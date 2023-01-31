Гендиректор «Зенита» о возвращении Азмуна: «Ждите заявление в ближайшее время»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Александр Медведев Сердар Азмун Р-Спорт Футбол

Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость о возможном возвращении Сердара Азмуна.

Ранее появилась информация о том, что нападающий может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна.

«Ждите заявление в ближайшее время», – сказал Александр Медведев.

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, у него 62 гола и 23 результативные передачи в 104 матчах за клуб. До «Зенита» он выступал за «Рубин» и «Ростов».

В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.

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59 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Рашпель793
Бундеслигу не смотрю. Сколько ему времени потребуется, чтобы набрать кондиции неизвестно, правильно подметили. Неизвестно. Может месяц, может неделя. Время у него всё равно есть, РПЛ на паузе.
Вы оптимист
Дай Бог , чтобы так - он был одним из украшений нашей Лиги !
А Бундеслигу что не смотрите ?
Это не запрещено законом , по Матч ТВ показывают!
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Mixos Demid
Ответ Tresk2
У него вроде дама с ребёнком в Питере. Алименты то он платит? Не вернётся.
С Промесом ОПГ организуют.
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Рашпель793
Ответ OldRedWhite
Вы же вроде не безумец , как прочие ? Или Бундеслигу не смотрите ? Никому неизвестно сколько времени ему потребуется, чтобы прейти в себя … Это абсолютно разобранный игрок !
Бундеслигу не смотрю. Сколько ему времени потребуется, чтобы набрать кондиции неизвестно, правильно подметили. Неизвестно. Может месяц, может неделя. Время у него всё равно есть, РПЛ на паузе.
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Сергей Дерябин
Ответ .ru
там ещё вроде и у Лунёва с Карабахом не срослось...
этому то путь обратно заказан...
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здоровяк
Ждем новости про возвращение Оздоева
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Миша Михайлов
Ответ artpal
Если так, то почему не использовать вместе Азмуна и Сергеева?
У "Зенита" в полузащите играют Барриос, Малком, Клаудиньо, Кузяев и Вендел. Я не уверен в большой эффективности связки Азмун-Сергеев, ради которой придется посадить кого-то из указанных выше полузащитников.
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Overkiller
Иранское бразилозамещение.
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Максим Пантелеев
И Дзюба и Азмун вне газпромовского пузыря оказалисть никем. Предсказуемо. Вся их статистка - благодаря грязной судейке и договорнякам через матч.
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Tresk2
Ответ proiski_vragov
сижу, ногти грызу, жду
На ногах?
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bengalsckyzh
Да... И не сказать, что это неожиданно. Из РПЛ в первую Бундеслигу и вот так вот расписаться...
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Миша Михайлов
Ответ Mister Sandman
чем сергеев хуже того же дзюбы?
Семак уже отказался от игры в двух форвардов, поэтому Сергеев не будет играть с Азмуном в связке. Выпуская второго форварда он не хочет снижать вариативность и ослаблять полузащиту, ведь для этого придется не выпускать на поле Кузяева или Клаудиньо.
И даже если очень сильно захочется играть в двух нападающих, то Сергеев ни в коей мере не сможет заменить Дзюбу, это игроки разных функций и совершенно разного уровня. Артём мог и побороться за мяч, и грамотно его придержать, и продавить защитников, и отдать классную передачу на ход. Ваня более мобилен и даёт большой оборонительный объем, но в плане разнообразия атакующих навыков он и близко не Артём.
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Xameleon1992
Ответ Иван Алейников
В подыгрыше
Мы всё ещё про футбол?)
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Tresk2
У него вроде дама с ребёнком в Питере. Алименты то он платит? Не вернётся.
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artpal
Ответ Миша Михайлов
На первый взгляд это однозначное усиление. Но с другой стороны, читая более углубленную аналитику от СБГ-коммьюнити, Азмун хорош при игре в 2 форварда, Дзюба в этом смысле был для него идеальным партнером. А в сезон, когда Артём сел на скамейку, а Сердар играл единственного форварда, то его полезность была немногим выше чем у нынешнего Сергеева, поэтому вау эффекта ждать вряд ли приходится.
Если так, то почему не использовать вместе Азмуна и Сергеева?
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OldRedWhite
Ответ Рашпель793
Возвращение блудного сына? Ну в принципе, с ним глядишь и Касьера заиграет, будет выполнять роль Дзюбы на поле. У него с пасом вроде неплохо всё. Правда тогда Сергеев может на лавку присесть.
Вы же вроде не безумец , как прочие ?
Или Бундеслигу не смотрите ?
Никому неизвестно сколько времени ему потребуется, чтобы прейти в себя …
Это абсолютно разобранный игрок !
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JBa
Ответ Миша Михайлов
На первый взгляд это однозначное усиление. Но с другой стороны, читая более углубленную аналитику от СБГ-коммьюнити, Азмун хорош при игре в 2 форварда, Дзюба в этом смысле был для него идеальным партнером. А в сезон, когда Артём сел на скамейку, а Сердар играл единственного форварда, то его полезность была немногим выше чем у нынешнего Сергеева, поэтому вау эффекта ждать вряд ли приходится.
во время изоляции от всего европейского футбола "вау-эффект" никому сейчас и не нужен
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KOTOV71
Ответ hett
А если мне неинтересно, можно не ждать?
Можно даже не спрашивать!
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OldRedWhite
Ответ BaltikaSPb
Наши столичные партнеры всю зиму потирали потные ручки - вот вот все бразилы разбегутся из Зенита, но походу все остаються и еще Азмун приедет Где-то знатно полыхнет
Кому со здоровой психикой вообще вся эта возня интересна ? )))
Видели , как Азмун в прошлом матче в Германии на замену вышел?
- просто кровь из глаз…
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Batitotti
Пытаюсь вспомнить хотя бы одно напа, который ушел из РПЛ в команду из топ-5 лиг и продолжил прогрессировать и как-то становится грустно.
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dimitrii36
Ответ Илья Банюк
Это глупость,конечно. Зачем он нужен?(
сие есть диффузия
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Shamarin
Ответ Jurgen Klinsmann
а чем он не угодил? вроде неплох.
Не Сергеев неплох, а плох уровень соперников.
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Любовь Мелехова
Ответ Рашпель793
Возвращение блудного сына? Ну в принципе, с ним глядишь и Касьера заиграет, будет выполнять роль Дзюбы на поле. У него с пасом вроде неплохо всё. Правда тогда Сергеев может на лавку присесть.
Да, в паре с Кассьеррой может неплохо получиться.
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Илья Банюк
Это глупость,конечно. Зачем он нужен?(
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Иван1984
По схеме цска!
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Виктор
Ответ U. M. A. Muhammad
Раз два три зенитушка.....
Ты бы поосторожне с этим... Дзагоев вон ляпнул непотребное и всё оставшееся время то травмы то запас. Да и ЦСКА после этого ничего не выигрывал.
+8
-3
+5
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