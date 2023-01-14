Зарема о ее трансферах в «Спартаке»: «Лучший – Каттани. Худший – Газизов, хорошо, что вовремя его раскусили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Виктор Мозес Шамиль Газизов Данил Пруцев Зарема Салихова Лука Каттани Футбол

Зарема Салихова рассказала о лучших сделках «Спартака», заключенных при ее участии.

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» – приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею.

Самый неудачный – Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

По игрокам: лучший трансфер – это, безусловно, Мозес. Также у меня большие надежды на Пруцева», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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9 комментариев

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S.S.S.R.
И тебя раскусят, ушастая.
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S.S.S.R.
Ответ Caniball
Лукавит, ой лукавит. Летом 2021-ого года она так Ларссоном гордилась и везде кричала, что это ее трансфер, самый лучший игрок, такого алмаза откопала. Прошло 1,5 года…..
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бредущий по граблям
так хто все-таки в клубе трансферами занимался?
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RAMIK
Ответ Caniball
Лукавит, ой лукавит. Летом 2021-ого года она так Ларссоном гордилась и везде кричала, что это ее трансфер, самый лучший игрок, такого алмаза откопала. Прошло 1,5 года…..
За это время многое произошло в стране и мире!
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Faust Doc
Вот что значит NBA)))
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Caniball
Лукавит, ой лукавит. Летом 2021-ого года она так Ларссоном гордилась и везде кричала, что это ее трансфер, самый лучший игрок, такого алмаза откопала.
Прошло 1,5 года…..
+15
-2
+13
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Peter Parker
Хорошо, когда нет должности и ответственности. Можно все успехи приписывать себе, а неудачи вешать на других. И это вовсе не в защиту Газизова
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Дмитрий9779
Зря разогнали чемпионский состав,могли попылить ещё пару лет.
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Тиджани Бабангида
Кое-что и правда было удачным.
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