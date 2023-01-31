Владимир Федотов: «Спорт и политика смешались – уже нельзя обниматься с партнерами или друзьями. Это выглядит очень комично, неприятно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Политика Чемпионат.com Футбол

Владимир Федотов высказался о влиянии политической ситуации на российский футбол. 

«Мы так любим футбол, что не ощущаем себя в изоляции. Конечно, это сложно делать – спорт и политика смешались. Уже нельзя ни приветствовать, ни обниматься с партнерами или друзьями – все это выглядит очень комично. Неприятно.

Не знаю, насколько взаимодействуют РФС и УЕФА и находятся ли какие-то компромиссы, – покажет только время.

Хотелось бы, чтобы было движение. Спортсмены решают вопросы на футбольных полях и других площадках. Вот напряжение со стороны спорта было бы великим прогрессом», – сказал главный тренер ЦСКА

Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»

6 комментариев

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Mikas7
Ответ LLiriKK
Смешались они только лишь у нациствующих представителей страны 404. У Русских людей, типа Саши Головина, как мы могли убедиться, с разделением этих понятий полный порядок.
так поменяй путена и его друзей
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-1
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Tigran Shuts
Очень комично, то что за украинские песни люди в России получают 15 суток ареста
0
-2
-2
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Astin
Ответ LLiriKK
Смешались они только лишь у нациствующих представителей страны 404. У Русских людей, типа Саши Головина, как мы могли убедиться, с разделением этих понятий полный порядок.
очередной оправдатель войны
+2
-2
0
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atomio
Да не говори, Владимир. я тебе больше скажу, тут и не имея никакого отношения к спорту, тоже ничего лишнего нельзя говорить публично, вот только от этого не комично бывает, - а штраф и срок.
+6
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Mechel**
Ну, да, сво - это же всего лишь политика
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-4
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LLiriKK
Смешались они только лишь у нациствующих представителей страны 404. У Русских людей, типа Саши Головина, как мы могли убедиться, с разделением этих понятий полный порядок.
+12
-7
+5
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