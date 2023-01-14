Зарема о ее трансферах в «Спартаке»: «Лучший – Каттани. Худший – Газизов, хорошо, что вовремя его раскусили»

рассказала о лучших сделках «Спартака», заключенных при ее участии.

«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» – приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею.

Самый неудачный – . Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.

По игрокам: лучший трансфер – это, безусловно, . Также у меня большие надежды на », – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.