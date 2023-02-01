поделился воспоминаниями о сотрудниках ФСИН России.

В 2019 году нападающий отбывал наказание в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области.

– Какая была самая негативная ситуация там, что тебе было мерзко?

– Мерзкие сотрудники. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Которые из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть. Типа, мы вот такие тигры, понял? Ну, вы никто, а ведете себя как будто генералы.

– Был какой-то негатив именно к вам?

– Конечно. А, вообще бешеная история. Мы сидим на карантине в лагере, только заехали. А карантин – это мерзкая ситуация: там 14 дней ты вообще без ничего, без еды, там тебя побрили.

И просто тип заносится, мент, и такой, короче... А мы доширак едим. И он заносится, на нас смотрит такой: гы-гы, вы же там в Монако, а вот сейчас сидите. А он без головного убора, без всего, знаешь, не по форме. А мы такие уже чуть-чуть там насиделись. Это уже, брат, было 10 или 9 месяцев.

Мы такие: гражданин начальник, чуть в себя приди, давай разговаривать поуважительнее, может, начнем. Я говорю: я из соседнего города, если ты не в курсе и все про Монако читаешь, я из Валуек, типа, там 70 километров отсюда, – сказал форвард « » .

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина