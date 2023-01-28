Где смотреть Аль-Фатех – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 3 февраля
В пятницу, 3 февраля, сыграют Аль-Фатех и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium.
- Встречу будет в прямом эфире показывать официальный вещатель чемпионата Саудовской Аравии. Стоимость подписки начинается от 14 долларов.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Фатех – Аль-Наср
- Начало матча Криштиану Роналду запланировано на 18:00 по московскому времени.
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