Сумма трансфера Маккенни из «Юве» в «Лидс» может достичь 40 млн евро с учетом бонусов в случае выкупа
Уэстон Маккенни близок к переходу в «Лидс».
Как сообщает Фабрицио Романо, хавбек «Ювентуса» прибыл в Англию для прохождения медобследования и подписания контракта. Маккенни будет выступать за «Лидс» на правах платной аренды с правом выкупа за 33 миллиона евро. В случае выкупа сумма сделки с учетом платы за аренду в размере 1,2 млн евро и бонусов может составить до 40 млн евро.
В текущем сезоне Серии А Маккенни провел за «Ювентус» 15 матчей, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
13 комментариев