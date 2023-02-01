Депутат Пайкин: «Клубы РПЛ потратили 143,1 млн долларов на трансферы в 2022-м. Большинство спонсоров – компании с государственным участием, и такие траты кажутся спорными»

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался о трансферных затратах российских клубов.

«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 млн долларов. Это десятое место в мире по рейтингу . Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции?

Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола – это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.

Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с « » или «Барселоной».

Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными и (оба товарищеских матча завершились со счетом 0:0 – прим. Sports.ru).

И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить», – сказал Пайкин.

Российские клубы – в топ-10 по тратам на трансферы в 2022-м, английские – на 1-м месте, французские заработали больше всех