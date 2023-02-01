Мерфи о словах тен Хага про фол Кэрролла: «Эрик просто скулит и ноет. Ты в Премьер-лиге! Креативных атакующих игроков и так защищают больше, чем когда-либо»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Дэнни Мерфи Рединг премьер-лига Англия Юрген Клопп Энди Кэрролл Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг Футбол

Дэнни Мерфи раскритиковал слова Эрика тен Хага о грубой игре Энди Кэрролла.

Нападающий «Рединга» в матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) травмировал Кристиана Эриксена, совершив жесткий подкат. Англичанин не был предупрежден за этот фол, но позже получил две желтые карточки за другие нарушения. 

«Похоже, он просто скулит и ноет. Ты в Премьер-лиге!

Кэрролла должны были удалить за этот фол, но в целом мы живем в мире, где креативных атакующих футболистов и так защищают больше, чем когда-либо. Крайне редко мы видим тяжелые травмы после грубых подкатов, их мало, и я думаю, что ситуация хорошая. Я не говорю, что надо вернуться к прежним временам, когда игроки могли выбить из соперников весь дух.

Я просто не понимаю, почему надо выходить и ныть насчет этого, когда футбол просто так устроен.

Ты работаешь в «Манчестер Юнайтед», радуйся!

И дело не только в тен Хаге. Я бы сказал то же самое и про Клоппа. Я точно то же самое говорил про нытье Юргена. Дело не в том, что речь о «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг превзошел все ожидания, прекрасно выполнил работу, но вот это нытье – мне оно не нравится», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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7 комментариев

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ДедаДома.нет
Воу. Вот где должны высказываться бывшие игроки МЮ, а ныне эксперты. Эрик, как воспитанный человек, даже внимания не обратит. Тут нужно пройтись в грубой форме по дурочку.
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NIRVANA
Бывший дуболом защищает действующего дуболома.
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MrChamp
Такие деревянные игроки как Мерфи только и могут оправдывать свою никчемность тем, что АПЛ жесткая лига и тут можно получить по ногам. Сами-то только так и могут играть
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Spaten
Этот с бодуна не разобрал, о чем речь)
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QWertY
Сначала Тен Хагу нужно будет объяснить кто такой Мерфи (с)
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damondiamond
Нытье: тренер говорит, что за такой фол надо было наказать
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Галым Нуркеев
Ни разу не слышал, чтобы ЭТХ скулил. Про некоторых других тренеров АПЛ можно так сказать ,но не про него
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