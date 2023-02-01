Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и ударил выше ворот «Монпелье» на добивании

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция судьи Монпелье Бенжамен Лекомт Кристофер Жюльен видеоповторы Килиан Мбаппе Жереми Пиньяр Футбол

Форвард Килиан Мбаппе с двух попыток не сумел реализовать пенальти в матче с «Монпелье».

На 7-й минуте игры 21-го тура чемпионата Франции защитник Кристофер Жюльен завалил в своей штрафной защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, за что получил желтую карточку от судьи Жереми Пиньяра.

С одиннадцатиметровой отметки Мбаппе пробил в сторону левой от него штанги, и вратарь Бенжамен Лекомт в прыжке сумел парировать удар.

Пиньяр, проконсультировавшись с видеоассистентом, велел перебить пенальти из-за того, что голкипер преждевременно покинул линию.

После повторного удара Мбаппе Лекомт сумел перевести мяч в штангу, тот отскочил к Килиану – и форвард в касание пробил выше ворот.

На 21-й минуте Мбаппе был заменен из-за травмы.

Фото: кадры из трансляции матча

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

57 комментариев

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Muhammad Juraev
Ответ заляпут
Пока катарский мешок 👋🏻
Фанат арабского супермешка смеётся над катарским 🤣🤣🤣
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chouchou
Ответ OSHO - ऊर्जा
Да есть такой матч, когда просто тупо не идёт. Это не объяснить, но такие вещи в жизни случаются. Главные и важные свои голы он забил на ЧМ в т.ч. и Пенали. В ПСЖ они с Месси должны всё по очереди делать, потому что оба идут на ЗМ. Но Месси должен взять ещё одно невероятное достижение в лице 8 ЗМ!!!
но только Неймара и Месси после таких матчей уничтожает французские фаны и пресса, а у Мбаппе - просто неудачный матч, вот и взрастили у него непомерное эго
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Muhammad Juraev
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы Мбаппе ушёл, теперь всё в руках Месси-чемпиона🔥
А что вы матч смотрите?)
Матч Аль насра вроде завтра)
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Станислав Л
Ответ Wild91688
Ладно фол,а где был gnom,в двух матчах ноль полезности
Месси был на ЧМ😁
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OSHO - ऊर्जा
Да есть такой матч, когда просто тупо не идёт. Это не объяснить, но такие вещи в жизни случаются. Главные и важные свои голы он забил на ЧМ в т.ч. и Пенали.

В ПСЖ они с Месси должны всё по очереди делать, потому что оба идут на ЗМ.

Но Месси должен взять ещё одно невероятное достижение в лице 8 ЗМ!!!
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Станислав Л
Ответ Wild91688
Сам то хоть понял что сказал,не заметил при живом ВАРе,иди спать,там долларума упал актёрский и сразу же поднялся
глорик реала? Ничего удивительного. При чем здесь ВАР, если решение принимает главный? ВАР помогает очевидные ляпы исправлять - здесь же решал главный.
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maxromanov84@mail.ru
ПСЖ пробивает лютое дно. После ЧМ вообще мертвяк. Вперёд Ланс! Монако! Марсель !
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Wild91688
Ответ Станислав Л
не свисти, он вылетел из-за судейки, не "заметившего" фола Бенземы
Ладно фол,а где был gnom,в двух матчах ноль полезности
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-2
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Wild91688
Ответ Станислав Л
не свисти, он вылетел из-за судейки, не "заметившего" фола Бенземы
Сам то хоть понял что сказал,не заметил при живом ВАРе,иди спать,там долларума упал актёрский и сразу же поднялся
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Men77
2 пенальти это ладно, он их пробил неплохо, но как на добивании в пустые не забил, это странно.
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Станислав Л
Ответ Wild91688
Ох сколько меси-ботов налетело,может вам про пендал в ЛЧ напомнить,из за чего ПСЖ потом вылетел
не свисти, он вылетел из-за судейки, не "заметившего" фола Бенземы
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Wild91688
Мбаппе всегда бьёт на удобной высоте вратарю
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нелюбитель футбола
Почти три попытки запорол... Не видать ему ЗМ-23.. Месси знает... А-ха-ха-ха..
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Men77
Ответ Wiley Fox
Не верю я в такое Он бьёт в финале ЧМ без шансов для любого вратаря, а тут клоуна изображает
а на Евро он тоже клоунаду исполнил?
И не бьет он без шанса для вратаря, даже в финале 2 раза Мартинес дотянулся.
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Денис Югай
Ответ Барсик Юрана
Чтобы здесь было если бы два пеналя смазал Месси 😂😂
Пздц ты клоун 🤡
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Wild91688
Ох сколько меси-ботов налетело,может вам про пендал в ЛЧ напомнить,из за чего ПСЖ потом вылетел
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Руслан Абакаров
Ответ Wiley Fox
Не верю я в такое Он бьёт в финале ЧМ без шансов для любого вратаря, а тут клоуна изображает
Там как раз оставлял шансы
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Pertinax Gandi
Allez Montpellier!
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Ман Сити
Теперь ливер заинтересован в этом полене
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bellyashe
Ответ Барсик Юрана
Виноват Месси
виноват Мартинес
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luarr
Ответ Фанат Лионеля Месси
Оххх Представляю ,чтобы тут было,если бы Месси 2 подряд смазал
Налетели бы коршуны, ухх
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Рамзан Нальгиев
Ответ Барсик Юрана
Чтобы здесь было если бы два пеналя смазал Месси 😂😂
был бы наср
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Sekor
Мбаппе провалил матч и тут понеслось...
Не фанат черепашки, но матчи и даже серии матчей проваливают и великие, что уж тут какой-то Мбаппе.
+2
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napoli_14
Просто неудачный день выдался, бывает.
А столько зубоскалов в комментах)
+4
-1
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luarr
Ответ chouchou
Всеми мыслями уже на дне рождении у Неймара...
аххахахаха не зря помирились
+1
0
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