«Атлетико» арендует Доэрти у «Тоттенхэма» до конца сезона без права выкупа

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Мэтт Доэрти Футбол

Мэтт Доэрти перейдет из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

Защитник «Тоттенхэма» будет выступать за испанский клуб на правах аренды до конца сезона. По информации журналиста Sky Sports Майкла Бриджа, соглашение не предусматривает опцию выкупа.

В текущем сезоне Доэрти провел за «Тоттенхэм» 12 матчей в АПЛ, отметившись забитым голом. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

7 комментариев

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S.A.N.
до конца сезона норм вариант, чтобы был хоть кто-то на подмену Молине
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Amalfitano
Ответ Heisenberg
Видимо вы лучше знаете, что за игроки нужны Атлетико. Обязательно передам Симеоне.
Я просто вижу с какой регулярностью Симеоне тратит деньги на крайних защитников, а потом сам же их и продаёт. Без особого рещультата для игрока и для клуба. Симеоне каждый год покупает как минимум одного флангового защитника. Своим шопоголизмом он напоминает мне Конте.
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Aidos9419
Потом перейдет в Ньюкасл
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Heisenberg
Ответ Amalfitano
Какие-то трансферы ради трансферов. Никакого смысла в них нет. Именно поэтому я давно предлагаю ограничить количество трансферов.
Видимо вы лучше знаете, что за игроки нужны Атлетико. Обязательно передам Симеоне.
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Amalfitano
Какие-то трансферы ради трансферов. Никакого смысла в них нет. Именно поэтому я давно предлагаю ограничить количество трансферов.
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З А
Трансфер из Fifa
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vaslover
Британцы/ирландцы играющие вне туманного Альбиона всегда деликатес. Тем более играющие в Ла Лиге. Надеюсь Доэрти проявит себя там как и другой экс-игрок Тоттенхэма Триппьер, очень хочется чтобы у него получилось в таком знатном клубе как Атлетико де Мадрид. Уже в предвкушении увидеть его в Чемпионате Испании.
Тоттенхэм кстати ещё одного фулбека отдает за пределы Туманного Альбиона. Так игрок молодежной сборной Англии Спенс перешёл на правах аренды во французский Ренн.
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