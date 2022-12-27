Салихова про РФС: «Если задача – громко хлопнуть дверью и высказать свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Европа давно уже там – в партнерствах, франшизах, соцсетях»

описала влияние европейского футбола на азиатский.

«Интересен тот факт, что богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.

У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером».

Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах виртуальные туры.

К чему это все: если задача – уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях.

А значит, и в умах азиатов», – подчеркнула супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

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