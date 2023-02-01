Доэрти перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». «Шпоры» расторгли с ним контракт, чтобы обойти лимит на число аренд
Мэтт Доэрти проведет остаток сезона в «Атлетико».
Защитник и «Тоттенхэм» расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего Доэрти подписал соглашение с «матрасниками» до конца этого сезона.
Такая схема трансфера связана с тем, что изначально клубы обсуждали переход игрока на правах аренды, но 8 футболистов «Тоттенхэма» уже арендованы клубами из других стран. Правила ФИФА запрещают отдавать больше игроков в аренду иностранным командам.
С подробной статистикой Доэрти можно ознакомиться здесь.
Но вообще это показательно, что сколько бы ограничений не накладывали контролирующие органы, клубы могут без проблем договориться полюбовно. На что собственно создатели Суперлиги и делают регулярно акцент в своих заявлениях.