Серджи Роберто: «Не нравилось, как прошли последние два года, не хотел уходить на такой ноте. Надеюсь остаться в «Барсе»

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Серджи Роберто хочет остаться в «Барселоне».

«Мы еще не начали переговоры, но я хотел бы остаться. Тренерский штаб говорит, что мной очень довольны и хотят, чтобы я остался, но мы еще не вели переговоров.

Мне не нравилось, как прошли последние два года, и я не хотел уходить с этим чувством. Сейчас я снова наслаждаюсь футболом. Я был бы очень рад остаться, чтобы и дальше наслаждаться игрой на поле в футболке «Барсы», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью RAC1.

Контракт Серджи Роберто с «Барселоной» истекает летом 2023 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

Серджи Роберто: «Сейчас моя зарплата – как у игрока, который только пришел из «Барсы Б». Но я горжусь этим, хотел остаться»

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1 комментарий

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Madhamish
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Такое чувство, что два года его не кормили, на базу не пускали, спать по ночам не давали и били.
Кто ему виноват, что он ДВА ГОДА был растренированным днищем, от которого было пользы меньше, чем от хронически травмированного Дембеля.
Сейчас тоже не блещет. Самое большое - игрок ротации. Но вообще лучше найти профильного крайка, который бы мог обострять, а не просто грузить куда-то в штрафную по простейшей траектории.
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