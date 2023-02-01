Кокорин про персонал тюрьмы: «Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких я был в шоке. Типа, мы вот такие тигры, понял? Вы никто, а ведете себя как генералы»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Кокорин поделился воспоминаниями о сотрудниках ФСИН России.

В 2019 году нападающий отбывал наказание в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области.

– Какая была самая негативная ситуация там, что тебе было мерзко?

– Мерзкие сотрудники. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Которые из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть. Типа, мы вот такие тигры, понял? Ну, вы никто, а ведете себя как будто генералы.

– Был какой-то негатив именно к вам?

– Конечно. А, вообще бешеная история. Мы сидим на карантине в лагере, только заехали. А карантин – это мерзкая ситуация: там 14 дней ты вообще без ничего, без еды, там тебя побрили.

И просто тип заносится, мент, и такой, короче... А мы доширак едим. И он заносится, на нас смотрит такой: гы-гы, вы же там в Монако, а вот сейчас сидите. А он без головного убора, без всего, знаешь, не по форме. А мы такие уже чуть-чуть там насиделись. Это уже, брат, было 10 или 9 месяцев.

Мы такие: гражданин начальник, чуть в себя приди, давай разговаривать поуважительнее, может, начнем. Я говорю: я из соседнего города, если ты не в курсе и все про Монако читаешь, я из Валуек, типа, там 70 километров отсюда, – сказал форвард «Ариса» .

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Цитата дня от Кокорина

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58 комментариев

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Шарафат Дадашов
Ответ Shuba Jr.
Представляешь, бывают ситуации, когда парень идёт с девушкой на них нападают (пристают) гопники. Парень заступается за девушку, себя и честь. И, "удачно" ударив, сам подпадает под статью. И становится "уголовником". Его тоже нужно осуждать, да? P. S. Ни в коем случае не оправдываю действий этих " спортсменов ", но, и грести всех под одну гребёнку " уголовников", тоже не стоит.
Совершенно верно!!! И чётко описал!!!!
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окечуква
Споём жиган, нам не гулять по воле, нам не встречать весенний праздник май…
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василий иванов
Кокорин встретил себе подобного и ему от него стало мерзко. даже улыбнуло лицемерие этого товарища, на которого просто повесили мешок с деньгами!
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Евгений Семенченко
Ответ roma.atyakshev
обожаю спортс, потому что здесь находятся вот такие специалисты, которые могут и по трансферной политике топ-клубов дать дельный совет и по внутренней кухне на зоне подсказать что да как там устроено
ну к примеру я в таких местах был и действительно,Кокоша чушь несёт
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Ратибор Добрынин
Почему бы Нетфликсу не снять сериал?
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Grin of Ant
Что за набор слов?
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чебурашка
А почему каждая вторая новость про Кокорина?
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roma.atyakshev
Ответ Красный чай
Да был бы ты обычным зеком потом рассказывал бы, а ты был вип-зеком, который мог говорить начальник в себя прийди без последствий.
обожаю спортс, потому что здесь находятся вот такие специалисты, которые могут и по трансферной политике топ-клубов дать дельный совет и по внутренней кухне на зоне подсказать что да как там устроено
+3
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Docentr9
Это даже сейчас выглядит угарно..в явно подредактированном виде..Мы же понимаем, что в печатной версии добавили литературности)Представляю то там в оригинале))
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Фут.Боль
Мы сидим на карантине,
без еды и нас побрили,
в лагере, заехали.
Мент заносится: гы-гы, в Монако были, а
теперь сюда "переехали".

Гражданин начальник,чуть в себя приди, поуважительнее говори.
Я из Валуек, 70 км отсюда, знаешь,
ну а ты все про Монако читаешь,
меня совсем ты не понимаешь.
Да и одет ты не по форме, нет головного убора,
дальше не помню, спать лег...
p.s. Саня Кокора
+3
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Виктор Иваненко
Саша сошёл с ума
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Novak
14 дней без еды.
Про тысячу приседаний он ничего не говорил?
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fewral
Это он себя описал или персонал?
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Рашпель793
Кокорин жалуется на то, что кто-то другой ощущал вседозволенность и считал себя выше других. Спешите видеть!
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Михан Первый
уже на книгу набралось из серии Жизни замечательных зэ ка
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Sanchello
Ответ Shuba Jr.
Представляешь, бывают ситуации, когда парень идёт с девушкой на них нападают (пристают) гопники. Парень заступается за девушку, себя и честь. И, "удачно" ударив, сам подпадает под статью. И становится "уголовником". Его тоже нужно осуждать, да? P. S. Ни в коем случае не оправдываю действий этих " спортсменов ", но, и грести всех под одну гребёнку " уголовников", тоже не стоит.
Ну он же не имел ввиду всех, а только этих двоих индейцев
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Wiley Fox
Петух отдал этим мерзким бабла кучу, чтобы без швабры обошлось. Ещё кучу отдал ворам, чтобы его под шконкой не пялили

А теперь теперь сказки рассказывает
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заляпут
Тигр ? 🤣🤣🤣 Кокорин ты бы рассказал про Supreme и Гелики лучше
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Рагим Гиримов
Ору
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Wiley Fox
На самом интересном месте прервали

Жду продолжение
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В Питере Пять
Ответ Великий Алонсо
А мыло в душе Кокорин ронял?.
Кто о чём, а Алонсо о своём.
+3
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Shuba Jr.
Ответ LifeSpartak
Комментарий удален модератором
Представляешь, бывают ситуации, когда парень идёт с девушкой на них нападают (пристают) гопники. Парень заступается за девушку, себя и честь. И, "удачно" ударив, сам подпадает под статью. И становится "уголовником". Его тоже нужно осуждать, да?
P. S. Ни в коем случае не оправдываю действий этих " спортсменов ", но, и грести всех под одну гребёнку " уголовников", тоже не стоит.
+11
-1
+10
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Олеся Иваненко
не умный и не был умным никогда
0
-1
-1
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Демидов
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Специально или вообще?
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BaldFraud
Нет предела человеческой мерзости
+1
0
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