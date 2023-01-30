«Борнмут» за 30 млн евро с учетом бонусов покупает хавбека «Сассуоло» Траоре
Полузащитник Хамед Траоре близок к трансферу из «Сассуоло» в «Борнмут».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб АПЛ согласовал переход ивуарийца за 30 млн евро с учетом бонусов.
Условия контракта с игроком согласованы. Завтра он пройдет медосмотр и присоединится к «Борнмуту».
В текущем сезоне Траоре отдал 3 голевых паса за 11 матчей в Серии А. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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