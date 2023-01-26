«Лидс» предложил 28 млн евро за Маккенни, «Ювентус» хочет 35 млн. Контракт уже согласован
«Лидс» и «Ювентус» ведут переговоры о трансфере Уэстона Маккенни.
Английский клуб сделал первое предложение о переходе 24-летнего центрального полузащитника – на 28 млн евро. «Ювентус» намерен выручить за американца 35 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Переговоры между клубами продолжаются. Маккенни уже согласовал условия личного контракта с «Лидсом».
Хавбек сборной США перешел в «Ювентус» летом 2020 года из «Шальке» на правах аренды за 4,5 млн евро. Затем итальянский клуб воспользовался правом выкупа игрока за 18,5 млн евро. Еще 6,5 млн евро немецкий клуб мог получить в виде бонусов.
В этом сезоне на счету Уэстона 3 гола и 2 результативные передачи в 21 игре за «Ювентус» во всех турнирах. Изучить его статистику подробнее можно по ссылке.
- Сволочи!!