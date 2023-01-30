«Борнмут» за 30 млн евро с учетом бонусов покупает хавбека «Сассуоло» Траоре

Полузащитник Хамед Траоре близок к трансферу из « » в «Борнмут».

Как сообщает инсайдер , клуб согласовал переход ивуарийца за 30 млн евро с учетом бонусов.

Условия контракта с игроком согласованы. Завтра он пройдет медосмотр и присоединится к « ».

В текущем сезоне Траоре отдал 3 голевых паса за 11 матчей в Серии А. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.