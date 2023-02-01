Депутат Пайкин: «Клубы РПЛ потратили 143,1 млн долларов на трансферы в 2022-м. Большинство спонсоров – компании с государственным участием, и такие траты кажутся спорными»
Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался о трансферных затратах российских клубов.
«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 млн долларов. Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции?
Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола – это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.
Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной».
Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана (оба товарищеских матча завершились со счетом 0:0 – прим. Sports.ru).
И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить», – сказал Пайкин.
Российские клубы – в топ-10 по тратам на трансферы в 2022-м, английские – на 1-м месте, французские заработали больше всех
Послужной:
Родился 26 марта 1965 года в Ленинграде[1]. В 1987 году окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности[2].
С 1996 по 1997 занимал должность главы администрации Петроградского района.
В 1997 году стал первым заместителем начальника налоговой инспекции Центрального района Санкт-Петербурга.
С 1997 по 2003 год занимал должность заместителя начальника управления Государственного Учреждения «Севзапруправавтодор».
В январе 2003 года возглавил Северо-Западную Дирекцию Госстроя России. 11 ноября 2003 года был назначен генеральным директором Федерального казенного предприятия «Северо-Западная дирекция Госстроя России — дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений»[3].
С 2007 по 2013 год возглавлял ООО «Газпром социнвест»[3][4].
С 2013 по 2017 год выступал партнёром компании Fort Group.
Вот что он может футболу предложить новое? Если только холодильник дать для охлаждения воды во время игр в жаркую погоду)))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/yellowshirt/2010533.html