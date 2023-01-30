Мостовой о штрафах за мат в «Локо»: «Футбол не может существовать без мата, без эмоций не играют»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой прокомментировал введение штрафов за мат в «Локомотиве».

«А где Галактионов запрещает материться? Я всю жизнь играл в футбол, играл во многих странах – везде и на всех языках я слышал матерные слова. От этого футбол не менялся, ничего не происходило. Конечно, футбол не может существовать без мата, потому что это эмоции.

Я сам не люблю ругаться матом, но на поле и в раздевалке без этого никак. В футбол без эмоций не играют. Галактионову лучше не думать об этом, потому что в футболе без матерных слов невозможно», – сказал бывший игрок сборной России.

Галактионов ввел в «Локо» штрафы за мат вне поля: «При рабочем подсказе ничего не запрещаем»

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7 комментариев

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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Railway/
Так он и запрещает ВНЕ поля. Мост чем читает?
Так можно казну россий пополнять прилично, если за каждое слова мат оштрафовать каждого гражданина((
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The world champion 1998
Рос. футбол, без мата, уж, точно не сможет. Мата болельщиков.
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Дмитрий
Но в Англии нет русского мата, а футбол существует уже 170 лет. Врет товарищ
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onegin2007
Без мата футбол невозможен, хуже когда в твоей команде играют те, кому все равно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Railway/
Так он и запрещает ВНЕ поля. Мост чем читает?
Он царь, ему читают.
+6
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Snafu
Самое прекрасное в гневной реакции Царя, что как раз на поле Галактионов материться не запрещает.
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Railway/
Так он и запрещает ВНЕ поля. Мост чем читает?
+1
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