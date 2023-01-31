«МЮ» и «Бавария» договорились об аренде Забитцера без права выкупа. Хавбека хотел видеть тен Хаг

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Марсель Забитцер Эрик тен Хаг Футбол

Марсель Забитцер переходит из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». 

Клубы достигли договоренности о переходе полузащитника на правах аренды без опции выкупа, сообщает Фабрицио Романо. Условия личного контракта игрока с английским кубом согласованы, сделка с «Баварией» будет закрыта в ближайшие часы. 

Sport1 отмечает, что видеть Забитцера в «МЮ» хотел главный тренер Эрик тен Хаг. Сегодня днем австриец уже попрощался с партнерами по мюнхенской команде. 

Марсель сыграл в 15 матчах Бундеслиги в этом сезоне, проводя на поле в среднем лишь 41 минуту, он не выходил в стартовом составе с октября. Его статистика – здесь.

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26 комментариев

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CyberUnited
Ответ ZamoRano
Пожалуйста, не называйте вегорста вегхорстом, мы не переводчики лингвисты, это звучит максимально убого, как и палисик🤦
Если ты не переводчик-лингвист, тогда тебе должно быть абсолютно все равно, как его называют) А ты придрался, так что противоречишь сам себе
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Football Forever
Ответ Alexander Yavriantz
Наверное лучше было бы с правом выкупа, но главное будет ещё один качественный полузащитник до конца сезона, а то 4 турнира без Эриксена не вытянули бы.
Если у Марселя получится, он и сам не захочет возвращаться.
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ZamoRano
Ответ CyberUnited
Какая ошибка Тен Хага, если ему сказали либо Вегхорст, либо играй с одним Марсьялем до конца сезона. На нормального форварда ему никто денег не давал.
Пожалуйста, не называйте вегорста вегхорстом, мы не переводчики лингвисты, это звучит максимально убого, как и палисик🤦
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DavidRobertJosephBeckham
Хорошо, что без выкупа. Летом нужен игрок по серьезнее.
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kokakoka
Отличный вариант для МЮ.
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ZamoRano
Думаю, не заиграет, очень специфический игрок, под которого нужно выстраивать команду.
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Dm Kznts
Ответ JealousNobody
Какой бред, матч с Арсеналом смотрел? Это был худший игрок на поле
по одному матчу вывод сделал?
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CyberUnited
Ответ JealousNobody
Ну и че он за тренер такой тогда, если не может настоять на своём? Тряпка получается. В крайнем случае он мог кого-нибудь из молодежки взять, всё лучше, чем это полено двухметровое.
Ааа, оказывается все это время, если тренеру нужен любой игрок, он может просто надавить на руководство, причем которого через пару месяцев в клубе уже не будет))
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Зачем с правом выкупа, если МЮ всё равно летом будет топового ЦП подписывать. Думаю, что тен Хаг относительно де Йонга не успокоился.
максимум скотти продадут (или фреда не продлят) а австрийца прикупят.
с Баварией не сложно будет по цене договорится
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ДедаДома.нет
Хотелось бы с опцией выкупа.
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JealousNobody
Ответ Dm Kznts
ну что за бред по Вегорсту?
Какой бред, матч с Арсеналом смотрел? Это был худший игрок на поле
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ovikovy817
Надеюсь быстро впишется в коллектив. Надо заменить Эриксена.
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Dm Kznts
Ответ JealousNobody
В принципе на полсезона, норм. Хотя он +/- тот же уровень, что и Эриксен. Эриксен даже получше немного будет. Хотя, главную ошибку Тен Хаг соовершил, взяв бревно Вегорста вместо нормального форвада. И эта ошибка будет роковой для МЮ. Слетят с зоны ЛЧ - как пить дать.
ну что за бред по Вегорсту?
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Чёрный тюльпан
Ответ Alexander Yavriantz
Наверное лучше было бы с правом выкупа, но главное будет ещё один качественный полузащитник до конца сезона, а то 4 турнира без Эриксена не вытянули бы.
Зачем с правом выкупа, если МЮ всё равно летом будет топового ЦП подписывать. Думаю, что тен Хаг относительно де Йонга не успокоился.
+6
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Любезный Коссутий
Ответ WelcomeBackPURE
Топовый трансфер и очень быстрый ! Непонятно, почему его не арендовали просто так, без травмы Эриксена.
как говорится: ничего не предвещало, и тут - херак - и аренда. на самой финишной ленточке, практически 👌
+2
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JealousNobody
Ответ CyberUnited
Какая ошибка Тен Хага, если ему сказали либо Вегхорст, либо играй с одним Марсьялем до конца сезона. На нормального форварда ему никто денег не давал.
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-9
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Любезный Коссутий
очень неожиданно. удачи ему в команде.
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А.В.Бубнов
Добро пожаловать в самый титулованный и уважаемый клуб Англии!
+17
-3
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CyberUnited
Ответ JealousNobody
В принципе на полсезона, норм. Хотя он +/- тот же уровень, что и Эриксен. Эриксен даже получше немного будет. Хотя, главную ошибку Тен Хаг соовершил, взяв бревно Вегорста вместо нормального форвада. И эта ошибка будет роковой для МЮ. Слетят с зоны ЛЧ - как пить дать.
Какая ошибка Тен Хага, если ему сказали либо Вегхорст, либо играй с одним Марсьялем до конца сезона. На нормального форварда ему никто денег не давал.
+1
-1
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Alexander Yavriantz
Наверное лучше было бы с правом выкупа, но главное будет ещё один качественный полузащитник до конца сезона, а то 4 турнира без Эриксена не вытянули бы.
+1
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Зелёный гопник
Ответ Pushkin_CR7
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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Street Fighter
Ответ Pushkin_CR7
Комментарий удален модератором
😂😂😂👌🏻
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JealousNobody
В принципе на полсезона, норм. Хотя он +/- тот же уровень, что и Эриксен. Эриксен даже получше немного будет. Хотя, главную ошибку Тен Хаг соовершил, взяв бревно Вегорста вместо нормального форвада. И эта ошибка будет роковой для МЮ. Слетят с зоны ЛЧ - как пить дать.
+2
-4
-2
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maximilian_15
Славно, а то в полузащите не вывезли бы. Надеюсь, что ко двору придется.
+1
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WelcomeBackPURE
Топовый трансфер и очень быстрый ! Непонятно, почему его не арендовали просто так, без травмы Эриксена.
+5
-2
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