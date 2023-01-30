«Тоттенхэм» отдал Хиля «Севилье» в аренду. «Шпоры» выменяли хавбека у андалузцев на Ламелу и 25 млн евро в 2021-м

Полузащитник Брайан Хиль возвращается в «Севилью».

« » отправил 21-летнего испанца в аренду до конца сезона.

Хиль занимался в академии андалузцев с 12 лет. В 2021 году « » обменяла его на хавбека Эрика Ламелу и 25 млн евро.

В текущем сезоне Хиль провел 4 матча в и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.