Алвес выпил в баре после того, как вышел из туалета клуба. Он проигнорировал плачущую девушку, обвинившую его в изнасиловании

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Стало известно, как вел себя Дани Алвес после инцидента в туалете ночного клуба.

23-летняя девушка утверждает, что бразильский футболист изнасиловал ее в туалете. 

Как пишет El Periodico, перед уходом и после предполагаемого изнасилования Алвес попросил выпить напоследок в баре.

La Vanguardia сообщает, что Алвес, покидая ночной клуб, пересекся с плачущей девушкой, но проигнорировал ее.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Материалы по теме

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гриззли
Ответ Tigran Voskanyan
Еще важно какой туалет, мужской или женский, почему-то об этом не пишут, или может у них мультигендерные туалеты.
Ну, они в вип-зоне были, скорее всего, общие, для одной персоны. И вполне возможно без обозначений на двери.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kupezz
Ответ Tigran Voskanyan
Еще важно какой туалет, мужской или женский, почему-то об этом не пишут, или может у них мультигендерные туалеты.
Ну Алвес бы точно в женский не пошёл, ведь как они говорят, что она с ним пошла, а не он с ней. А так конечно фиг знает, может вообще у них там общий и типа выяснится, что она пошла по своим делам, а он по своим, в итоге в толчке перехлестнулись)) За столько лет хоть бы одна новость, что какая-нибудь Маша или Серена с подругами надругались над парнем в каком-нибудь клубе, а потом он такой значит сидит, плачет, рассказывает всё, как они связали его и давай по очереди прыгать)))))Типа мне деньги не нужны, я хочу чтобы она понесла наказание))) Или чтобы объявился какой-нибудь парень, который сказал, что его 20 лет назад Деми Мур изнасиловала на вечеринке или Дженифер Лопез, конечно чтобы и свидетели были, все как в лучших сценариях голливуда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Данилов
Ответ uchiyamada
вариантов была, конечно, масса. Библиотека, краеведческий музей, спортзал... Никаких догадок, что от нее хочет Алвес у девушки не было и быть не могло. Мало ли, может, человек хочет в спокойной обстановке наедине обсудить творчество Пруста? Обычно в ночных клубах этим ведь занимаются.
Ну, не обобщай.Не все экстази в клубах используют, и не все уж кексом занимаются. Да, понятно, что она явно на лёгкий флирт рассчитывала, а получила метку Алвеса🌚
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Ответ kupezz
Зачем она пошла с ним в туалет? Что она там забыла?
Еще важно какой туалет, мужской или женский, почему-то об этом не пишут, или может у них мультигендерные туалеты.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Ответ KMR
Твою бы сестру так обводили. И этих 35 неполноценных
Что же всем моралистам хочется, чтобы чужих сестер, дочерей и жён изнасиловали? С головой всё в порядке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Писанная торба Месси
Ответ Alex Klimenko
Раньше сексом с знаменитостью гордились, а теперь на этом зарабатывают.
Она отказалась от материальных претензий.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Басенков
Ответ Mypta3uh23
терпеть что? Как тебе неожиданно бутылку в жопу загонят или еще какую-то фигню вытворят? Проблема в том, что мужику сделать что-то не приятное во время секса намного легче чем женщине. И если во время отношений об этом можно говорить, то во время случайных половых связей вряд ли кто-то будет разговаривать, что и приводит к насилию из обычного секса
А значит, надо заранее договариваться. Но при этом, закон о согласии - бред.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mypta3uh23
Ответ Дмитрий Басенков
Такого быть не должно. Или сопротивляйся сразу, или терпи. Никаких, во время акта.
терпеть что? Как тебе неожиданно бутылку в жопу загонят или еще какую-то фигню вытворят? Проблема в том, что мужику сделать что-то не приятное во время секса намного легче чем женщине. И если во время отношений об этом можно говорить, то во время случайных половых связей вряд ли кто-то будет разговаривать, что и приводит к насилию из обычного секса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Басенков
Выпил за удачное изнасилование;))).
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Басенков
Ответ Mypta3uh23
Куда бы один человек не пошел с другим, он в любом момент может отказаться от сексе, хоть член уже в тебе находится. Это все равно останется изнасилованием для справки
Такого быть не должно. Или сопротивляйся сразу, или терпи. Никаких, во время акта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivanmironov123@icloud.com
Сериал на Netflix
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kupezz
Ответ Танец Винисиуса
Пос советская тактика . Похер что мы сделали все можно откупить деньгами . А ты не думал что тем что они сотрудничают они еще больше себе набивают клентов ? Туда будут ходить менее отбитые которые думаю что все можно купить ?! А когда нормальный народ собирается в заведении это лучше 100 тупоголовых которые раз в пол года приходят а проблем от них больше чем прибыли .
Зачем она пошла с ним в туалет? Что она там забыла?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kupezz
Ответ #SharkTeam
А известно из какой семьи девушка? Ты уверен что она бедная? Ну хотя бы по тому что с подругами тоже не в тошниловки ходит
Нет, я не уверен, так как пока об этой девушки ничего не писали, но то, что она зачем-то пошла в туалет с челом, который к ней приставал до этого даёт повод задуматься. Один вопрос - зачем она пошла с ним в туалет? Помочь подержать или морально поддержать?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Котов
Ответ Mypta3uh23
Куда бы один человек не пошел с другим, он в любом момент может отказаться от сексе, хоть член уже в тебе находится. Это все равно останется изнасилованием для справки
фигасе...справочка..аж жутко стало..член уже в ней а она отказывается..бррррр
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Typizza
Забил и привёз.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew Moiseev
Ответ Log in
Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо Вся в слезах, и в губной помаде перепачканное лицо
Был удивлён, когда узнал что Осин совсем недолго, но был в Браво. Эта тема была на 100% его, жаль зелёный змий все испортил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Ответ #SharkTeam
Писали же что непонятно было куда он ведет. Это же випзона, там не проходные туалеты, у которых все на двери видно
Понял . Не читал предыдущие новости так подробно .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
uchiyamada
Ответ #SharkTeam
Писали же что непонятно было куда он ведет. Это же випзона, там не проходные туалеты, у которых все на двери видно
вариантов была, конечно, масса. Библиотека, краеведческий музей, спортзал... Никаких догадок, что от нее хочет Алвес у девушки не было и быть не могло. Мало ли, может, человек хочет в спокойной обстановке наедине обсудить творчество Пруста? Обычно в ночных клубах этим ведь занимаются.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ ReneHoseman
В этом изначальная слабость позиции мужчины. Допустим, Ж спровоцировала (подбила, раззадорила, и тд) М на секс, член был введен к удовольствию обоих сторон, Через полминуты женщина решила отказаться от секса, из корыстного расчета, и заявляет что ее изнасиловали. Ни один адвокат защищающий М не докажет, что изменение позиции женщины произошло уже во время игры. Наоборот обвинитель в интересах Ж, всегда докажет, что введение члена уже было началом насилия. Проблема в том, что даже если всё это происходит на видеозапись, все-равно будут разные трактовки. Алвеса не защищаю, просто, сейчас он становится дойной коровой для адвокатов и потерпевшей. Если бы судопроизводство исходило, что никаких внесудебных договоренностей в таких делах не может быть, никакой компенсации пострадавшей, только срок насильнику, половины таких дел бы не было. Вспомните беккера, когда его "жертва" брала в рот член, ни один фантаст не придумал бы, какой у нее был расчет
Так поэтому и надо стараться исключать случайные связи)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
консультант_ральф
Ответ Log in
Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо Вся в слезах, и в губной помаде перепачканное лицо
Мерзлый лед на щеках блестит, это след от мужских обииииииид (х2)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ kupezz
Странно ещё то, что в таких барах-клубах ( такие как Алвес, в тошниловки не ходят) вроде как берегут таких клиентов и стараются всё как-то замять и не афишировать, чтобы этих золотых клиентов и их друзей не потерять. А тут как-будто персонал в теме, все дают показания, все всё видели как-будто свечку держали и все успокаивали девушку. То бишь, у тебя клиент, который при посещении тратит денег больше, чем одна такая девушка может за год заработать, к тому же у этого клиента такие же друзья, кому он может дать рекламу заведения или наоборот сделать так, что все будут за километр обходить, но вот они оказывается такое уникальное и честное заведение. Вообще история какая-то мутная, будет не удивительно, если ещё найдётся какое-нибудь "случайное" видео из туалета.
А известно из какой семьи девушка? Ты уверен что она бедная? Ну хотя бы по тому что с подругами тоже не в тошниловки ходит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
Ответ Lavinka
У меня только один вопрос - зачем она пошла с ним в туалет ?
Писали же что непонятно было куда он ведет. Это же випзона, там не проходные туалеты, у которых все на двери видно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
У меня только один вопрос - зачем она пошла с ним в туалет ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бесдомный понь
Ещё и закурил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ Wekil Halylow
Обводил наверно
Твою бы сестру так обводили. И этих 35 неполноценных
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий