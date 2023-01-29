Сумма трансфера Маккенни из «Юве» в «Лидс» может достичь 40 млн евро с учетом бонусов в случае выкупа

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Уэстон Маккенни близок к переходу в «Лидс».

Как сообщает Фабрицио Романо, хавбек «Ювентуса» прибыл в Англию для прохождения медобследования и подписания контракта. Маккенни будет выступать за «Лидс» на правах платной аренды с правом выкупа за 33 миллиона евро. В случае выкупа сумма сделки с учетом платы за аренду в размере 1,2 млн евро и бонусов может составить до 40 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Маккенни провел за «Ювентус» 15 матчей, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Black & White Eagle
Ответ Okaka
Это лучшая лига мира
Это лучший момент, в настоящее время, вот и уходит.
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Сергей Орлов
Ответ Great ManUtd
Ну приехали. Лидс очень известный клуб, не так давно игравший в полуфинале ЛЧ. Плюс АПЛ намного привлекательнее Серии А.
Смешно)
0
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Great ManUtd
Ответ Сергей Орлов
Зачем уходить из Ювентуса в, прости господи, Лидс? У Юве не лучшие времена, конечно, но Лидс?
Ну приехали. Лидс очень известный клуб, не так давно игравший в полуфинале ЛЧ. Плюс АПЛ намного привлекательнее Серии А.
+1
-1
0
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Okaka
Ответ Сергей Орлов
Зачем уходить из Ювентуса в, прости господи, Лидс? У Юве не лучшие времена, конечно, но Лидс?
Это лучшая лига мира
+1
-1
0
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Сергей Орлов
Ответ d.xoxlov
Там целая американская банда собирается.
Не аргумент)
0
-2
-2
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d.xoxlov
Ответ Сергей Орлов
Зачем уходить из Ювентуса в, прости господи, Лидс? У Юве не лучшие времена, конечно, но Лидс?
Там целая американская банда собирается.
+1
0
+1
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graciano
Ни о чем. Временами движение было какое-то, но толком никто не вспомнит о его отсутствии в долгую.
+2
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Сергей Орлов
Зачем уходить из Ювентуса в, прости господи, Лидс? У Юве не лучшие времена, конечно, но Лидс?
+2
-1
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rigobersong
Ответ sp.msk.86
Вся эта история с миллиардами апл закончится, не думаю, что это надолго. И закончится очень больно может.
Она привела к тому, что у клубов нет идентичности:) Игроки уже каждые полгода готовы менять клубы, даже не успеваешь следить где и кто играет:)
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BVB09
Американец это не значит англичанин. За что такие деньги
0
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sp.msk.86
Вся эта история с миллиардами апл закончится, не думаю, что это надолго. И закончится очень больно может.
+1
-5
-4
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Руслан Чесебиев
В Ювентусе распродажа?
+1
-2
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Galano
Пусть его выкупят пожалуйста
+4
0
+4
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