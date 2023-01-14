Зарема о ее трансферах в «Спартаке»: «Лучший – Каттани. Худший – Газизов, хорошо, что вовремя его раскусили»
Зарема Салихова рассказала о лучших сделках «Спартака», заключенных при ее участии.
«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» – приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею.
Самый неудачный – Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.
По игрокам: лучший трансфер – это, безусловно, Мозес. Также у меня большие надежды на Пруцева», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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