Салихова про РФС: «Если задача – громко хлопнуть дверью и высказать свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Европа давно уже там – в партнерствах, франшизах, соцсетях»

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова описала влияние европейского футбола на азиатский.

«Интересен тот факт, что богатейшие азиаты не варятся в собственном соку, а владеют клубами АПЛ, а также других ведущих лиг.

У City Football Group есть «Мумбай Сити». «Лейпциг», «Боруссия», «Базель», «Рейнджерс», «Севилья» также имеют свои фарм-клубы в Индии (а значит, представительства и спонсоров). Там регулярно проводятся ивенты, турниры со звездами своих клубов. В 2017 году «Ливерпуль» играл в Азии с «Лестером».

Наконец, во время пандемии игроки дортмундской «Боруссии» провели в девяти странах Азии виртуальные туры.

К чему это все: если задача – уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое «фи», то как бы не услышать азиатское «фу». Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, предсезонных турах, социальных сетях.

А значит, и в умах азиатов», – подчеркнула супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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33 комментария

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Атакующий Юран
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Салихова сама до Федуна была франшизой!
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Goatmesssi
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Ответ Arnoldinho
CAS это судебный орган а не законодательный. У тебя своя картина мира, но не просто же так после решения МОК абсолютно все федерации по олимпийским видам спорта забанили Россию, вплоть до самых лояльных к ней. Не только же УЕФА. Вот так это работает.
Я не юрист, но в принципе ФИФА до лампочки что там МОК делает в худшем случае будут без ОИ. В то время как во многих других видах спорта ОИ это чуть ли не главный турнир.
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Артур Акопян
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Правильно. А европейские мужчины (Федун) в умах и не только в умах азиаток. Да, дорогая?
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Артур Акопян
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зачем дали слово этой пилотке.
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Arnoldinho
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Ответ Goatmesssi
МОК и ФИФА это совершенно разные организации если бы CAS наложил бы бан то это другой разговор. А на ФИФА МОК никак не влияет.
CAS это судебный орган а не законодательный. У тебя своя картина мира, но не просто же так после решения МОК абсолютно все федерации по олимпийским видам спорта забанили Россию, вплоть до самых лояльных к ней. Не только же УЕФА. Вот так это работает.
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Goatmesssi
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Ответ Arnoldinho
Так устроен мировой спорт.
МОК и ФИФА это совершенно разные организации если бы CAS наложил бы бан то это другой разговор. А на ФИФА МОК никак не влияет.
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Damir Zz
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Ответ Amalfitano
В мире вообще никто никого не ждёт. Тут вопрос в другом. Мы не можем вечно унижаться. Без флага, без гимна, игры на нейтральном поле и вечное покаяния.
Может ты задашься вопросом о причинах почему всё вот именно вот так?
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Arnoldinho
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Ответ Goatmesssi
Ну ФИФА наложила бан на турниры ФИФА и то из за УЕФА. При чем тут вообще МОК мне не понятно
Так устроен мировой спорт.
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Damir Zz
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Ответ Честный контроль
Салихова с Родниной борются за новую номинацию в российском футболе - "тупой.Еще тупее".Пока шансы 50/50
Дык разжуй по пунктам в чем она не права?
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Goatmesssi
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Ответ Arnoldinho
После того как бан снимается, ФИФА стопудово выгоднее видеть Россию в Азии. Но бан может снять именно МОК, и только потом — международные федерации по олимпийским видам спорта.
Ну ФИФА наложила бан на турниры ФИФА и то из за УЕФА. При чем тут вообще МОК мне не понятно
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Caniball
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Ответ Amalfitano
Зарема имела бы моральное право критиковать что-то если бы сама не убежала из Спартака из-за санкций. Чего же они с Федуном не подали пример как надо?
Слава богу, что ушли!
Если на это повлияли санкции, то спасибо санкциям!
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Arnoldinho
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Ответ Goatmesssi
А с чего ФИФА будет банить? У ФИФА у УЕФА и так напряженные отношение как по мне им выгодней чтобы Россия перешла в Азию. Чтобы клубный ЧМ теперь был солидней, а ЛЧ потеряет все таки большой рынок.
После того как бан снимается, ФИФА стопудово выгоднее видеть Россию в Азии. Но бан может снять именно МОК, и только потом — международные федерации по олимпийским видам спорта.
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StHappyOne
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Ответ Amalfitano
В мире вообще никто никого не ждёт. Тут вопрос в другом. Мы не можем вечно унижаться. Без флага, без гимна, игры на нейтральном поле и вечное покаяния.
Может хватит людей убивать? Тогда и унижаться не придется
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StHappyOne
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Каким же тупым должно быть решение перейти в Азию, если даже Зарема понимает его абсурдность 🤣🤣
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Goatmesssi
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А какое собственно тут "фи" когда УЕФА сами играть не дают из-за полит причин. Мы просто не будем навязываться туда где нас не хотят.
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Вадим flanec
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Как там Салихова сказала? - Европа уже там, в Азии. 😀
Да это Азия уже давно в Европу пришла, в футбол, вместе с деньгами.
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Честный контроль
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Салихова с Родниной борются за новую номинацию в российском футболе - "тупой.Еще тупее".Пока шансы 50/50
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Goatmesssi
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Ответ Arnoldinho
Вот почему все не понимают элементарного. Переход в Азию — технический вопрос, это же не переход Израиля или Австралия в конфедерации других континентов. Ее не смогут не принять, если большая часть ее территории в Азии. Но и бан ФИФА никуда не денется, пока есть бан МОК, который все федерации по олимпийским видам спорта просто исполняют.
А с чего ФИФА будет банить? У ФИФА у УЕФА и так напряженные отношение как по мне им выгодней чтобы Россия перешла в Азию. Чтобы клубный ЧМ теперь был солидней, а ЛЧ потеряет все таки большой рынок.
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Григорий Молотков
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Ответ Amalfitano
В мире вообще никто никого не ждёт. Тут вопрос в другом. Мы не можем вечно унижаться. Без флага, без гимна, игры на нейтральном поле и вечное покаяния.
может хватит к декабрю 2022 все время твердить про флаг и гимн. без флага и гимна мы уже давно по всем известным причинам, и ничего абсолютно не поменялось.

кто удалил базу данных и нашли ли виновников? почему федерация легкой атлетики с 2016 не восстановилась?

чтобы не унижаться, нужно не быть раздолбаями
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s_h_a_m_a_n
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Скажи прямо уже:идея перехода в Азию-бред.
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Amalfitano
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Ответ Arnoldinho
Что, что ты делал???))))))
Мда ... Что ты там про старших говорил?
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Romeo Yankovich
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Как не странно, но данная женщина намного умнее многих чинушников и поддерживающих их "ура патриотов". Тут нужно обдумывать всё, начиная с того, из-за чего вся каша варится, а не закидывать шапками и пугать всех подряд. Вот и сейчас нашли способ шантажа, будто Европа без денег из России перестанет играть в футбол.
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Arnoldinho
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Ответ Amalfitano
То есть, про бан фифа с спи...л? Ну я так и думал.
Что, что ты делал???))))))
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Amalfitano
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Ответ Arnoldinho
Поинтересуйся у старших, чьим подразделением является УЕФА
То есть, про бан фифа с спи...л? Ну я так и думал.
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Arnoldinho
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Ответ Amalfitano
А есть бан фифа? Расскажи нам про бан фифа.
Поинтересуйся у старших, чьим подразделением является УЕФА
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