Клопп о переходе Гакпо в «Ливерпуль»: «Он хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп прокомментировал переход Коди Гакпо в «Ливерпуль». 

«В этом году мы не можем гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов, но Коди никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что игроки спрашивают: «Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?» И все в таком духе.

Он и сам видит таблицу. Коди знал, что будет немного сложное решение. Но что мне нравится, он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Я рад за него, потому что это всегда помогает в жизни», – сказал тренер «Ливерпуля».

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14 комментариев

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#SharkTeam
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Неужели ливер в положении поезда, который нужно сдвинуть?
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#SharkTeam
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Ответ Леван Мкртчян
Почему ни один тренер в истории Локомотива не додумался до этой метафоры?
Потому что поезд тянут, а не толкают. Клопп матчасть не знает
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Леван Мкртчян
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Ответ Давид Agabekyan
Российский поезд, построенный по немецкому чертежу
........
Это не важно.
Отстоим технологический суверенитет! (с)
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Давид Agabekyan
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Ответ Леван Мкртчян
Ааа.... да. Совсем забыл, что российские поезда самые поездатые поезда в мире
Российский поезд, построенный по немецкому чертежу
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Пирс Морган
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Действительно непростое решение
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Леван Мкртчян
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Ответ Fooler
Там много современный сапсан,его не нужно толкать
Ааа.... да.
Совсем забыл, что российские поезда самые поездатые поезда в мире
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Ман Сити
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Ответ Fooler
Кроме Нуньеса всех дешевле 50 млн покупали,о чем ты?
так портовые же зп плюсуют к трансферам, того же Холанда. Почему не плюсовать гигантские лички дельфина Салаха к его стоимости?
Да и кстати вранье Диас например 60+ стоил с бонусами.
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Fooler
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Ответ Ман Сити
Трансфер ради того чтобы конкурентам не достался, т.е. манкам. У портовика уже 6 напов по 100 лямов, а это будет 7-й. В стиле ван де бека, скорее всего очередная сломанная карьера как у Минамино, Ориги, Кейта и далее по списку.
Кроме Нуньеса всех дешевле 50 млн покупали,о чем ты?
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Fooler
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Ответ Леван Мкртчян
Почему ни один тренер в истории Локомотива не додумался до этой метафоры?
Там много современный сапсан,его не нужно толкать
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6tspey7tb5
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Сейчас Ливеру точно нужен толчок.
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Ман Сити
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Трансфер ради того чтобы конкурентам не достался, т.е. манкам. У портовика уже 6 напов по 100 лямов, а это будет 7-й. В стиле ван де бека, скорее всего очередная сломанная карьера как у Минамино, Ориги, Кейта и далее по списку.
0
-7
-7
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Леван Мкртчян
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Yri Yrov
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Правильно глаголит Клопп, по сути не наемником называет Гакпо, нужна семья одна идея, а не всякие контрактники готовы свалить куда угодно где больше платят, иначе как Мю
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Александр Шумков
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Красиво сказал.
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