Забитцер о переходе в «МЮ»: «Иногда нужно принимать быстрые и важные решения. Я на пике карьеры»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер высказался о своем переходе из «Баварии» в аренду в «Манчестер Юнайтед».

«Иногда в жизни нужно принимать быстрые и важные решения. Как только узнал об этой возможности, я понял, что мне это подходит. Я конкурентоспособный игрок, хочу побеждать и помочь клубу достичь поставленных в этом сезоне целей.

Я чувствую, что нахожусь на пике карьеры и могу сильно добавить опыта и энергии команде. Жду с нетерпением встречи с моими новыми партнерами и того момента, когда смогу показать свои качества болельщикам «Манчестер Юнайтед», – сказал хавбек.

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1 комментарий

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Сергей Баутин
Так как Эриксен выбыл на два месяца логичный трансфер, играть Забитцер должен чаще, чем в Баварии.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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