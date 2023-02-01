Кокорин про персонал тюрьмы: «Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких я был в шоке. Типа, мы вот такие тигры, понял? Вы никто, а ведете себя как генералы»
Александр Кокорин поделился воспоминаниями о сотрудниках ФСИН России.
В 2019 году нападающий отбывал наказание в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области.
– Какая была самая негативная ситуация там, что тебе было мерзко?
– Мерзкие сотрудники. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Которые из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть. Типа, мы вот такие тигры, понял? Ну, вы никто, а ведете себя как будто генералы.
– Был какой-то негатив именно к вам?
– Конечно. А, вообще бешеная история. Мы сидим на карантине в лагере, только заехали. А карантин – это мерзкая ситуация: там 14 дней ты вообще без ничего, без еды, там тебя побрили.
И просто тип заносится, мент, и такой, короче... А мы доширак едим. И он заносится, на нас смотрит такой: гы-гы, вы же там в Монако, а вот сейчас сидите. А он без головного убора, без всего, знаешь, не по форме. А мы такие уже чуть-чуть там насиделись. Это уже, брат, было 10 или 9 месяцев.
Мы такие: гражданин начальник, чуть в себя приди, давай разговаривать поуважительнее, может, начнем. Я говорю: я из соседнего города, если ты не в курсе и все про Монако читаешь, я из Валуек, типа, там 70 километров отсюда, – сказал форвард «Ариса» .
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина
без еды и нас побрили,
в лагере, заехали.
Мент заносится: гы-гы, в Монако были, а
теперь сюда "переехали".
Гражданин начальник,чуть в себя приди, поуважительнее говори.
Я из Валуек, 70 км отсюда, знаешь,
ну а ты все про Монако читаешь,
меня совсем ты не понимаешь.
Да и одет ты не по форме, нет головного убора,
дальше не помню, спать лег...
p.s. Саня Кокора
Про тысячу приседаний он ничего не говорил?
А теперь теперь сказки рассказывает
Жду продолжение
P. S. Ни в коем случае не оправдываю действий этих " спортсменов ", но, и грести всех под одну гребёнку " уголовников", тоже не стоит.