Мостовой о Галактионове в «Локо»: «Он был на контракте в «Пари НН» – это некрасиво с точки зрения этики. Так еще и опять совмещение»

Теги Локомотив сборная России U-21 премьер-лига Россия Александр Мостовой Пари НН Михаил Галактионов Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о назначении Михаила Галактионова тренером «Локомотива».

«Пари НН» берет Кержакова, а потом увольняет его по непонятным причинам. Затем берут Галактионова, который имеет должность в молодежной сборной России. Кержаков не устроил — приходит никому не известный Галактионов.

Потом «Локомотив» разбирается с немецкими строителями и назначает Галактионова, который на контракте в «Пари НН». С точки зрения этики это некрасиво.

Я не понимаю таких назначений. Есть куча свободных тренеров и футбольных людей: Юран, Черевченко, Колыванов, Кержаков. Так еще и опять будет совмещение — это непонятно», — сказал экс-хавбек сборной России.

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