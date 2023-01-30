Месси о Кубке мира: «Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня»

рассказал, почему поцеловал трофей, проходя мимо него после финала .

«Когда я его увидел, я не мог не сделать этого. Кубок звал меня, говоря: «Вот и все, подойди и возьми меня, теперь ты можешь прикоснуться».

Я видел, как он сиял, выделяясь на этом прекрасном стадионе, и я, даже не думая, поцеловал его, проходя мимо. Это было мне необходимо», – сказал капитан сборной .

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