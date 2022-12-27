Салихова про РФС: «Если задача – громко хлопнуть дверью и высказать свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Европа давно уже там – в партнерствах, франшизах, соцсетях»
Зарема Салихова описала влияние европейского футбола на азиатский.
«Интересен тот факт, что богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.
У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером».
Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах Азии виртуальные туры.
К чему это все: если задача – уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях.
А значит, и в умах азиатов», – подчеркнула супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Если на это повлияли санкции, то спасибо санкциям!
Да это Азия уже давно в Европу пришла, в футбол, вместе с деньгами.
кто удалил базу данных и нашли ли виновников? почему федерация легкой атлетики с 2016 не восстановилась?
чтобы не унижаться, нужно не быть раздолбаями