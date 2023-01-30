Мостовой о штрафах за мат в «Локо»: «Футбол не может существовать без мата, без эмоций не играют»

прокомментировал введение штрафов за мат в «Локомотиве».

«А где Галактионов запрещает материться? Я всю жизнь играл в футбол, играл во многих странах – везде и на всех языках я слышал матерные слова. От этого футбол не менялся, ничего не происходило. Конечно, футбол не может существовать без мата, потому что это эмоции.

Я сам не люблю ругаться матом, но на поле и в раздевалке без этого никак. В футбол без эмоций не играют. Галактионову лучше не думать об этом, потому что в футболе без матерных слов невозможно», – сказал бывший игрок сборной России.

Галактионов ввел в «Локо» штрафы за мат вне поля: «При рабочем подсказе ничего не запрещаем»