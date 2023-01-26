«Лидс» предложил 28 млн евро за Маккенни, «Ювентус» хочет 35 млн. Контракт уже согласован

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Лидс Уэстон Маккенни Фабрицио Романо Футбол

«Лидс» и «Ювентус» ведут переговоры о трансфере Уэстона Маккенни.

Английский клуб сделал первое предложение о переходе 24-летнего центрального полузащитника – на 28 млн евро. «Ювентус» намерен выручить за американца 35 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между клубами продолжаются. Маккенни уже согласовал условия личного контракта с «Лидсом».

Хавбек сборной США перешел в «Ювентус» летом 2020 года из «Шальке» на правах аренды за 4,5 млн евро. Затем итальянский клуб воспользовался правом выкупа игрока за 18,5 млн евро. Еще 6,5 млн евро немецкий клуб мог получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету Уэстона 3 гола и 2 результативные передачи в 21 игре за «Ювентус» во всех турнирах. Изучить его статистику подробнее можно по ссылке.

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26 комментариев

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Narios Aliyev
Эта как сменить шило на мыло…
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Футбол, хоккей итд
Даже предложенная сумма является завышенной, а новое руководство Юве хочет больше...
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2RIN
Ответ Юрий Миньков
По факту твои размышления ничего не стоят)
По факту твое мнение по поводу моих размышлений стоит еще дешевле Маккени)
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Lo Zio
Молодец парень, пошел на повышение
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Yndestad
- О, Господи, они не продают Маккенни!!
- Сволочи!!
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Юрий Миньков
Ответ 2RIN
Только за счет того, что это АПЛ- такие деньги, по факту Мак стоит как Сутормин
По факту твои размышления ничего не стоят)
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Адепт Суперлиги
Хороший трансфер для всех
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-1
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FrancoJuve
Были большие надежды, но видно, что тот же Фаджоли уже играет намного качественнее. При этом Мак еще и не универсал. Хотя, все равно остаются сомнения, что деградация Мака это в том числе вина тренерского штаба.
+2
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2RIN
Ответ savik-A.M.
50 000 рублей ?
За 40 можно договориться
+3
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K0run
Ну на 30 сойдутся он столько и стоит по нынешним меркам
+2
0
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d.xoxlov
Покупали в надежде на реализацию захвата международного рынка, но вряд ли это самая актуальная затея в сегодняшнем положении. Так что и за 28 сгодится продать. Весной от него и так толку никакого.
+3
0
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d.xoxlov
Ответ savik-A.M.
Глупость написал , Робьо в этом сезоне в порядке
Рабьо бывает в порядке исключительно в последние годы контрактов.
+2
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savik-A.M.
Ответ Mc′loud
Еще бы Рабьо куда нибудь спульнуть...
Глупость написал , Робьо в этом сезоне в порядке
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Ilya Petrov
С первого взгляда на этого игрока уже показалось, что он не уровень Юве.
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savik-A.M.
Ответ 2RIN
Только за счет того, что это АПЛ- такие деньги, по факту Мак стоит как Сутормин
50 000 рублей ?
+4
-2
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Алексей Гусев
35 и это в АПЛ? странно
0
-1
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Alex Legend
Ответ Адам Цевич
Из Ювентуса в Лидс и игрок доволен. Вот она сила АПЛ
Там американская диаспора в клубе ну и по жизни проще будет. Ну и зарплатой не обидят.
+7
-1
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Mc′loud
Еще бы Рабьо куда нибудь спульнуть...
+2
-2
0
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Милан.Тэо
Что???, за этого бегунка 30 миллионов??? 🤭😄🤡
0
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Бродяга-симпатяга
Ответ Адам Цевич
Из Ювентуса в Лидс и игрок доволен. Вот она сила АПЛ
это сила денег
+17
-5
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А.Э.РАСИМ
Давай Юве не упусти хотя бы этот момент.
+20
-1
+19
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2RIN
Только за счет того, что это АПЛ- такие деньги, по факту Мак стоит как Сутормин
+13
-5
+8
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Адам Цевич
Из Ювентуса в Лидс и игрок доволен. Вот она сила АПЛ
+5
-5
0
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Wekil Halylow
Очен средний игрок повышенним его ешё любител фаст-фудов
+2
-2
0
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rigobersong
На повышение!:) все бегут из договорентуса!:)
+1
-9
-8
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