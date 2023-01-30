Месси о поддержке семьи во время ЧМ: «Для нас это был особенный месяц. Сыновья прожили его как фанаты, переживая и просчитывая расклады»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Тиаго Месси Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси рассказал, как семья поддерживала его во время ЧМ-2022.

«Для меня и моей семьи это был удивительный месяц. Тиаго был просто вне себя. Нужно было видеть, как он переживал, как радовался и переживал... после матча с Нидерландами он плакал. Или как Матео просчитывал разные расклады после поражения от Саудовской Аравии.

Чиро (младший сын – прим. Sports.ru) пока многого не понимает, но двое других пережили это как фанаты – переживая и наслаждаясь, прочувствовали это на полную катушку. Даже после возвращения в Париж мы скучали по дням в Катаре. Мы отлично провели время», – рассказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.

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9 комментариев

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Илнур Кара
Ответ SternDesSüdens
А ещё подевались жвачками в своих же фанатов)
Дети есть дети
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Илнур Кара
Ответ Goofts
Три новых Месси растут, если хоть на 50% будут походить на отца, станут великолепными футболистами
Ничего хорошего не получится. Они сытые , одеты, обуты. Плюс огромные ожидания и сравнения с папой...такое себе удовольствие
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Goofts
Три новых Месси растут, если хоть на 50% будут походить на отца, станут великолепными футболистами
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Velirpa
голландцы, конечно, идиоты, что тот матч слили в серии, это нытье теперь слушать из-за них.
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Nj S
Ответ Великий Алонсо
3 коммента за 20 минут. Все таки Месси может сколько угодно выиграть чего то, но по сравнению с Великим Криштиану всем на нашего Лео насрать. Не того масштаба личность, увы.
Вы уже пытаетесь принизить Лео по количеству комментов?)
Как же вас жалко😂
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Великий Алонсо
3 коммента за 20 минут. Все таки Месси может сколько угодно выиграть чего то, но по сравнению с Великим Криштиану всем на нашего Лео насрать. Не того масштаба личность, увы.
+2
-6
-4
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falkao2013
Ответ SCHOKKKK
Освободите Спортс от этого уголовника. Малолетние глоры даже сами не знают, от кого фанатеют, готовые оправдать все преступления этого пешехода 😂
Поскорее бы сайт нас освободил от тебя
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+2
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SCHOKKKK
Освободите Спортс от этого уголовника. Малолетние глоры даже сами не знают, от кого фанатеют, готовые оправдать все преступления этого пешехода 😂
+2
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-7
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SternDesSüdens
А ещё подевались жвачками в своих же фанатов)
+1
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