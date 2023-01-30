«Тоттенхэм» отдал Хиля «Севилье» в аренду. «Шпоры» выменяли хавбека у андалузцев на Ламелу и 25 млн евро в 2021-м

Теги премьер-лига Англия Севилья Ла Лига трансферы Тоттенхэм Брайан Хиль Футбол

Полузащитник Брайан Хиль возвращается в «Севилью».

«Тоттенхэм» отправил 21-летнего испанца в аренду до конца сезона.

Хиль занимался в академии андалузцев с 12 лет. В 2021 году «Севилья» обменяла его на хавбека Эрика Ламелу и 25 млн евро.

В текущем сезоне Хиль провел 4 матча в АПЛ и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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katalonec.uz
Ответ Dmitry Orlov
Хиль: "Я очень рад, я возвращаюсь домой [в Севилью]"
Миссия выполнена))
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mqh9pzrxgf
Ответ dr. cage
Дэниел Леви: "Так меня ещё никто не имел.."
Ему Рома продала ламелу за 40)) на самом деле у шпор куча провалов, ндомбеле например сразу вспоминаю
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Okaka
вообще странно, последние 2 игры Хиль неплох был
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Abdulla
Ответ Dmitry Orlov
Хиль: "Я очень рад, я возвращаюсь домой [в Севилью]"
Недооценённый комментарий, охо-хо-хо!
+2
-1
+1
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kbakha
Типичная севильская однодневка
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Tutto Putto
23:00 была же новость что он в Валенсии, так где Хиль ёпта?!
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Dmitry Orlov
Хиль: "Я очень рад, я возвращаюсь домой [в Севилью]"
+19
-1
+18
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Mark Andre Ter Shtegen
Ламела явно больше сделал для Севильи, да и 25 миллионов евро тоже
+9
0
+9
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SayCoffet
Короче, никуда и не уходил)
+1
0
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Wiley Fox
Полузащитник Брайан Хиль возвращается в «Севилью».

-_-

Вот видео:

https://youtu.be/3HishGi0CQw
+1
-4
-3
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dr. cage
Дэниел Леви: "Так меня ещё никто не имел.."
+36
0
+36
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