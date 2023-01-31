переходит из «Баварии» в « ».

Клубы достигли договоренности о переходе полузащитника на правах аренды без опции выкупа, сообщает Фабрицио Романо. Условия личного контракта игрока с английским кубом согласованы, сделка с «Баварией» будет закрыта в ближайшие часы.

Sport1 отмечает, что видеть Забитцера в «МЮ» хотел главный тренер Эрик тен Хаг. Сегодня днем австриец уже попрощался с партнерами по мюнхенской команде.

Марсель сыграл в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.