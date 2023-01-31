«Атлетико» арендует Доэрти у «Тоттенхэма» до конца сезона без права выкупа

перейдет из «Тоттенхэма» в « ».

Защитник « » будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. По информации журналиста Sky Sports Майкла Бриджа, соглашение не предусматривает опцию выкупа.

В текущем сезоне Доэрти провел за «Тоттенхэм» 12 матчей в , отметившись забитым голом. Подробную статистику игрока можно найти здесь.