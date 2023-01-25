Годин о Месси: «Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним, он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение»

Теги ПСЖ Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд Диего Годин Футбол

Диего Годин высказался об игре против Лионеля Месси

«Талант Месси, на пространстве или без него, то, как он разворачивается и уходит от соперника, его видение игры, когда он отдает пас, – это что-то уникальное.

Иногда его не удается поймать. Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним... Он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение», – сказал бывший защитник «Атлетико», сейчас выступающий за «Велес Сарсфилд», в интервью ESPN. 

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43 комментария

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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Лирика... Если собрать все комментарии которые писали про Месси, получится Роман из 20 томов. Безусловно лучший... Спасибо Лео за футбол
10 томов дифирамб Климова
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Эндрю81
Симеоне любил кичиться размером яиц своей команды. Судя по всему - комплексы все это. Люди с большими яйцами никогда не опустились бы до того чтобы бить Месси по ногам - удел озлобленных ущербов.
Все по классике: большие мускулы - маленькие яйца(с)БиБ
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Caterina
Ответ sheri_24
Был момент, когда игрок Атлетико - Томаш Уйфалуши чуть не сломал карьеру Месси. Долго лечился и долго набирал кондиции, в том числе психологические, боялся идти в стыки
На самом деле он недолго тогда лечился, чудесным образом восстановился быстро после того жестокого фола, пропустил лишь пару матчей.
Много травм у него было в 2013, но мышечных, не связанных грубостью соперников. Очень много пропустил, или играл недолеченным, как в конце сезона 12/13.
Ну и в 2006 Дель Орно и комашка его поломали, пропустил весь плейоф ЛЧ после 1/8.
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Blaumerc
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Моуриньо специально устроил охоту на Месси , только для этого был этот пес Рамос. Это была установка Моуриньо вывести из строя! Такой мерзкий тип был Жозе.
Там ещё и второй пёс был, Пепе. Вот это конечно мерзкая была личность. Да там весь состав почти, за исключением пару игроков были такими. Несмотря на это Барселона их унижали как хотели.
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Анатолий 89
выдающийся игрок Лео добился всего за свою карьеру,неизвестно появится ли такой игрок через несколько лет...Но финал он выдал суперский вот таким его хотел видеть весь мир на чм...И они увидели его таким,Лео всегда будешь нашим кумиром....
+3
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AnMe
Ответ Pushkin Sasha
Про "били и вставал" рассмешило. Сразу вспомнился нокаут от пустой пластиковой бутылки
Все, кто такое пишут, у вас проблемы со зрением? Видно же, что не Лео упал
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sheri_24
Ответ corazón blanco
Да, в этом конечно Лео очень импонирует + здоровье его не подводило по ходу карьеры, столько раз ему доставалось, а травмы практически всегда обходили его стороной. Ну а Атлетико когда бессилен, всегда прибегает к такой тактике.
Был момент, когда игрок Атлетико - Томаш Уйфалуши чуть не сломал карьеру Месси.
Долго лечился и долго набирал кондиции, в том числе психологические, боялся идти в стыки
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Caterina
Ответ Pushkin Sasha
Про "били и вставал" рассмешило. Сразу вспомнился нокаут от пустой пластиковой бутылки
Он не падал, а только лишь послал по матушке тех кто ее кинул.
Так что можете над своей памятью девичьей посмеяться.
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Моуриньо специально устроил охоту на Месси , только для этого был этот пес Рамос. Это была установка Моуриньо вывести из строя! Такой мерзкий тип был Жозе.
По мимо специально тренировка была как заработать пенальти при Жозе, но это отдельная тема!
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Большой Брат
Реал Моуринью тоже придерживался такой тактики. От бессилия лупили по игрокам Барсы. Один удар Рамоса по ноге Месси чего стоит в Класико 2010 года, в концовке при 5:0.
Моуриньо специально устроил охоту на Месси , только для этого был этот пес Рамос. Это была установка Моуриньо вывести из строя! Такой мерзкий тип был Жозе.
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Большой Брат
Ответ corazón blanco
Да, в этом конечно Лео очень импонирует + здоровье его не подводило по ходу карьеры, столько раз ему доставалось, а травмы практически всегда обходили его стороной. Ну а Атлетико когда бессилен, всегда прибегает к такой тактике.
Реал Моуринью тоже придерживался такой тактики. От бессилия лупили по игрокам Барсы. Один удар Рамоса по ноге Месси чего стоит в Класико 2010 года, в концовке при 5:0.
+8
-1
+7
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Pushkin Sasha
Про "били и вставал" рассмешило. Сразу вспомнился нокаут от пустой пластиковой бутылки
+1
-6
-5
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barsafil
Ответ Flow market Victor Mercedes
А Кринж обучался стилю "дельфина" в монастыре Шаолинь!
Не учился, а обучал монахов этому стилю)
+3
0
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заляпут
Годин ещё тормозил, когда в Атлетико был, хайп уже сошёл, ЧМ уже прошёл, хватит уже про этого распиаренного гномика
+1
-9
-8
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заляпут
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Лирика... Если собрать все комментарии которые писали про Месси, получится Роман из 20 томов. Безусловно лучший... Спасибо Лео за футбол
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+1
-11
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corazón blanco
Ответ Zorro
Ошибаешься, Месси часто получал травмы, было на короткий период, были 3 травмы затяжные, одна из травмы была когда он руку сломал. И здоровье гения Месси не раз подводило, был такой период, просто гений Месси мужественный и терпеливый человек!
Часто получает травмы Марко Ройс, Абу Диаби, а Лионель не часто, только в начале своей карьеры пару травм, так что в чем я ошибаюсь?
+4
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Айлин 1990
То как его бил Рамос и Пепе , его никто так не бил.
Если бить роналду так, как Рамос и Пепе против Месси, то он завершил бы карьеру свою, после 1 Эль Класико.
+11
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Мельников Михаил
Ответ Va_BanK
А что же мешает тогда Рону играть так же? Он же не вскакивает и не бежит даже когда его не трогали а валяется будто ему ногу оторвали …
Мы обсуждаем Роналду? Очевидный факт, что он часто использовал малейшие касания для свистка судьи.
Речь же не об этом - а об очень редких травмах у Лео, несмотря на большое количество получаемых ударов.
Тот же Неймар может во время исполнения финта растянуть сухожилие и выбыть на месяц.
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Va_BanK
Ответ Мельников Михаил
С порванными или растянутыми связками не вскочишь и не побежишь. С надорванной мышечной тканью так же. Так что дело далеко не только в характере.
А что же мешает тогда Рону играть так же? Он же не вскакивает и не бежит даже когда его не трогали а валяется будто ему ногу оторвали …
+6
0
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Мельников Михаил
Ответ Футбол_это_жизнь
Сначала это объясняли низким центром тяжести, потом объясняли тем, что не могут его поймать, но только через годы стало понятно, что это характер! Месси было легче вскочить и играть дальше несмотря на то, что его жесткого бьют по ногам!
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+1
-13
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Мельников Михаил
Ответ corazón blanco
Да, в этом конечно Лео очень импонирует + здоровье его не подводило по ходу карьеры, столько раз ему доставалось, а травмы практически всегда обходили его стороной. Ну а Атлетико когда бессилен, всегда прибегает к такой тактике.
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+1
-14
-13
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jxmazefan
Да лучше бы Месси почаще злился, лучше же играет, когда заведенный
+4
-1
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Flow market Victor Mercedes
А Кринж обучался стилю "дельфина" в монастыре Шаолинь!
+20
0
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AF007
Тем временем второй игрок поколения

https://userpic.fishki.net/2021/03/30/346290/e66cea14bf78413d9fdf626e742aa526.gif
+42
-1
+41
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AnMe
Ответ Xm.md
https://www.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls Да, было время
Где Месси здесь упал?😂 только голову прикрыл после удара и обматерил по делу неадекватов
+8
-2
+6
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