«Барса» хочет купить хавбека сборной Марокко Унаи у «Анжера» зимой. На Бернарду и Гюндогана нет денег

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«Барселоне» интересен полузащитник сборной Марокко и «Анжера» Аззедин Унаи.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет усилить центр полузащиты зимой. Приоритетными вариантами были Бернарду Силва и Илкай Гюндоган, выступающие за «Манчестер Сити», однако из-за финансовых проблем «Барселона» не может себе позволить трансфер кого-либо из них.

В связи с этим сине-гранатовые заинтересовались полузащитником сборной Марокко Аззедином Унаи. 22-летнему футболисту очень нравится каталонский клуб. «Барселоне» он симпатичен тем, что его переход обойдется недорого. Также в клубе считают, что Унаи обладает большим потенциалом.

«Барселона» понимает, что хорошая игра на чемпионате мира повышает интерес к Аззедину со стороны других клубов, но попробует подписать его зимой. При этом каталонский клуб не собирается участвовать в аукционе.

Статистику центрального полузащитника можно изучить здесь.

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