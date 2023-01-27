«Ноттингем Форест» хочет усилиться вратарем «ПСЖ» .

По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб хочет арендовать 36-летнего голкипера у «ПСЖ». Навас открыт к тому, чтобы попробовать себя в .

Ситуация зависит от « » – французскому клубу предстоит решить, хочет ли он отдавать Кейлора в аренду.

Вратарь Дин Хендерсон, выступающий за « » на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», травмировал бедро в матче с «Лестером» 14 января (2:0) и выбыл на неопределенный срок. В связи с этим клуб ищет вратаря.

В этом сезоне Навас сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.