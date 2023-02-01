Забитцер о переходе в «МЮ»: «Иногда нужно принимать быстрые и важные решения. Я на пике карьеры»
Марсель Забитцер высказался о своем переходе из «Баварии» в аренду в «Манчестер Юнайтед».
«Иногда в жизни нужно принимать быстрые и важные решения. Как только узнал об этой возможности, я понял, что мне это подходит. Я конкурентоспособный игрок, хочу побеждать и помочь клубу достичь поставленных в этом сезоне целей.
Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры и могу сильно добавить опыта и энергии команде. Жду с нетерпением встречи с моими новыми партнерами и того момента, когда смогу показать свои качества болельщикам «Манчестер Юнайтед», – сказал хавбек.
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