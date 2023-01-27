Навас согласился перейти в «Ноттингем» – теперь нужно договориться с «ПСЖ». Кейлор отказал «Аль-Насру»

согласился перейти в « » из «ПСЖ».

По данным L’Équipe, голкипер сообщил руководству английского клуба, что готов перейти. Навас довольно долго сомневался, но согласился стать игроком команды, идущей на 13-м месте в таблице , после травмы Дина Хендерсона, который пропустит несколько недель.

Ранее Навас отказался от перехода в « », за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, так как хотел выступать в Европе. Интерес к Кейлору проявлял не только «Ноттингем», но и « », однако предложение «лесников» поступило раньше и было более конкретным.

Теперь «Ноттингему» предстоит договориться с «ПСЖ» об условиях перехода Наваса. Возможны как аренда с обязательным выкупом, так и полноценный трансфер.

«ПСЖ» не откажется от возможности сэкономить на зарплате Наваса, который получает 9 млн евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне 36-летний голкипер сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.