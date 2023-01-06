Клопп о переходе Гакпо в «Ливерпуль»: «Он хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу»
Юрген Клопп прокомментировал переход Коди Гакпо в «Ливерпуль».
«В этом году мы не можем гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов, но Коди никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что игроки спрашивают: «Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?» И все в таком духе.
Он и сам видит таблицу. Коди знал, что будет немного сложное решение. Но что мне нравится, он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Я рад за него, потому что это всегда помогает в жизни», – сказал тренер «Ливерпуля».
Это не важно.
Отстоим технологический суверенитет! (с)
Совсем забыл, что российские поезда самые поездатые поезда в мире
Да и кстати вранье Диас например 60+ стоил с бонусами.