Годин о Месси: «Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним, он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение»
Диего Годин высказался об игре против Лионеля Месси.
«Талант Месси, на пространстве или без него, то, как он разворачивается и уходит от соперника, его видение игры, когда он отдает пас, – это что-то уникальное.
Иногда его не удается поймать. Было время, когда мы били его, а он не падал. Мы гонялись за ним... Он падал и вставал, но злился, только если у него было плохое настроение», – сказал бывший защитник «Атлетико», сейчас выступающий за «Велес Сарсфилд», в интервью ESPN.
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Много травм у него было в 2013, но мышечных, не связанных грубостью соперников. Очень много пропустил, или играл недолеченным, как в конце сезона 12/13.
Ну и в 2006 Дель Орно и комашка его поломали, пропустил весь плейоф ЛЧ после 1/8.
Долго лечился и долго набирал кондиции, в том числе психологические, боялся идти в стыки
Так что можете над своей памятью девичьей посмеяться.
Если бить роналду так, как Рамос и Пепе против Месси, то он завершил бы карьеру свою, после 1 Эль Класико.
Речь же не об этом - а об очень редких травмах у Лео, несмотря на большое количество получаемых ударов.
Тот же Неймар может во время исполнения финта растянуть сухожилие и выбыть на месяц.
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