Инстаграм Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ: «Некоторые я даже не успел прочитать, это безумие»
Инстаграм Лионеля Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ-2022.
«Там были сообщения, которые я даже не успел прочитать, это было настоящее безумие. Такое признание от других спортсменов очень приятно.
Я не особо люблю отвечать или комментировать фотографии, самое большее – ставить лайки», – рассказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам – 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го
Пусть сидит и отвечает людям.
Нехель верующих арабов набейывать, там тренер уже сума сходит.
Да и работа не пыльная, не то что пески саудитские.
Инста после его выходки с перчаткой, видя фото Мартинеса, сразу пишет "порнографические материалы".
Мы победили💪
И не говори Климову , что он его тоже не успел прочитать - иначе бедный парень совсем чокнется . Пожалуйста 🙏
Более 2 миллионов комментариев - тоже рекорд.