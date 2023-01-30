Месси о поддержке семьи во время ЧМ: «Для нас это был особенный месяц. Сыновья прожили его как фанаты, переживая и просчитывая расклады»

рассказал, как семья поддерживала его во время .

«Для меня и моей семьи это был удивительный месяц. Тиаго был просто вне себя. Нужно было видеть, как он переживал, как радовался и переживал... после матча с Нидерландами он плакал. Или как Матео просчитывал разные расклады после поражения от Саудовской Аравии.

Чиро (младший сын – прим. Sports.ru) пока многого не понимает, но двое других пережили это как фанаты – переживая и наслаждаясь, прочувствовали это на полную катушку. Даже после возвращения в Париж мы скучали по дням в Катаре. Мы отлично провели время», – рассказал нападающий « » и сборной .