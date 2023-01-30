Месси о Кубке мира: «Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня»
Лионель Месси рассказал, почему поцеловал трофей, проходя мимо него после финала ЧМ-2022.
«Когда я его увидел, я не мог не сделать этого. Кубок звал меня, говоря: «Вот и все, подойди и возьми меня, теперь ты можешь прикоснуться».
Я видел, как он сиял, выделяясь на этом прекрасном стадионе, и я, даже не думая, поцеловал его, проходя мимо. Это было мне необходимо», – сказал капитан сборной Аргентины.
Месси поцеловал кубок мира, получив награду лучшему игроку ЧМ-2022
фобия...
У него там дело о коррупции на рассмотрении.
У кого круче будет !?
заслужил этот кубок Лео! 🏆 Не кринж7 же ведь 🤣😂
Давай переписывай заново эту заметку 😂
Всё закономерно.
А ноющие пусть ноют дальше.
Они просто завистники!
Если Месси проиграл бы они не 2 месяца говарили об этом, а всё жизнь.
Просто зависть зашкаливает этих людей
Мне просто их жалко