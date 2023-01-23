«По игре Захарян на голову выше Сперцяна. Не удивлюсь, если летом увидим его в «Челси» или топ-клубе Серии А». Каррера о перспективах игроков в Европе

сравнил потенциал и Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к Захаряну. Также появлялась информация о том, что Сперцян интересен «ПСВ», «Лацио» и «Вильярреалу».

«Слышал об Арсене Захаряне. Сейчас его имя и фамилия на слуху в Италии и Англии. Про особо ничего не знаю, про него у нас не говорят.

У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда, чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы. По игре он на голову выше. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в « » или топ-клубе Серии А», – сказал экс-тренер «Спартака».