Мерфи о словах тен Хага про фол Кэрролла: «Эрик просто скулит и ноет. Ты в Премьер-лиге! Креативных атакующих игроков и так защищают больше, чем когда-либо»

раскритиковал слова Эрика тен о грубой игре .

Нападающий « » в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) травмировал , совершив жесткий подкат. Англичанин не был предупрежден за этот фол, но позже получил две желтые карточки за другие нарушения.

«Похоже, он просто скулит и ноет. Ты в Премьер-лиге!

Кэрролла должны были удалить за этот фол, но в целом мы живем в мире, где креативных атакующих футболистов и так защищают больше, чем когда-либо. Крайне редко мы видим тяжелые травмы после грубых подкатов, их мало, и я думаю, что ситуация хорошая. Я не говорю, что надо вернуться к прежним временам, когда игроки могли выбить из соперников весь дух.

Я просто не понимаю, почему надо выходить и ныть насчет этого, когда футбол просто так устроен.

Ты работаешь в «Манчестер Юнайтед», радуйся!

И дело не только в тен Хаге. Я бы сказал то же самое и про Клоппа. Я точно то же самое говорил про нытье Юргена. Дело не в том, что речь о «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг превзошел все ожидания, прекрасно выполнил работу, но вот это нытье – мне оно не нравится», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».