Доэрти перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико». «Шпоры» расторгли с ним контракт, чтобы обойти лимит на число аренд

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы Тоттенхэм Мэтт Доэрти Футбол

Мэтт Доэрти проведет остаток сезона в «Атлетико». 

Защитник и «Тоттенхэм» расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего Доэрти подписал соглашение с «матрасниками» до конца этого сезона. 

Такая схема трансфера связана с тем, что изначально клубы обсуждали переход игрока на правах аренды, но 8 футболистов «Тоттенхэма» уже арендованы  клубами из других стран. Правила ФИФА запрещают отдавать больше игроков в аренду иностранным командам. 

С подробной статистикой Доэрти можно ознакомиться здесь

Фото: https://en.atleticodemadrid.com/

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10 комментариев

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powder94
Ответ S.A.N.
надо полагать, что потом он снова подпишется со шпорами, иначе это не имеет смысла- его запросто можно было в Ноттингем или Борнмут минимум за 15 толкнуть, если он настолько не нужен. Но вообще это показательно, что сколько бы ограничений не накладывали контролирующие органы, клубы могут без проблем договориться полюбовно. На что собственно создатели Суперлиги и делают регулярно акцент в своих заявлениях.
Нет, скорее Паратичи продавать не умеет, иначе не объяснить то кол-во бестолковых аренд с ненужными игроками, летом из них можно будет собрать 3 состава.
+1
-2
-1
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S.A.N.
надо полагать, что потом он снова подпишется со шпорами, иначе это не имеет смысла- его запросто можно было в Ноттингем или Борнмут минимум за 15 толкнуть, если он настолько не нужен.
Но вообще это показательно, что сколько бы ограничений не накладывали контролирующие органы, клубы могут без проблем договориться полюбовно. На что собственно создатели Суперлиги и делают регулярно акцент в своих заявлениях.
+5
0
+5
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Зизуха
Дзюба опять не успел в Тоттенхэм
+4
-2
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D-oh!
Так сильно хотелось спихнуть его, что даже условно лям не запросили?
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Osodj Djhshs
Какая разница в правилах, если их открыто обходят почти все?
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Колкий мальчик
Если вернётся в ТТХ, то надо штрафовать хитрых жыдов за обход правил)
0
-2
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Ариф Мейланов
Очень надеюсь что вернётся потом. В этом сезоне очень здорово играл хоть и немного
0
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Дядя ТУРА
Ответ артмаст
Бывший футболист тоттэнхема, играл в лч, а ты кто?
Александр Данилов. А ты кто?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
артмаст
Ответ Aleksandr Danilov
Кто это?
Бывший футболист тоттэнхема, играл в лч, а ты кто?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Кто это?
0
-8
-8
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