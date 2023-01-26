«Лидс» предложил 28 млн евро за Маккенни, «Ювентус» хочет 35 млн. Контракт уже согласован

« » и «Ювентус» ведут переговоры о трансфере .

Английский клуб сделал первое предложение о переходе 24-летнего центрального полузащитника – на 28 млн евро. «Ювентус» намерен выручить за американца 35 млн евро, сообщает журналист .

Переговоры между клубами продолжаются. Маккенни уже согласовал условия личного контракта с «Лидсом».

Хавбек сборной США перешел в «Ювентус» летом 2020 года из «Шальке» на правах аренды за 4,5 млн евро. Затем итальянский клуб воспользовался правом выкупа игрока за 18,5 млн евро. Еще 6,5 млн евро немецкий клуб мог получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету Уэстона 3 гола и 2 результативные передачи в 21 игре за « » во всех турнирах. Изучить его статистику подробнее можно по ссылке.