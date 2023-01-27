Навас согласился перейти в «Ноттингем» – теперь нужно договориться с «ПСЖ». Кейлор отказал «Аль-Насру»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Ноттингем Форест высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Борнмут Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас согласился перейти в «Ноттингем Форест» из «ПСЖ».

По данным L’Équipe, голкипер сообщил руководству английского клуба, что готов перейти. Навас довольно долго сомневался, но согласился стать игроком команды, идущей на 13-м месте в таблице АПЛ, после травмы Дина Хендерсона, который пропустит несколько недель.

Ранее Навас отказался от перехода в «Аль-Наср», за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, так как хотел выступать в Европе. Интерес к Кейлору проявлял не только «Ноттингем», но и «Борнмут», однако предложение «лесников» поступило раньше и было более конкретным.

Теперь «Ноттингему» предстоит договориться с «ПСЖ» об условиях перехода Наваса. Возможны как аренда с обязательным выкупом, так и полноценный трансфер.

«ПСЖ» не откажется от возможности сэкономить на зарплате Наваса, который получает 9 млн евро в год до уплаты налогов.

В этом сезоне 36-летний голкипер сыграл всего 2 матча за «ПСЖ» во всех турнирах (оба – в Кубке Франции). Его статистику можно изучить здесь.

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17 комментариев

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NNC
Из за Роналду теперь никто не хочет в аль наср
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Denis242424
Шейхи, наверное, пристали к нему с этим Наср-Алем. Вот он и подыскал себе вариант уйти от давления. Ноттингем не в зоне вылета, поэтому играть там комфортно, Навас не даст клубу упасть ниже.
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Пирс Морган
Навас:"Да Аль-Насрать"
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vrazrez
Навас выбрал футбол
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OldRedWhite
Ответ кuraakula belov
Форест это конечно небывалый по составу винегрет, но если по итогам сезона будет 1/2 Кубка Лиги и условное 12-15 место, это мегауспех будет. 16-17е, просто выполнение задачи) ну а если вылетят, то могут покатиться за пару сезонов и до лиги 2
Не вылетят !
С такими то покупками )))
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Alex Zet
Приехать в Аль Наср и оказаться на лавке, это было бы эпично
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кuraakula belov
Форест это конечно небывалый по составу винегрет, но если по итогам сезона будет 1/2 Кубка Лиги и условное 12-15 место, это мегауспех будет. 16-17е, просто выполнение задачи) ну а если вылетят, то могут покатиться за пару сезонов и до лиги 2
+5
-1
+4
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arajanarm
Нотингем делает всё, что ему было больше новичков, чем очков
+1
-1
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Игорь Климов
Кейлор Навас ещё хочет поиграть на высоком уровне в топ-5 Европы, а перейти в Аль-Наср, в дворовый чемпионат Саудовской Аравии - это для него означало бы, что он завершил свою карьеру.
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rigobersong
А ведь Навас переходит не в какой-то середняк, а в клуб 2 раза бравший Кубок Чемпионов, как и Договорентус:)))😀
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otchim kaloeda
Ответ Бестрофейник 19/20
Не сложилось с Аль-Насром после удара по лицу Роналду))
Забыл добавить по красивому лицу
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GuruFutbola
Переход в Аль насар это как после Бугатти пересесть в инвалидную коляску
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Александра Александрова
Даже Навас чурается лиги верблюдов )) вот все вяличие плаксы ))))
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окечуква
Навас крут хотя бы по той причине, что в своём возрасте и при наличии соблазнительных предложений, остаётся в большом европейском футболе, пробуя при этом что-то новое.
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sintenced
Ноттингем скупает все что движется по футбольному полю.
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Бестрофейник 19/20
Не сложилось с Аль-Насром после удара по лицу Роналду))
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Фанат Аль-Насра
Никто не хочет переходить в верблюдский колхоз
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