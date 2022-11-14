Мостовой о Галактионове в «Локо»: «Он был на контракте в «Пари НН» – это некрасиво с точки зрения этики. Так еще и опять совмещение»

высказался о назначении тренером «Локомотива».

«Пари НН» берет Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодежной сборной России. Кержаков не устроил — приходит никому не известный Галактионов.

Потом разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН». С точки зрения этики это некрасиво.

Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так еще и опять будет совмещение — это непонятно», — сказал экс-хавбек сборной России.

Галактионов – новый главный тренер «Локо». Насколько он был хорош в «Нижнем»?