Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и ударил выше ворот «Монпелье» на добивании
Форвард Килиан Мбаппе с двух попыток не сумел реализовать пенальти в матче с «Монпелье».
На 7-й минуте игры 21-го тура чемпионата Франции защитник Кристофер Жюльен завалил в своей штрафной защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, за что получил желтую карточку от судьи Жереми Пиньяра.
С одиннадцатиметровой отметки Мбаппе пробил в сторону левой от него штанги, и вратарь Бенжамен Лекомт в прыжке сумел парировать удар.
Пиньяр, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить пенальти из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.
После повторного удара Мбаппе Лекомт сумел перевести мяч в штангу, тот отскочил к Килиану – и форвард в касание пробил выше ворот.
На 21-й минуте Мбаппе был заменен из-за травмы.
Фото: кадры из трансляции матча
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч Аль насра вроде завтра)
В ПСЖ они с Месси должны всё по очереди делать, потому что оба идут на ЗМ.
Но Месси должен взять ещё одно невероятное достижение в лице 8 ЗМ!!!
И не бьет он без шанса для вратаря, даже в финале 2 раза Мартинес дотянулся.
Не фанат черепашки, но матчи и даже серии матчей проваливают и великие, что уж тут какой-то Мбаппе.
А столько зубоскалов в комментах)