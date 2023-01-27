Алвес выпил в баре после того, как вышел из туалета клуба. Он проигнорировал плачущую девушку, обвинившую его в изнасиловании
Стало известно, как вел себя Дани Алвес после инцидента в туалете ночного клуба.
23-летняя девушка утверждает, что бразильский футболист изнасиловал ее в туалете.
Как пишет El Periodico, перед уходом и после предполагаемого изнасилования Алвес попросил выпить напоследок в баре.
La Vanguardia сообщает, что Алвес, покидая ночной клуб, пересекся с плачущей девушкой, но проигнорировал ее.
Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
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