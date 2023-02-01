Кирилл Кокорин о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть»: «Для профилактики пару месяцев можно, для воспитания»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кирилл Кокорин Футбол

Брат Александра Кокорина Кирилл поддержал идею о необходимости провести срок в тюрьме.

Ранее форвард «Ариса» заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

– Я не смотрел его интервью, времени не было, как я могу прокомментировать? Смотреть не буду, он сам мне все расскажет, зачем смотреть?

– Согласны с его мыслью?

– Ну, я думаю, для профилактики какой-нибудь пару месяцев можно, для воспитания.

– Из-за этого высказывания много критики в его адрес.

– За 15 лет профессиональной карьеры он не переживает из-за хейта, – сказал Кирилл Кокорин.

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82 комментария

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Max Zhomkov
Ответ Белые штаны Хави
два брата акробата, один х##, другой - лопата
Поддерживаю. Но мне за такое тоже бан прилетел))
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murzzzzzilka
Ответ Verhovn
Сашка сейчас не очень словоохотливый, а братан может всё что угодно расписать.
Сашка тоже наговорил до фига🤦🏻‍♀️
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Dmitry Koway
Ответ Я Гражданин Мира
Что за наказание сегодня нам предоставляет спортс Два брата, два идиота!!! И за таких высказывания обоих надо ещё раз сажать Но только теперь на долга Пусть они там возмужается Им похоже родители не могли дат нормалный воспитания , но похоже их там хорошо воспитали
Такие высказывания наоборот сейчас поощряются властью, какой сажать
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Verhovn
Ответ Павел Мельников
Так он это, уже не на демо-версии, сразу полную получил.
Демо-версия - это я не думаю, что применимо как-то.. Да пох.. Территория 404 должна исчезнуть..
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Roman Betenya
Ответ russ43434
артемовска. ты на русском ресурсе
Это ещё не значит, что нужно опускаться до вашего уровня невежества.
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Mixos Demid
Там вся семья из дебилов состоит.
+1
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Павел Мельников
Ответ Verhovn
Ты, почему ещё не там? Ну если хватает наглости об этом рассуждать? Ты - отдай долг перед Родиной, а потом поговорим.
Так он это, уже не на демо-версии, сразу полную получил.
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окечуква
Осталось понять для профилактики чего нужно сидеть.
+3
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Павел Мельников
Копия брательника, только бездарный. Если бы не догадался участвовать в пьяной драке, страна бы и не знала о его существовании.
+1
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& Co1366
Ответ Белые штаны Хави
два брата акробата, один х##, другой - лопата
"братья - близнецы: одна и та же мама, но разные отцы"
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Verhovn
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
В армию на срочку сходить достаточно. Такая, демо-версия тюрьмы.
Ты, почему ещё не там? Ну если хватает наглости об этом рассуждать? Ты - отдай долг перед Родиной, а потом поговорим.
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Андрей Василенко
Второй сказочный имбецил
Мамаев молчит,видимо прекрасно усвоил значение мудрой пословицы: молчание - золото
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Евгений Семенченко
Ответ Белые штаны Хави
некоторых за ребусы и пожестче не банили)
согласен.я тогда тоже обомлел.пытался обжаловать решение,но балалайка...
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НАВАЛЬНЫЙ
В армию на срочку сходить достаточно. Такая, демо-версия тюрьмы.
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fewral
Два д’била...
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Токосо Томимо
Остался бы лет на 5, глядишь академиком вышел. А так недоучкой остался
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Максим Попов
Клоуны,что то я гляжу каждый мечтает отсидеть что бы стать мужчиной,идиоты
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Остап Бендер
Главное, чтоб как в Испании, выдавали вазелин и презервативы, да?
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a2wai
Братья Кокорины оба дурачки. И это очень хорошо прослеживается как раз в репликах про тюрьму.
+5
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Виктор Щекинов
биба и боба 🤦
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Verhovn
Ответ =KoT=
Воспитание начинается, от родителей и умной головы!
Перебор с алкоголем - вот и всё объяснение. Нормальные у Саши родители..
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Влад Панарин
Каждый нормальный мужчина понимает, что нужно отвечать за свои поступки.
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=KoT=
Воспитание начинается, от родителей и умной головы!
+1
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Verhovn
Ответ murzzzzzilka
Комментарий удален модератором
Сашка сейчас не очень словоохотливый, а братан может всё что угодно расписать.
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Серый
Ответ Cruel Snake
Тебя для воспитания вообще не надо было выпускать.
Его вообще не следовало выпускать из... ну вы понимаете
+2
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