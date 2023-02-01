Депутат Пайкин: «Клубы РПЛ потратили 143,1 млн долларов на трансферы в 2022-м. Большинство спонсоров – компании с государственным участием, и такие траты кажутся спорными»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Сборная Узбекистана по футболу сборная Таджикистана Государственная дума Политика деньги Борис Пайкин Футбол

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался о трансферных затратах российских клубов.

«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 млн долларов. Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции? 

Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола – это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.

Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной».

Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана (оба товарищеских матча завершились со счетом 0:0 – прим. Sports.ru).

И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить», – сказал Пайкин.

Российские клубы – в топ-10 по тратам на трансферы в 2022-м, английские – на 1-м месте, французские заработали больше всех

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13 комментариев

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ZlomSpb
Ответ Pertinax Gandi
Продажу пива и водочки
Оу, ну такой сразу может метить в вице-премьеры)
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Pertinax Gandi
Ответ ZlomSpb
футболу можем быть ума хватит предложить пива. Смотри глубже, что он вообще может предложить государству?))
Продажу пива и водочки
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ZlomSpb
Интересно сколько на него потратили и сколько он законопроектов и поправок предложил, раньше вроде можно было найти статистику по депутатам такую :)
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ZlomSpb
Ответ -= Masteryuga =-
"Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков" Очередной популизм, но по факту он тупой, и не сможет объяснить детали этих вложений. Это типичная черта дармоедов, кидаться красивыми словечками, но не иметь малейшего представления, что нужно делать на практике, тут мышление и склад ума нужен строго прагматичный Послужной: Родился 26 марта 1965 года в Ленинграде[1]. В 1987 году окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности[2]. С 1996 по 1997 занимал должность главы администрации Петроградского района. В 1997 году стал первым заместителем начальника налоговой инспекции Центрального района Санкт-Петербурга. С 1997 по 2003 год занимал должность заместителя начальника управления Государственного Учреждения «Севзапруправавтодор». В январе 2003 года возглавил Северо-Западную Дирекцию Госстроя России. 11 ноября 2003 года был назначен генеральным директором Федерального казенного предприятия «Северо-Западная дирекция Госстроя России — дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений»[3]. С 2007 по 2013 год возглавлял ООО «Газпром социнвест»[3][4]. С 2013 по 2017 год выступал партнёром компании Fort Group. Вот что он может футболу предложить новое? Если только холодильник дать для охлаждения воды во время игр в жаркую погоду)))
футболу можем быть ума хватит предложить пива. Смотри глубже, что он вообще может предложить государству?))
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xQcoW
Если убрать Газпром, то звенит законно в пердив вылетит
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Marienburg
В историю государства тоже входят готовые прежде всего служить на благо Родины люди, а не блатные демагоги при мандатах
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Bdv68
Ответ Тиджани Бабангида
Депутатская демагогия
Дежурная ☝️😜
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-= Masteryuga =-
"Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков" Очередной популизм, но по факту он тупой, и не сможет объяснить детали этих вложений. Это типичная черта дармоедов, кидаться красивыми словечками, но не иметь малейшего представления, что нужно делать на практике, тут мышление и склад ума нужен строго прагматичный

Послужной:
Родился 26 марта 1965 года в Ленинграде[1]. В 1987 году окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности[2].
С 1996 по 1997 занимал должность главы администрации Петроградского района.
В 1997 году стал первым заместителем начальника налоговой инспекции Центрального района Санкт-Петербурга.
С 1997 по 2003 год занимал должность заместителя начальника управления Государственного Учреждения «Севзапруправавтодор».
В январе 2003 года возглавил Северо-Западную Дирекцию Госстроя России. 11 ноября 2003 года был назначен генеральным директором Федерального казенного предприятия «Северо-Западная дирекция Госстроя России — дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений»[3].
С 2007 по 2013 год возглавлял ООО «Газпром социнвест»[3][4].
С 2013 по 2017 год выступал партнёром компании Fort Group.

Вот что он может футболу предложить новое? Если только холодильник дать для охлаждения воды во время игр в жаркую погоду)))
+5
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Михо
Ответ مختار موسى حاجييف
Это что новый персонаж? В российском футболе новое ампула, "депутат"
Вот бы хэштег сделали и сразу возможность его блокировать)
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Ярик01
Деньги футболистам Тосно верни.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/yellowshirt/2010533.html
+3
0
+3
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مختار موسى حاجييف
Это что новый персонаж? В российском футболе новое ампула, "депутат"
+1
-1
0
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Тиджани Бабангида
Депутатская демагогия
+2
-1
+1
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Alda
Пусть товарищ депутат задастся вопросом как получилась эта изоляция
+13
-5
+8
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