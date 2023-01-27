Стало известно, как вел себя после инцидента в туалете ночного клуба.

23-летняя девушка утверждает, что бразильский футболист изнасиловал ее в туалете.

Как пишет El Periodico, перед уходом и после предполагаемого изнасилования Алвес попросил выпить напоследок в баре.

La Vanguardia сообщает, что Алвес, покидая ночной клуб, пересекся с плачущей девушкой, но проигнорировал ее.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы