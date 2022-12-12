«Барса» хочет купить хавбека сборной Марокко Унаи у «Анжера» зимой. На Бернарду и Гюндогана нет денег
«Барселоне» интересен полузащитник сборной Марокко и «Анжера» Аззедин Унаи.
Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет усилить центр полузащиты зимой. Приоритетными вариантами были Бернарду Силва и Илкай Гюндоган, выступающие за «Манчестер Сити», однако из-за финансовых проблем «Барселона» не может себе позволить трансфер кого-либо из них.
В связи с этим сине-гранатовые заинтересовались полузащитником сборной Марокко Аззедином Унаи. 22-летнему футболисту очень нравится каталонский клуб. «Барселоне» он симпатичен тем, что его переход обойдется недорого. Также в клубе считают, что Унаи обладает большим потенциалом.
«Барселона» понимает, что хорошая игра на чемпионате мира повышает интерес к Аззедину со стороны других клубов, но попробует подписать его зимой. При этом каталонский клуб не собирается участвовать в аукционе.
Статистику центрального полузащитника можно изучить здесь.
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