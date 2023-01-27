«Ноттингем» хочет арендовать Наваса, Кейлор готов попробовать себя в АПЛ. Все зависит от «ПСЖ»
«Ноттингем Форест» хочет усилиться вратарем «ПСЖ» Кейлором Навасом.
По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб хочет арендовать 36-летнего голкипера у «ПСЖ». Навас открыт к тому, чтобы попробовать себя в АПЛ.
Ситуация зависит от «ПСЖ» – французскому клубу предстоит решить, хочет ли он отдавать Кейлора в аренду.
Вратарь Дин Хендерсон, выступающий за «Ноттингем Форест» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед», травмировал бедро в матче с «Лестером» 14 января (2:0) и выбыл на неопределенный срок. В связи с этим клуб ищет вратаря.
В этом сезоне Навас сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.
Собственно о чем это я? Попросту говря Ноттингем это аутсайдер,, отчаянно цепляющийся щза соломинку. И как то странно выглядит переход игрока из лучшего клуба Лиги 1 в худший клуб АПЛ ну или один из худших.
Вот она истинная ценность этих двух лиг между которыми пропасть. Это очень показательно! Отсюда и ценность всех этих ассистов и вымученных голов бвблонеля все эти слюни и сопли и восторг в лягушатнике. Всего этого нет и в помине гном всю жизнь ирает на допинге загуглите про него и сами убедитемсь. А как насчет закрытых двух уголовных дел?