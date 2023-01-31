«Атлетико» арендует Доэрти у «Тоттенхэма» до конца сезона без права выкупа
Мэтт Доэрти перейдет из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Защитник «Тоттенхэма» будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. По информации журналиста Sky Sports Майкла Бриджа, соглашение не предусматривает опцию выкупа.
В текущем сезоне Доэрти провел за «Тоттенхэм» 12 матчей в АПЛ, отметившись забитым голом. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Тоттенхэм кстати ещё одного фулбека отдает за пределы Туманного Альбиона. Так игрок молодежной сборной Англии Спенс перешёл на правах аренды во французский Ренн.