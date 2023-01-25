Годин о Месси: «Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним, он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение»

высказался об игре против .

«Талант Месси, на пространстве или без него, то, как он разворачивается и уходит от соперника, его видение игры, когда он отдает пас, – это что-то уникальное.

Иногда его не удается поймать. Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним... Он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение», – сказал бывший защитник «Атлетико», сейчас выступающий за «Велес Сарсфилд», в интервью ESPN.