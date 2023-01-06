Клопп о переходе Гакпо в «Ливерпуль»: «Он хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу»

прокомментировал переход в «Ливерпуль».

«В этом году мы не можем гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов, но Коди никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что игроки спрашивают: «Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?» И все в таком духе.

Он и сам видит таблицу. Коди знал, что будет немного сложное решение. Но что мне нравится, он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Я рад за него, потому что это всегда помогает в жизни», – сказал тренер « ».