Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и ударил выше ворот «Монпелье» на добивании

Форвард Килиан Мбаппе с двух попыток не сумел реализовать пенальти в матче с «Монпелье».

На 7-й минуте игры 21-го тура чемпионата Франции защитник завалил в своей штрафной защитника «ПСЖ» , за что получил желтую карточку от судьи Жереми Пиньяра.

С одиннадцатиметровой отметки Мбаппе пробил в сторону левой от него штанги, и вратарь в прыжке сумел парировать удар.

Пиньяр, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить пенальти из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.

После повторного удара Мбаппе Лекомт сумел перевести мяч в штангу, тот отскочил к Килиану – и форвард в касание пробил выше ворот.

На 21-й минуте Мбаппе был заменен из-за травмы.

Фото: кадры из трансляции матча

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.