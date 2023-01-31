Гендиректор «Зенита» о возвращении Азмуна: «Ждите заявление в ближайшее время»

Гендиректор «Зенита» прокомментировал новость о возможном возвращении .

Ранее появилась информация о том, что нападающий может вернуться в « », если не успеет уйти в клуб из Европы до закрытия окна.

«Ждите заявление в ближайшее время», – сказал .

Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2021 год, у него 62 гола и 23 результативные передачи в 104 матчах за клуб. До «Зенита» он выступал за «Рубин» и «Ростов».

В этом сезоне у 28-летнего нападающего нет голов в 13 матчах за « » (в сумме он отыграл 356 минут). Полную статистику игрока можно найти здесь.