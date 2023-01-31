Владимир Федотов: «Спорт и политика смешались – уже нельзя обниматься с партнерами или друзьями. Это выглядит очень комично, неприятно»

высказался о влиянии политической ситуации на российский футбол.

«Мы так любим футбол, что не ощущаем себя в изоляции. Конечно, это сложно делать – спорт и политика смешались. Уже нельзя ни приветствовать, ни обниматься с партнерами или друзьями – все это выглядит очень комично. Неприятно.

Не знаю, насколько взаимодействуют РФС и УЕФА и находятся ли какие-то компромиссы, – покажет только время.

Хотелось бы, чтобы было движение. Спортсмены решают вопросы на футбольных полях и других площадках. Вот напряжение со стороны спорта было бы великим прогрессом», – сказал главный тренер .

Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»