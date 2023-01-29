Сумма трансфера Маккенни из «Юве» в «Лидс» может достичь 40 млн евро с учетом бонусов в случае выкупа

близок к переходу в «Лидс».

Как сообщает , хавбек « » прибыл в Англию для прохождения медобследования и подписания контракта. Маккенни будет выступать за « » на правах платной аренды с правом выкупа за 33 миллиона евро. В случае выкупа сумма сделки с учетом платы за аренду в размере 1,2 млн евро и бонусов может составить до 40 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Маккенни провел за «Ювентус» 15 матчей, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.