Сперцян не покинет «Краснодар» зимой. Полузащитником интересовался ПСВ

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян не планирует покидать «Краснодар» зимой.

По информации «РБ-Спорт», полузащитник сосредоточен на успешном выступлении «Краснодара» в весенней части сезона. В свою очередь, клуб не намерен отпускать Сперцяна. Переговоры о трансфере будут возможны только летом.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Краснодара» со стороны ПСВ.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Назар Игорь
Слабо верится. Зачем ПСВ Сперцян, у них своих воспитанников академии полна корзина, снабжают всю Европу
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nCuxonaTo
Ответ nCuxonaTo
я б поехал
полсезона в ПСВ- это полюбому это неплохо.
какой-никакой новый опыт
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Шухрат Казыев
Это тоже неплохо. Летом переедет в Италию.
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Партизанен
Хороший трамплин в топ-5
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0
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nCuxonaTo
я б поехал
0
-2
-2
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