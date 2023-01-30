Месси о Кубке мира: «Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси рассказал, почему поцеловал трофей, проходя мимо него после финала ЧМ-2022.

«Когда я его увидел, я не мог не сделать этого. Кубок звал меня, говоря: «Вот и все, подойди и возьми меня, теперь ты можешь прикоснуться».

Я видел, как он сиял, выделяясь на этом прекрасном стадионе, и я, даже не думая, поцеловал его, проходя мимо. Это было мне необходимо», – сказал капитан сборной Аргентины.

Месси поцеловал кубок мира, получив награду лучшему игроку ЧМ-2022

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BorisBritva
Милота )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweet Little Sister
Месси и Аргентину за уши тянули и вытянули
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
татьяна
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Я не написал, что они лучше чем Месси, два кубка Евро подряд и между ними кубок ЧМ вот про что я написал..а кубок Америки который проводили каждые два года, ну как можно про него что то серьезное писать.
Какие клубные титулы круче? Наверное з м у них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Каталонская Шапка
Звал как Дулина красные труселя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акыл Сатыбалдиев
Ответ татьяна
А уМесси кубок Америки.чем они круче? А на клубном уровне он мало выигровал.про зм и зб тоже не то.ну вы даете.15 лет лучший
Я не написал, что они лучше чем Месси, два кубка Евро подряд и между ними кубок ЧМ вот про что я написал..а кубок Америки который проводили каждые два года, ну как можно про него что то серьезное писать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweet Little Sister
моя ПРЕЛЕСТЬ....)))
фобия...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абобус Младший
Ответ JealousNobody
Тысячу раз еще скажи про свой Кубок мира. Все порадовались, когда Месси выиграл, но всему есть предел. Сколько уже можно эту тему муссолить. Лучше бы он сосредоточился на футболе, а то играет как говно на палочке в последних матчах.
Сначала выиграй кубок мира, а потом можешь писать этот комментарий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Sevuska
Так погоди , а что Макрон разве без жены туды пришёл , а про президента Аргентины почему забыл !? Давай переписывай заново эту заметку 😂
Где ты на подиуме во время вручения увидела президента Аргентины?
У него там дело о коррупции на рассмотрении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фаррух Касимов
Ответ Yusa Naza
Тебе не понять что чувствовал и что чувствует Месси по этому поводу. Это запредельный профессионализм добытый трудом и потом, старанием и терпением.
Любой солдат мечтает стать генералом ,а любой футболист мечтает стать чемпионом мира и это нормально. Но почему то это раздражает только неудачников и завистников.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleh Lv
Поцеловал без согласия, проходя мимо? Это же сексуальное домогательство к Кубку мира!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
татьяна
Ответ Акыл Сатыбалдиев
У Серхио Рамоса, Касильяса два кубка Евро, кубок ЧМ и все возможные клубные титулы покруче будут
А уМесси кубок Америки.чем они круче? А на клубном уровне он мало выигровал.про зм и зб тоже не то.ну вы даете.15 лет лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
Ответ Акыл Сатыбалдиев
У Серхио Рамоса, Касильяса два кубка Евро, кубок ЧМ и все возможные клубные титулы покруче будут
да, вот только у них нет финалиссимы/кубок конфедерации(слили США в полуфинале), олимпиады и мол.ЧМ. я не про то что у кого титулы круче а то что у кого такая коллекция трофеев.. чтоб прям все трофеи) ну если добавить еще индивидуальные то еще ЗМ,ЗБ,МВП турнира во всех турнирах в клубе и в сборной.. у Лео прям все собрано, как командно с клубом и со сборной так и индивидуальные трофеи.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Философ Востока
Хоббит обрел свою прелесть 😇
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
«Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня» - за такое можно 242.2. схлопотать. Что там ещё слуги народа для тяглового сословия придумают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Гы) я думал, как там мой кореш Криш и всë! Вы чего?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnie
«Моя прелесть»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ Акыл Сатыбалдиев
У Серхио Рамоса, Касильяса два кубка Евро, кубок ЧМ и все возможные клубные титулы покруче будут
А если про личных достижениях и рекордах говарит......
У кого круче будет !?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zizo98
Ответ cektor
В этот момент Роналду догрызал свой ноготь от зависти
Скорее вы,мусьё ,и вам подобные догрызаете всё,что воняет роналду и месси.Жизнью займись лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tazemyrat Kemalow
Только ты
заслужил этот кубок Лео! 🏆 Не кринж7 же ведь 🤣😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Забелин
Судя по фотографиям, их отношения поцелуем не ограничились.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Ответ Oleg
Эпичный момент, вошедший по версии многих изданий в топ величайших фотографий в истории спорта, практически все поставили на 1 место этот момент! Эмир Катара, правитель, младший из двух сыновей что были на подиуме, вручил Месси награду как лучшему игроку ЧМ. Лео пожал руки Инфантино, Эмирам Катара двум братьям младшему что правит и старшему, потом Макрону, Тапиа, Чиферину, президенту Конмебола и Африканской Федерации Футбола. После не удержался и подешел к Кубку Мира, поцеловал Его. Стадион взревел в овациях.
Так погоди , а что Макрон разве без жены туды пришёл , а про президента Аргентины почему забыл !?
Давай переписывай заново эту заметку 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Месси как никто другой заслужил этого кубка и он его получил
Всё закономерно.
А ноющие пусть ноют дальше.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акыл Сатыбалдиев
Ответ TAGAY
не знаю какая там мотивация у Лео сейчас, выиграл все что можно, главный конкурент за все эти годы уже сдался, и ушел в чемп верблюжий... может присутствие Роналду на мировой арене еще дала бы мотивацию Лео, а так сейчас конкурент поражен,Лео шах и мат поставил. выиграл все что можно и с клубом у со сборной имеет все титулы мол.ЧМ,олимпиада,копа,финалиссима,ЧМ.. у кого еще такая коллекция в сборной?
У Серхио Рамоса, Касильяса два кубка Евро, кубок ЧМ и все возможные клубные титулы покруче будут
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
Ответ UncleBob
его спрашивают он отвечает. Или тьі думаешь он бегает за всеми "а хочешь расскажу о кубке?"?
Я считаю ненадо слушать этих людей.
Они просто завистники!
Если Месси проиграл бы они не 2 месяца говарили об этом, а всё жизнь.
Просто зависть зашкаливает этих людей
Мне просто их жалко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Венедиктов
Фу😫
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий