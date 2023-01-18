Сперцян не покинет «Краснодар» зимой. Полузащитником интересовался ПСВ

не планирует покидать « » зимой.

По информации «РБ-Спорт», полузащитник сосредоточен на успешном выступлении «Краснодара» в весенней части сезона. В свою очередь, клуб не намерен отпускать Сперцяна. Переговоры о трансфере будут возможны только летом.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику «Краснодара» со стороны .

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник забил 9 голов и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир . Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.