«По игре Захарян на голову выше Сперцяна. Не удивлюсь, если летом увидим его в «Челси» или топ-клубе Серии А». Каррера о перспективах игроков в Европе

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Динамо Москва Краснодар Массимо Каррера Эдуард Сперцян Арсен Захарян Футбол

Массимо Каррера сравнил потенциал Арсена Захаряна и Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к Захаряну. Также появлялась информация о том, что Сперцян интересен «ПСВ», «Лацио» и «Вильярреалу».

«Слышал об Арсене Захаряне. Сейчас его имя и фамилия на слуху в Италии и Англии. Про Эдуарда Сперцяна особо ничего не знаю, про него у нас не говорят.

У Захаряна больше качеств, чем у Эдуарда, чтобы заиграть в топ-5 лигах Европы. По игре он на голову выше. Не удивлюсь, если летом увидим Захаряна в «Челси» или топ-клубе Серии А», – сказал экс-тренер «Спартака».

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33 комментария

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Silent2006
Этот комментарий Карреры примерно на уровне Мостового. Из серии "я не гинеколог, но посмотрю".
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Valentin Kompaneytsev
Захарян талантливей Сперцяна.
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cleverman_1
Смешно, чем этотон сильнее? Срерцян посильнее думаю, Захарян сдулся, далее думаю уже выше не пойдет, а вот Сперцян будет прогрессировать.
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Плацкарт Вагоныч
На голову он не сильнее. Мне вообще кажется, что Сперцян стабильнее.
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*Василёк*
Ну спасибо, рассмешили! 🤣🤣🤣
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Честный контроль
Ответ michael6060
Каррера из средней команды "сделал" чемпиона России,не зная русского языка.
Чемпионом России команду сделал не Каррера, при всем уважении, а Никита Симонян, чей юбилей отмечался всем руководством российского футбола и вместо гос.наград решили порадовать старика чемпионством его команды.
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Честный контроль
Простите, а зачем Захаряну переходить в убитый проект американских бизнесменов находящийся на 10 месте?
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michael6060
Каррера из средней команды "сделал" чемпиона России,не зная русского языка.
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Владислав88
Хватит уже экспертиз по Амрянам. Они очень средние игроки, но на РПЛ выделяются, да и то не так, что сильно. А если взять в расчёт какой РПЛ средний уровень защитников и опорников прямо сейчас, то вообще не о чём-то говорить.
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roni11
Так если не знаешь, как определяешь?
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Alina_77
Ответ verhowen
Тащит говоришь, аж до 8 восьмого места дотащил. Динамо на 4 месте, и Захарян в команде системообразующий игрок, с отлично поставленным ударом. Один из лидеров Динамо, и это всего в 19 лет, от которого зависит почти вся игра команды. Захарян присутствует во всех списках, самых талантливых игроков Европы. Сперцяна в этих списках, никто никогда не видел.
В этих списках много кто присутствовал, толку то... А где можно посмотреть игры, где от Захаряна все зависит? В этом сезоне он мягко говоря, не сверкает. А агенту его браво, конечно!
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Клюшка Овечкина
К чему вообще сравнения эти начались? У нас конкурс на лучшего армянина в рпл?
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Spartakus1984
Кто то вообще понимает,что там за особеная игра у Захаряна?))Сколько видел его игру,обычный игрок,да забил пару красивых голов,но и все на этом как бы.
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Diablosax
Это он у нас научился?)) Не видел, не в курсе, но ЗНАЮ!)
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verhowen
Ответ Dan Kennedy
Сперцян сейчас лидер Краснодара, тащит клуб. Здесь и сейчас определенно Эдуар сильнее. А Арсену еще расти и расти, может потенциал у него и выше, но его еще реализовать надо.
Тащит говоришь, аж до 8 восьмого места дотащил. Динамо на 4 месте, и Захарян в команде системообразующий игрок, с отлично поставленным ударом. Один из лидеров Динамо, и это всего в 19 лет, от которого зависит почти вся игра команды. Захарян присутствует во всех списках, самых талантливых игроков Европы. Сперцяна в этих списках, никто никогда не видел.
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Kanan Jarrus
нельзя воспринимать всерьез слова физ-рука для которого рпл - топ-5
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Mr Hgaar
Сперцян более интеллектуальнее играет.
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Tigo_Volchara93
В итоге Сперцян уедет в Европу через год-два, а Захарян так и проведет карьеру в России, без ЕК и больших турниров со сборными
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К.Карасёв
Сперцян быстрее, техничнее и с невероятным ударом.
+7
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stas82
Торино был топ клубом в 40-е
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poolshh
Для него эти фамилии вообще одинаково звучат.
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ Do Cent
Эдуарда не видел,но Захарян точно лучше! Интересно.....
Сняли с языка
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Давид Agabekyan
Ответ Arthurino
Не свой «русский», как Захарян, поэтому и не пиарят. Как только Арсен решил бы сменить гражданство, вокруг него тоже бы перестали делать столько шума. Это норма
Захарян и моложе
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Dan Kennedy
Сперцян сейчас лидер Краснодара, тащит клуб. Здесь и сейчас определенно Эдуар сильнее.

А Арсену еще расти и расти, может потенциал у него и выше, но его еще реализовать надо.
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Пушка_Кутепова
Ответ TheSportNik
Сперцян конечно сильнее, но плохо его пиарят почему то.
В итоге быстрее уедет в Европе .
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