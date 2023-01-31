Инстаграм Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ: «Некоторые я даже не успел прочитать, это безумие»

Инстаграм Лионеля Месси заблокировали из-за потока сообщений после .

«Там были сообщения, которые я даже не успел прочитать, это было настоящее безумие. Такое признание от других спортсменов очень приятно.

Я не особо люблю отвечать или комментировать фотографии, самое большее – ставить лайки», – рассказал нападающий « » и сборной Аргентины.

Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ поставил новый рекорд по лайкам – 56+ млн. Он обошел фото куриного яйца из 2019-го