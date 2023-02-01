Кирилл Кокорин о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть»: «Для профилактики пару месяцев можно, для воспитания»
Брат Александра Кокорина Кирилл поддержал идею о необходимости провести срок в тюрьме.
Ранее форвард «Ариса» заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».
– Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне все расскажет, зачем смотреть?
– Согласны с его мыслью?
– Ну, я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.
– Из-за этого высказывания много критики в его адрес.
– За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта, – сказал Кирилл Кокорин.
Мамаев молчит,видимо прекрасно усвоил значение мудрой пословицы: молчание - золото