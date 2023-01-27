«Ноттингем» хочет арендовать Наваса, Кейлор готов попробовать себя в АПЛ. Все зависит от «ПСЖ»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Ноттингем Форест Кейлор Навас Футбол

«Ноттингем Форест» хочет усилиться вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом.

По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб хочет арендовать 36-летнего голкипера у «ПСЖ». Навас открыт к тому, чтобы попробовать себя в АПЛ.

Ситуация зависит от «ПСЖ» – французскому клубу предстоит решить, хочет ли он отдавать Кейлора в аренду.

Вратарь Дин Хендерсон, выступающий за «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», травмировал бедро в матче с «Лестером» 14 января (2:0) и выбыл на неопределенный срок. В связи с этим клуб ищет вратаря.

В этом сезоне Навас сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.

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13 комментариев

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Alex Zet
На всякий случай напомню, что Ноттингем Форест занимает сейчас 13 место и набрал 21. У семи последних команд от 18 до 15 очков. Тоесть плотность чудовищная и Ноттингем может вполне и вылетить из АПЛ.
Собственно о чем это я? Попросту говря Ноттингем это аутсайдер,, отчаянно цепляющийся щза соломинку. И как то странно выглядит переход игрока из лучшего клуба Лиги 1 в худший клуб АПЛ ну или один из худших.

Вот она истинная ценность этих двух лиг между которыми пропасть. Это очень показательно! Отсюда и ценность всех этих ассистов и вымученных голов бвблонеля все эти слюни и сопли и восторг в лягушатнике. Всего этого нет и в помине гном всю жизнь ирает на допинге загуглите про него и сами убедитемсь. А как насчет закрытых двух уголовных дел?
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Heisenberg
Ответ For Beautiful Game4everr
Бедный Хендерсон...
Он травмирован.
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Правдоруб Денисов
Самый топовый вариант для Ноттингема
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Metalloid
Мне вот интересно, там Лестер без вратаря сидит, они не думают, что было бы неплохо кого-то взять, Наваса, например?
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slow focus
потом сядет на лавку под более молодого и перспективного. приятного просмотра
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Denis Spiridenock
Ответ corazón blanco
Человек хочет играть, тем более у Ньюкасла нет проблем с вратарской позицией, там блестяще сейчас играет Поуп, пожалуй лучший голкипер на сегодняшний день с английским паспортом.
Думаю Саутгейт тебя бы минусанул)
+3
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art.shu05@gmail.com
Было бы круто. Навас не играет в этом сезоне, и думаю будет рад поиграть в АПЛ. Лесники же получат хоть и возрастного но вратаря мирового уровня .
+3
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+3
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corazón blanco
Ответ Михаэль Буйнов
Ладно если бы в Ньюкасл, но зачем в Ноттингем...
Человек хочет играть, тем более у Ньюкасла нет проблем с вратарской позицией, там блестяще сейчас играет Поуп, пожалуй лучший голкипер на сегодняшний день с английским паспортом.
+8
0
+8
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M_i_t_y_a
Ответ For Beautiful Game4everr
Бедный Хендерсон...
Он травмирован на неопределенный срок
+5
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Alexandr Petrov
Ответ Михаэль Буйнов
Ладно если бы в Ньюкасл, но зачем в Ноттингем...
Хочет играть за клуб, выигравший ЛЧ
+37
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Михаэль Буйнов
Ладно если бы в Ньюкасл, но зачем в Ноттингем...
+1
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corazón blanco
Надеюсь Париж не будет вставлять палки в колеса и отпустит Кейлора, очень буду рад его видеть в АПЛ.
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For Beautiful Game4everr
Бедный Хендерсон...
+9
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