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enechipo
"но он все еще голоден [до побед]" ...
Журналисты уточнили, чтобы никто не подумал, что Боули не кормит игроков, т.к. все деньги потратил на их покупку?
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Бюрофакс Барселоны
До сих пор один из лучших игроков в мире в рамках своего амплуа, которое Артета сейчас в Арсенале не использует.
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corazón blanco
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как ни крути ,а сам Должун ему ЗМ 2021 вручал
Ну тот год он действительно провел на выдающимся уровне, но явно не на Золотой Мяч. Тем не менее получил приз лучшего игрока Европы, что тоже вполне престижно и достойно.
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Фанат Лионеля Месси
Как ни крути ,а сам Должун ему ЗМ 2021 вручал
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-2
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Burel
Уверен, что он будет очень полезен в доминирующкм стиле игры Артеты
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