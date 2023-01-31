Инстаграм Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ: «Некоторые я даже не успел прочитать, это безумие»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 соцсети Футбол

Инстаграм Лионеля Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ-2022.

«Там были сообщения, которые я даже не успел прочитать, это было настоящее безумие. Такое признание от других спортсменов очень приятно.

Я не особо люблю отвечать или комментировать фотографии, самое большее – ставить лайки», – рассказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.

Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам – 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го

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19 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Месси может спокойно нанять мастера этого дела, заслуженного деятеля Инстаграм, самого красивого человека современности, которому завидует сам Уэйн Руни, Криштиану Роналду.

Пусть сидит и отвечает людям.

Нехель верующих арабов набейывать, там тренер уже сума сходит.
Да и работа не пыльная, не то что пески саудитские.
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yrok77
Ответ revo
По комментах далеко не рекорд) откуда ты это взял? Нурлан Коянбаев выклал пост с флагом Казахстана и он набрал 14.5 млн комментариев(пост активен). Тентасьйон набрал почти 10 млн. Так что не придумывай на ходу ради плюсиков)
Не обращай внимания на жалкого мессибоя
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yrok77
Ответ Oleg
А фанаты Месси убирали свои лайки с яйца), я убрал🤣 Мы победили💪
Вот ты и спалился, жалкий глор
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revo
Ответ Oleg
Там 75 миллионов лайков - рекорд в истории соц.сетей. Более 2 миллионов комментариев - тоже рекорд.
По комментах далеко не рекорд) откуда ты это взял? Нурлан Коянбаев выклал пост с флагом Казахстана и он набрал 14.5 млн комментариев(пост активен). Тентасьйон набрал почти 10 млн. Так что не придумывай на ходу ради плюсиков)
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Целиноградец
Читать не умеет, ну хоть лайки ставит...
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Гамарджоба Генацвале
Это все из-за фоток Мартинеса в профиле Месси.
Инста после его выходки с перчаткой, видя фото Мартинеса, сразу пишет "порнографические материалы".
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Oleg
Ответ Burel
фанаты Ботокса лайкали яйцо в отчаянии 😂
А фанаты Месси убирали свои лайки с яйца), я убрал🤣
Мы победили💪
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szap
Ответ Oleg
Там 75 миллионов лайков - рекорд в истории соц.сетей. Более 2 миллионов комментариев - тоже рекорд.
по комментариям не рекорд
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инок
Поколение лайконутых... Дожили)
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Sevuska
О этот вечный спор - « Месси или яйцо « 😊
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Sevuska
Ответ Oleg
Там 75 миллионов лайков - рекорд в истории соц.сетей. Более 2 миллионов комментариев - тоже рекорд.
Жаль что Лео не успел прочитать твоё сообщение- не расстраивайся .
И не говори Климову , что он его тоже не успел прочитать - иначе бедный парень совсем чокнется . Пожалуйста 🙏
+4
-4
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stason79
некоторые не прочитал?!
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-1
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Burel
Ответ Oleg
Там 75 миллионов лайков - рекорд в истории соц.сетей. Более 2 миллионов комментариев - тоже рекорд.
фанаты Ботокса лайкали яйцо в отчаянии 😂
+13
-6
+7
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Oleg
Там 75 миллионов лайков - рекорд в истории соц.сетей.
Более 2 миллионов комментариев - тоже рекорд.
+18
-6
+12
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Данил Луговский
Ответ SCHOKKKK
Самого пепсе и его папашу не помешало бы закрыть в заведении, не столь отдалённом 😂
сколько боли и слез, ужас
+17
-4
+13
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TravenS
Посты в блогах умудряются клепать быстрее новостей) зачем дублировать информацию? Ну а Лео хорош, успел до блокировки выложить фотки и рекорд побил
+2
-1
+1
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remontada
Инстаграм - единственная и важнейшая победа Роналду над Месси. ЧМ, ЗМ, ЗБ - всё пыль по сравнению с этим.
+3
-4
-1
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SCHOKKKK
Комментарий скрыт
+2
-18
-16
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Ебздрогыч
Роскомнадзор балуется
+18
-3
+15
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