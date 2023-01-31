Гендиректор «Зенита» о возвращении Азмуна: «Ждите заявление в ближайшее время»
Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость о возможном возвращении Сердара Азмуна.
Ранее появилась информация о том, что нападающий может вернуться в «Зенит», если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна.
«Ждите заявление в ближайшее время», – сказал Александр Медведев.
Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, у него 62 гола и 23 результативные передачи в 104 матчах за клуб. До «Зенита» он выступал за «Рубин» и «Ростов».
В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за «Байер» (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.
Дай Бог , чтобы так - он был одним из украшений нашей Лиги !
А Бундеслигу что не смотрите ?
Это не запрещено законом , по Матч ТВ показывают!
И даже если очень сильно захочется играть в двух нападающих, то Сергеев ни в коей мере не сможет заменить Дзюбу, это игроки разных функций и совершенно разного уровня. Артём мог и побороться за мяч, и грамотно его придержать, и продавить защитников, и отдать классную передачу на ход. Ваня более мобилен и даёт большой оборонительный объем, но в плане разнообразия атакующих навыков он и близко не Артём.
Или Бундеслигу не смотрите ?
Никому неизвестно сколько времени ему потребуется, чтобы прейти в себя …
Это абсолютно разобранный игрок !
Видели , как Азмун в прошлом матче в Германии на замену вышел?
- просто кровь из глаз…